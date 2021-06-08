Hyundai Creta с пробегом: есть 3 нарекания — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Hyundai Creta с пробегом: есть 3 нарекания

Кроссовер недорогой и очень медленно теряет цену - можно смело брать. Но изолентой все-таки запаситесь.

Один из самых недорогих кроссоверов на рынке, что обеспечивает рекордные продажи. Сборка — на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Многие узлы и агрегаты — общие с другими моделями Hyundai/Kia. Рестайлинг 2020 года лишь слегка изменил внешность и принес версии с двухцветным кузовом.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Материалы по теме
Hyundai Creta: все ее неисправности

Достоинства

  • Нет проигрышных комбинаций двигателя и трансмиссии.
  • Прост и недорог в обслуживании.
  • Достаточно терпеливая подвеска.

Багажник в 402 л по заводским данным — не козырь Креты. Но он правильной формы, а среди компактных кроссоверов это далеко не самый маленький объем.
Багажник в 402 л по заводским данным — не козырь Креты. Но он правильной формы, а среди компактных кроссоверов это далеко не самый маленький объем.

Недостатки

  • Большой разброс толщины краски на ранних машинах, недостаточная коррозионная стойкость.
  • Шумновато в салоне.
  • Дешевые материалы, есть нарекания к качеству сборки.

Моторы

Атмосферники 1.6 (121 или 123 л.с.) и 2.0 (149 л.с.) шумные, но в целом беспроблемные, если не считать возможности задиров в цилиндропоршневой группе.

Материалы по теме
6 слабых мест моторов Hyundai и Kia

Риск задиров сильно преувеличен слухами в интернете, но существует. У мотора 1.6 они большей частью связаны с всасыванием продуктов износа нейтрализатора (и это не столько задиры, сколько царапины). У 2.0 — с перегревом. Проблему решили к весне 2017 года, установив форсунки для охлаждения поршней. Это помогло лишь частично — просто задиры стали появляться реже или позже. Во многих случаях это вызвано небрежным отношением владельцев и экономией на заменах масла. При хорошем обслуживании оба двигателя доживают до 400 тысяч км. Таксисты подтвердят.

Как и у большинства современных моторов, с возрастом накапливается нагар и начинается масложор — особенно у 1.6, где расход может достигать 2 литров на 1000 км. Лучше с упреждением поменять кольца, а заодно и клапаны, не дожидаясь их прогорания.

Прогрессирующий стук гидрокомпенсаторов на моторе 2.0 официалы считают нормой. Короткий прогрев перед началом движения облегчает жизнь всем компонентам мотора, в том числе и этим.

Цепи ГРМ выдерживают 150 тысяч км.

Коробки передач

Механическая шестиступка M6CF1 ходит 200 тысяч км, затем постепенно сказывается естественный износ. После 50 тысяч км могут проявиться течи сальников приводов и первичного вала. На ранних машинах быстро выходила из строя корзина сцепления.

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Автомат A6GF1 прослужит свыше 250 тысяч км, если менять масло чаще, чем предписывает регламент — рекомендуем каждые 30–50 тысяч км. Однако к 150 тысячам всё равно потребуется замена всех прокладок и фрикционных накладок гидротрансформатора. Как и другие автоматы, он плохо переносит резкие ускорения и длительные пробуксовки (к тому же страдают шлицы дифференциала).

В приводе задних колес работает муфта Magna. Она не дружит с водой и может отказать через месяц после преодоления брода. Полный привод Креты (в сочетании с невеликим ходом подвески) вообще не годится для подвигов на бездорожье: быстро сдаются шлицы промежуточного вала, подвесной подшипник кардана, пыльники и уплотнители.

Материалы по теме
Покупаем Hyundai Creta с пробегом — на что обратить внимание?

Эксплуатационные болячки

  • При аккуратной езде в городских режимах ходовая обычно не требует вмешательства до 100 тысяч км. На разбитые дороги быстро отреагирует не очень стойкая рулевая рейка: застучит к 30–50 тысячам км.
  • Задняя дверь не только быстро ржавеет: ее замок постоянно и неисправимо бренчит. В ремонт обращаться бесполезно, проще всего обмотать скобу изолентой.
  • Есть нарекания к штатному свету.
  • Дворники оставляют большую неочищенную зону на ветровом стекле. С этим ничего поделать нельзя, кроме «колхозных» решений с перестановкой или подгибанием поводка.

Euro NCAP: тест не проводился

Материалы по теме
Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион

Самое массовое предложение на вторичке: Creta 1.6 АКП 4×2

Оптимальный выбор: Creta 2.0 АКП 4×2

За те же деньги: Renault Kaptur, Nissan Qashqai, Ford Kuga, Mazda CX-5, Chery Tiggo 4

Фото: Hyundai

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
344
Оцените материал
0:0

Отзывы о Hyundai Creta (11)

Hyundai 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Качество, высота, экономичность, удобство, простота, АКПП

Недостатки:

Отстойный пластик по всему салону автомобиля — от лобового стекла, до задней хлопушки

Комментарий:

Как ехали для такого расхода? 1,6, 123 лс, передний привод, А-92. Трасса — 90–110 км/ч, расход 6,8–7,2 л (568 км по бензобаку до отсечки). Город — 8,5–9 л с кик-дауном.

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...