Новые кроссоверы Hyundai и Kia: 7 отличий Креты от Селтоса

При единой базе новый Hyundai Creta значительно отличается от Kia Seltos: в чем-то уступает ему, а в чем-то — превосходит.

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На днях в Сети появились первые фотографии нового поколения Hyundai Creta, вокруг которых развернулись дискуссии. Новая внешность кроссовера вызвала множество вопросов и чаще в ее адрес высказываются недовольства. Масла в огонь подливает и дизайн представленного ранее Kia Seltos, который, по мнению автомобилистов, гораздо симпатичнее.

Мы уже писали, что автомобили получат одинаковое оснащение в том, что касается двигателей, коробок и системы полного привода. Отличаться же кроссоверы будут уровнем оснащения разных комплектаций и дизайном, влияющим на практичность машин и в ряде случаев на удобство эксплуатации.

Передние части кроссоверов имеют одинаковое расположение фар, противотуманок и дневных ходовых огней. Они находятся на одинаковом расстоянии от дороги. Площадь воздухозаборников также соразмерна, а значит их двигатели будут работать в одинаковых условиях. Существенным же отличием стала разница длины капотов. У Hyundai Creta он доходит до самой решетки радиатора, верх которой украшен хромом, загибаясь вниз к ней и подставляя край под летящие с дороги камни и гравий. У Kia Seltos между краем капота и решеткой радиатора установлена не предрасположенная к вмятинам пластиковая вставка, окрашенная в цвет кузова. Насколько практичными окажутся выбранные решения — покажет эксплуатация.

Задние части автомобилей отличаются не только стилистически: Hyundai выбрала фары в форме задних карманов джинс, а Kia сделала ставку на горизонтальную оптику, слитую воедино с декоративной хромовой полоской. Багажный проем Креты кажется менее практичным из-за выступающих и сужающих его фонарей, которые из-за этого при укладки багажа могут быть повреждены. Нет у Креты и дополнительного ребра под местом крепления номерного знака. То есть, не исключена вероятность, что пачкаться он будет быстрее, в том числе из-за более низкого расположения.

Ниже у Hyundai Creta находятся и задние противотуманные фонари, которые в непогоду должно быть видно лучше. На фото заметно, что высота загрузочного проема у кроссоверов одинаковая, но задние двери Селтоса несколько уже в верхней части. Посадка на задний диван Креты должна быть более комфортной, а отсутствие широкой стойки между стеклами двери и багажника, как у Селтоса, должно улучшить и обзорность.

Бока автомобилей также имеют незначительные, но важные при эксплуатации отличия. Обратите внимание на пороги. У Hyundai Creta они кажутся шире за счет слегка выступающих пластиковых накладок. У Селтоса они ровные и испачкаться о них может быть сложнее. Но и закидываться грязью они должны сильнее.

Что касается эстетических впечатлений от кроссоверов, то давайте обсудим их в комментариях к этому материалу.

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Фото: k.sina.com.cn, autoblog.com