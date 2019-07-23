Kia представила компактный кроссовер Seltos

На мировой рынок модель попадет уже в третьем квартале этого года, но до России доберется только в 2020 году.

Материалы по теме Новый кроссовер Kia: Seltos будет больше Креты

Сегодня Kia Motors представила глобальную версию компактного кроссовера Seltos, построенного на современной платформе К2. Модель относиться к сегменту B-SUV и ориентирована на молодых, увлеченных современными технологиями и гаджетами покупателей. На это намекает уже и сам облик автомобиля, который отличает удлиненная линия капота и острые штрихи подштамповок на кузове. Фирменная решетка радиатора украшена сложным узором с элементами в форме кристаллов.

При габаритной длине 4370 мм передний и задний свесы Seltos не превышают 850 мм, высота автомобиля составляет 1615 мм, а колесная база — 2630 мм. Багажник довольно вместительный — 498 л, а спинки задних сидений складываются в пропорции 60:40 и образуют ровную поверхность.

Для новой модели предусмотрена линейка современных двигателей: это бензиновый мотор 1,6 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, бензиновый атмосферник 2,0 MPI и турбодизель 1,6 CRDi с непосредственным впрыском топлива.

Бензиновый двигатель 1,6, мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 265 Н.м работает в паре с семиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. До сотни такой автомобиль разгоняется за 8 секунд. Его предложат для версий как с передним, так и с полным приводом.

4-цилиндровоый бензиновый двигатель 2.0 второго поколения мощностью 149 л.с. и максимальным крутящим моментом 180 Н.м работает в паре с вариатором IVT.

Мощность 1,6-литрового турбодизеля составляет 134 л.с., а его максимальный крутящий момент — 320 Н.м.

У Селтоса несколько режимов движения: Normal (обычный), Eco (экономичный) и Sport (спортивный). Стандартной конструкцией подвески Селтоса являются стойки Макферсон на передней оси и торсионная балка на задней. При этом для полноприводных версий задняя подвеска выполнена по независимой многорычажной схеме.

Салон нового Seltos — это современное технологичное пространство: в центре передней панели размещен «парящий» дисплей информационно-развлекательной системы. В топовых комплектациях его размер может составить 10,25 дюйма. Под ним установлены механические регуляторы, при помощи которых осуществляются настройки климатической системы.

Система поддерживает платформы Apple CarPlay и Android Auto и предусматривает установку мощной аудиосистемы премиального класса Bose с восемью динамиками. Среди других систем, предлагающихся в различных комплектациях и на различных рынках, предусмотрены аудиосистема с 3,8-дюймовым экраном и восьмидюймовым сенсорным дисплеем, также обеспечивающая совместимость с устройствами Apple и Android.

Опционно предлагается система динамической подсветки Sound Mood Lighting, наполняющая салон мягким рассеянным светом, и беспроводное зарядное устройство для смартфона.

Seltos оснащается современными системами помощи водителю, например, интеллектуальным адаптивным круиз-контролем с функцией полной остановки и возобновления движения Stop&Go, системой оповещения об опасности в слепых зонах, ассистентом выезда с парковки задним ходом, системой предупреждения об опасности фронтального столкновения с возможностями распознавания как автомобилей, так и пешеходов, ассистентом поддержания движения в полосе и ассистентом движения по автомагистрали.

Выпускать Kia Seltos будут в Корее на заводе Гванчжу, в зависимости от рынка характеристики и спецификации автомобиля могут быть изменены.



Известно, что новая Creta будет построена на одной платформе с Kia Seltos и станет практически его копией.

Фото: Kia