Особая серия Hyundai Creta Rock Edition: цены известны

Кроме новой версии автомобиля компания сообщила о начале продаж Creta 2020 года.

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В основе Creta Rock Edition лежит топовая комплектация Style с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. Автомобиль можно заказать как с передним, так и с полным приводом.

Внешне кроссовер можно отличить по боковым зеркалам, решетке радиатора и накладкам на задний и передний бамперы цвета «черный глянец» и специальной эмблеме «Rock» на кузове. 17-дюймовые легкосплавные диски также получили двухцветный дизайн.

Салон отделан искусственной кожей коричневого цвета, в тон ему передняя панель и вставки передних дверей. Мультимедиасистема автомобиля оснащена приложением Яндекс.Авто с Яндекс.Навигатором и голосовым помощником «Алисой». Автомобиль в этой версии хорошо подготовлен к зиме: есть обогрев задних сидений и рулевого колеса, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.

За переднеприводный автомобиль в этой комплектации попросят 1 405 000 рублей, с полным приводом он обойдется в 1 485 000 рублей.

Также в продаже появилась Hyundai Creta 2020 модельного года. Особых изменений в ней нет, но стали чуть богаче комплектации. В Comfort добавлены электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, в Travel — круиз-контроль, камера заднего вида и аудиосистема с 5-дюймовым экраном и 6 динамиками.

Цены на Hyundai Creta 2020 модельного года стартуют с 957 000 за версию Start (1.6- литровый двигатель с 123 л.с., передним приводом и 6-ступенчатой механической трансмиссией).

Фото: Hyundai