Будучи построенным на одной платформе с Kia Seltos, о котором уже многое известно, новая Creta станет практически его копией.

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Вчера в Сети появились первые фотографии Hyundai Creta нового поколения, который внешне отличается от другой новинки концерна — Kia Seltos — лишь незначительными элементами дизайна. Пропорции автомобилей и силуэты совпадают полностью. К слову, внешность кроссовера потенциальных покупателей не впечатлила, о чем они высказались в комментариях вчерашней новости.

Как и Seltos, новая Creta должна получить светодиодную оптику, включая фары и задние фонари. Вероятно, это будет опцией либо оснащением максимальных уровней комплектаций. Кузов автомобилей стал жестче за счет применения новых сплавов. При этом в компании отмечают снижение уровня вибраций и улучшение пассивной безопасности.

Hyundai Creta нового поколения станет больше. Длина кроссовера составит около 4315 мм — такова она у Kia Seltos. Ширина — 1800 мм, а высота — 1620 мм. Колесная база кроссовера будет равна 2610 мм. Увеличившиеся габариты отразятся на вместительности багажника, объем которого будет составлять 433 литра — на 28 литров больше. Кроссовер немного потеряет маневренности из-за увеличившихся габаритов: диаметр его разворота составит 10,6 метра против прежних 10 метров. В базовых комплектациях Creta получит 16-дюймовые колеса с шинами 205/65. В топовых — 17-дюймовые с шинами 215/60.

Салон должен стать качественнее за счет применения более дорогих материалов отделки, а его дизайн — современнее, в стиле «хай-тек», как и у кроссовера Seltos. В топовых комплектациях Creta получит мультимедийную систему с 10,25-дюймовым сенсорным монитором, интересной функцией которого будет разделение экрана: с места водителя будет видна одна информация, а с места пассажира — другая. Не исключено, что автомобиль оснастят еще одной эффектной системой — 8-дюймовым проекционным дисплеем, который расположится над панелью приборов.

Как Hyundai Solaris и Kia Rio, кроссоверы Creta нового поколения и Seltos будут оснащаться одинаковыми двигателями и коробками передач. Таким образом, Creta получит линейку моторов, состоящую из трех агрегатов: бензинового турбомотора 1.6T-GDI мощностью 177 л.с., атмосферного бензинового двигателя объемом 2 литра и мощностью 149 л.с. и 136-сильного турбодизеля объемом 1,6 л. Коробок передач тоже будет три, но пока неясно, какие из них будут устанавливаться на российский вариант. Это 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями 7DCT, 6-ступенчатый автомат и вариатор. Про механическую коробку не сообщалось, но это не значит, что ее не будет.

При покупке кроссовера с системой полного привода покупатель получит возможность выбирать режим езды. Эта функция имеет три типа настроек: Normal, Eco или Sport.

Продажи Kia Seltos начинаются с Индии. Где впервые появится новая Creta — неизвестно. Ясно лишь одно — мы ее увидим после появления кроссовера Kia в начале 2020 года, то есть во второй половине 2020 года.

Фотографии Hyundai Creta нового поколения вы найдете здесь.

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Фото: k.sina.com.cn