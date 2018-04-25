Hyundai хочет купить завод GM в С.-Петербурге

Автомобиль какого года лучше купить на вторичке

Один из важных вопросов, возникающих у тех, кто собирается обзавестись подержанным авто. Одни считают, что лучше взять свежий российский автомобиль, другие за те же деньги предпочитают иномарку постарше. Avtocod.ru рассказывает, к машинам какого года стоит присмотреться повнимательнее.