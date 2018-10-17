Новый Hyundai Creta — первые фото! — журнал За рулем

Новый Hyundai Creta — первые фото!

Ожидается, что новый автомобиль будет оснащаться двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 130 и 125 л.с.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

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Kia Seltos удивил уровнем оснащения и двигателями

Чтобы сохранить свою долю рынка, Hyundai готовит к продажам новое поколение популярного кроссовера Creta, который в других странах продается под названием ix25.

Конкуренция на рынке субкомпактных кроссоверов растет и становится более жесткой. Появляются все новые модели, а уже продающиеся — в спешном порядке обновляются. Теперь стало известно о появлении нового поколения Hyundai Creta уже в августе этого года. Продажи начнутся с рынка Южной Кореи.


Как пишет k.sina.com.cn, опубликовавший первые фотографии новинки, автомобиль на фото имеет 1,4-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 130 л.с. и 6-ступенчатый автомат. Внешне он похож на своего одноплатформенного конкурента Kia Seltos. Из этого можно сделать вывод, что габариты новинок вполне сопоставимы: длина — 4315 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1620 мм, а колесная база — 2610 мм.


Салон нового Hyundai Creta оснащен большим монитором, слегка повернутым к водителю. Под ним расположено множество кнопок. Кнопки управления различными системами кроссовера есть и на рулевом колесе.


Ожидается, что новый автомобиль будет оснащаться двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 130 и 125 л.с. и 211 и 151 Нм соответственно, которые будут работать в паре либо с механической коробкой передач, либо с 6-ступенчатым автоматом, либо с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Новый Hyundai Creta — первые фото!

Фото: k.sina.com.cn, Kia

Новый Hyundai Creta — первые фото!
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Отзывы о Hyundai Creta (9)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хороший авто за свои деньги

Недостатки:

За свои деньги хороший авто

Комментарий:

Вот почему во всех статьях про crety ZR пишет, что двигатели 1.6 и 2.0 отлично переваривают 92 и ZR только на нем и ездят, а в справочнике пишутьс про расход 95 на 100 км "Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,75 л/100 км)" непонятно

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