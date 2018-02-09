Серьезные улучшения двигателей Hyundai: скоро на Сонате

Двигатели компании станут на 4% мощнее, на 5% экономичнее, а их выбросы в атмосферу — на 12% чище.

Материалы по теме Hyundai адаптирует седаны под клиентов

Hyundai разработал новую систему изменения продолжительности открытия клапанов (Continuously Variable Valve Duration — CVVD), которая сделает двигатели компании на 4% мощнее, на 5% экономичнее, а их выбросы в атмосферу станут на 12% чище. Первым мотором, который оснастят новой системой, станет Smartstream G1.6 T-GDi. Устанавливаться он будет на новую Сонату.

CVVD заменит систему изменения фаз газораспределения. Она тоже регулирует момент открытия и высоту подъема клапана, но при этом действует по другому принципу: либо за счет управления моментом открытия клапанов (CVVT), либо изменяя высоту их подъема (CVVL). Ни первый, ни второй принцип не регулирует продолжительность открытия клапана, чем принципиально и отличается от них система CVVD.

При минимальных нагрузках CVVD держит впускной клапан открытым с середины до конца такта сжатия. Благодаря низкому сопротивлению сжатия снижается расход топлива. При высоких же нагрузках впускной клапан закрывается в начале такта сжатия. За счет максимально возможного объема воздуха, поступившего в цилиндры, увеличивается мощность.

Кстати, мощность оснащенного новой системой CVVD 4-цилиндрового рядного турбодвигателя Smartstream G1.6 T-GDi объемом 1,6 литра составляет 180 л.с., а его крутящий момент достигает 265 Нм.

Другими особенностями нового мотора Hyundai стали экономящая топливо новая система рециркуляции отработавших газов с низким давлением (LP EGR), направляющая часть их не обратно в цилиндры, а на вход компрессора турбонагнетателя, новая система терморегулирования, а также система впрыска с давлением 350 бар вместо прежних 250. Кроме того, как заявили в компании, трение в новом моторе снижено на 34%.

Купить Hyundai Sonata с новым двигателем Smartstream G1.6 T-GDi можно будет уже во второй половине этого года.

Кстати, новая Hyundai Sonata получит и полноприводную версию.

В компании идет работа над новым поколением кроссовера Tucson, который не будет похож на другие модели бренда.

Фото, видео: Hyundai