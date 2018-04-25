Hyundai хочет купить завод GM в С.-Петербурге — журнал За рулем

Hyundai хочет купить завод GM в С.-Петербурге

Об этом сказал вице-губернатор города Евгений Елин.

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Автоконцерн Hyundai ведет переговоры о покупке завода GM в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

Напомним, что в январе этого года ФАС удовлетворила ходатайство белорусско-британского предприятия «Юнисон» о покупке мощностей завода GM в Санкт-Петербурге, закрытие сделки ожидалось этой весной. Но позже Елин пояснил, что такая покупка имеет смысл, только если «Юнисон» подпишет специальный инвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом, а этого сделано не было.

Завод GM был открыт в 2008 году и выпускал Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вел крупноузловую сборку Chevrolet TrailBlazer, Tahoe, Captiva и нескольких моделей Cadillac.

В 2015 году на волне экономического кризиса предприятие было законсервировано.

С тех пор претендентов на производственные площади было немало, интерес к заводу, помимо «Юнисона», проявляли китайская Zotye, узбекский Ravon и немецкий BMW. Но ни одна сделка так и не состоялась.

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

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