Hyundai готовит кросс-купе?

Чем бы ни был этот автомобиль, мы увидим его в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Материалы по теме Hyundai готова к продажам молодежного кроссовера Venue

Несмотря на то, что до автосалона во Франкфурте еще далеко, Hyundai начинает рекламную кампанию новой модели, которую представит на выставке в сентябре.

Никаких подробностей об автомобиле не раскрывается, но южнокорейский автопроизводитель заявляет, что таинственная модель будет играть по-крупному, предоставляя лучший в своем классе уровень безопасности и широкие возможности подключения.

Короткий пресс-релиз сопровождает изображение, дающее смутное представление об автомобиле. Новая модель Hyundai для европейского рынка — это либо хэтчбек, либо кросс-купе. Сложно сказать, но автомобиль не выглядит большим, если судить по тому, что задние фонари находятся очень близко к задним дверям.

Предполагая, что это автомобиль субкомпактного класса, можно сделать вывод о скором появлении небольшого кроссовера, который станет особенной версией модели Kona. Возможно, он получит более традиционный дизайн в духе Venue, который, кстати, в Европу поставляться не будет.

Действительно ли покупателям нужен еще один кроссовер? Большинство автопроизводителей сегодня уверены, что лишний кроссовер в модельном ряду не помешает. И это мнение подтверждают результаты продаж: спрос на кроссоверы продолжает расти.

Пока ясно одно — перед нами не просто концепт, а реальная модель, которая поступит в продажу.

Фото: Hyundai