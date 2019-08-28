Руководство Опеля подтвердило возвращение марки на российский рынок

Планы остаются неизменными — состоится «перезагрузка» в четвертом квартале текущего года, сообщил глава марки Михаэль Лошеллер.

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Сегодня Opel официально начал производство внедорожника Grand Land X на заводе в Айзенахе. После рекордного короткого этапа переоборудования автомобильного предприятия в Тюрингии, которое более двух десятилетий специализировалось на небольших автомобилях, в среду здесь стартовало производство внедорожника Grand Land X — первой модели Opel, полностью построенной на платформе PSA, под названием EMP 2. Также здесь будет выпускаться гибридная версия Grand Land. Этот вариант внедорожника является первым гибридом Опеля.

Производство компактной Корсы в Айзенахе было окончательно прекращено в мае. Корсу в результате договоренностей GM с новым французским владельцем PSA будут выпускать только на испанском заводе в Сарагосе.

Генеральный директор Opel Михаэль Лошеллер в связи с перезапуском производства отметил, что в рамках PSA марка снова может вернуться на ведущие рынки мира и возлагает большие надежды на возобновление деятельности в России.

«Решение General Motors об уходе марки Opel из России нас сильно поразило. В настоящее время в РФ насчитывается около 500 тысяч автомобилей Opel, марка здесь по-прежнему пользуется большой популярностью. И вообще, в России немецкому бренду существовать легче, чем французскому», — передает слова Лошеллера немецкое издание Automobilwoche.

Он напомнил, что в четвертом квартале марка Opel будет перезапущена в России. На заводе PSA в Калуге начнут производить микроавтобус Zafira Life и коммерческий фургон Vivaro, а также внедорожники Crossland X и Grandland X. Причем ранее предполагалось, что кроссовер Grandland X будут импортировать из Айзенаха.

«Разводясь» с Опелем, GM поставил новому владельцу условие — не продавать в России автомобили, созданные на джиэмовских платформах.