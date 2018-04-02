Hyundai адаптирует седаны под клиентов

Седаны постепенно теряют популярность, но Hyundai, вместо того чтобы отказываться от них, намерен поступить иначе.

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Ряд крупных производителей постепенно отказываются от седанов, сокращая их производство и снимая некоторые модели с конвейеров в пользу набирающих популярность кроссоверов. Hyundai же из-за своей приверженности этому классу собирается совершить революцию.

Издание Jalopnik выяснило планы компании во время беседы с исполнительным вице-президентом и главой подразделения по развитию продуктов и бренда N в Hyundai Motor Group Томасом Шемера. Он заявил, что, вместо того чтобы полностью отказаться от седанов, разумнее адаптировать их под нужды и вкусы клиентов.

«Если вы спросите мое личное мнение, отказ от седанов в пользу кроссоверов и внедорожников — большая ошибка. Все сейчас делают ставку на кроссоверы, считая, что рынок седанов сокращается. Наша позиция — дифференцировать седаны. Задумайтесь о стиле. Если внешний вид седанов и их восприятие станут другими, то вы измените отношение к ним», — говорит Томас Шемера.

По мнению топ-менеджера, делающего ставку на седаны в современном мире, где потребительские предпочтения смещаются в сторону внедорожников и кроссоверов, нужно разрабатывать седаны, отличающиеся от того, что выпускалось прежде.

«Это может быть дизайн. Мы можем проектировать и интерпретировать седан по-другому. Это касается и внутреннего пространства седана, а также его использования. С моей точки зрения, перемены непобедимы. Это хорошая мысль», — рассуждает Шмера.

Hyundai не только рассуждает о будущем седанов, но и воплощает свои идеи в жизнь. Так, в прошлом году компания представила в США новый Accent и, что еще важнее, новый эффектный седан Hyundai Sonata.

Компанию нельзя обвинить в том, что, увлекшись седанами, она забросила разработки кроссоверов. Модельный ряд Hyundai полон новых и обновленных моделей: Kona, Tucson, Santa Fe, Santa Fe XL и Palisade. Компания не склонна класть все яйца в одну корзину, а перемены в восприятии седанов можно только поприветствовать, особенно после появления такого автомобиля, как новая Sonata.

Фото: Hyundai