Новый кроссовер Kia: Seltos будет больше Креты

Стали известны габариты нового кроссовера Kia Seltos — он больше основного конкурента.

Материалы по теме Kia Seltos удивил уровнем оснащения и двигателями

Компания Kia не рассказывает пока о технических характеристиках своей новой модели Seltos, но журналисты индийского подразделения издания Autocar выяснили, что автомобиль будет больше, чем его основной конкурент и соплатформенник Hyundai Creta.

Длина новинки составляет 4315 мм (4270 мм у Креты), ширина — ровно 1800 мм (1780 мм у Креты), а высота — 1620 мм. То есть Seltos длиннее и шире, чем Hyundai Creta, но ниже на 10 мм. При этом колесная база Seltos равна 2610 мм, что заметно длиннее, чем у Креты, колесная база которой составляет 2590 мм. Дорожные просветы у кроссоверов одинаковые. Kia получил и более вместительный багажник объемом 433 литра против 405 у Креты.

В базовых комплектациях Seltos получит 16-дюймовые колеса с шинами размерностью 205/65. Более дорогие комплектации будут включать в себя 17-дюймовые легкосплавные колеса с шинами 215/60. Кроссовер обещает быть менее маневренным, чем Creta — диаметр его разворота составляет 10,6 метра (у Креты — ровно 10 метров).

Мы уже писали, что Seltos получит линейку моторов, состоящую из трех двигателей: бензинового турбированного агрегата объемом 1,6 литра и мощностью 177 л.с., 2-литрового бензинового атмосферника мощностью 149 л.с. и 136-сильного 1,6-литрового турбодизеля. Вместе с ними будут устанавливаться на выбор роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями 7DCT, 6-ступенчатый автомат или вариатор.

Seltos получил сенсорный 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, датчики дождя, систему кругового обзора, аудиосистему Bose с восемью динамиками и многое другое, включая шесть подушек безопасности, системы ABS и ESP.

Продажи Kia Seltos стартуют в августе, а первой страной, где можно будет купить автомобиль, станет Индия. Стоимость автомобиля там, как ожидается, составит от 1,1 млн до 1,7 млн рупий (996 тыс. — 1,54 млн рублей). В Россию кроссовер приедет в начале 2020 года. Тогда же мы узнаем и его стоимость в рублях.

Видео Kia Seltos вы найдете здесь.

Kia Seltos кажется немного интереснее, чем Hyundai Creta, и вот почему.

Фото: Kia