Самые дешевые кроссоверы: свежий рейтинг «За рулем»

Удивительно: среди них только один «китаец»!

Как составить актуа льный и честный рейтинг?

1. Мы сравнили цены из заводских прайс-листов за апрель 2021 года — только на минимальные комплектации и без учета возможных скидок, акций и «выгодных кредитов»;

2. Мы исключили из «соревнования» псевдокроссоверы. А именно:

утилитарные внедорожники вроде обеих Нив и железного УАЗа;

хэтчбеки, которым увеличили дорожный просвет. (Хотя маркетологи готовы их и покорителями бездорожья назвать.);

любые машины с полным приводом.

3. Не учитывали и машины из распродажи остатков 2018 и 2019 годов — так торгует добрая половина китайских компаний.

ТОП-5

1. Renault Duster: от 945 000 рублей

Заявленный заводом дорожный просвет — 210 мм, объем багажника — 428 л, при сложенных задних сиденьях — 1720 л (ой ли?).

Комплектация Access: без кондиционера, без обогрева ветрового стекла, форсунок и сидений, ручной привод стеклоподъемников сзади, стальные диски колес. Привод 4х2, 114-сильный мотор 1.6 и пятиступенчатая механика.

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Тем, кто легко переносит жару и посадку в вымороженный салон, этого вполне достаточно, чтобы ездить.

Набор устройств и систем безопасности можно считать стандартом для бюджетных моделей: ABS, EBD и AFU (все — ассистенты экстренного торможения), две подушки спереди, два подголовника сзади. Крепления Isofix — норма для всех.

А полный привод у Дастера начинается с другой цены — 1 150 000 рублей.

2. Chery Tiggo 4: от 1 099 900 рублей

Просвет — 190 мм, объем багажника — 340/1110 л. По этим параметрам Tiggo однозначно уступает Дастеру.

Модель очень близка к Дастеру по габаритам — на 23 мм короче, на 27 мм шире. И по параметрам агрегатов: 1.5, 113 л.с., 5МТ.

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Но стартовая комплектация Base богаче, чем у Дастера: есть кондиционер, литые диски, обогрев передних сидений, все стеклоподъемники — электрические.

Богаче набор электронных ассистентов — в частности, есть система помощи при старте в гору, антипробуксовочная система и система снижения вероятности опрокидывания.

3. Hyundai Creta: от 1 162 000 рублей

Клиренс как у Tiggo — 190 мм, объем багажника 402/1396 л — по цифрам неплохо, но в реальности часто будет не хватать.

Многолетний лидер продаж среди кроссоверов — четвертое место в 2020 году среди всех моделей, продано свыше 70 тысяч экземпляров.

Один из козырей — умеренная цена. Правда, Creta уступает по габаритам и Дастеру, и Tiggo 4 — незначительно, но все равно это более компактный автомобиль.

Что с оснащением? Базовый мотор 1.6 выдает 123 л.с., у механической коробки не пять, а шесть ступеней — тоже плюс. Кондиционер в базе есть, из обогревов — только зеркала. Колеса стальные, набор электроники примерно такой же, как у Tiggo.

4. Renault Kaptur: от 1 165 000 рублей

Шасси у Каптюра — общее с Дастером, а багажник гораздо скромнее — всего 387/1200 л. Странно, ведь размер машин одинаковый. Просвет — 205 мм.

Так и подмывает сказать, что Каптюр — городская версия Дастера с улучшенным дизайном. Ведь шасси у этих машин очень похожее, а набор агрегатов идентичен: 1.6, 114 л.с., 5МТ.

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Гигантского превосходства в оснащении над базовым Дастером у базового Каптюра нет. Но последний все же может похвастать в начальной комплектации кондиционером и легкосплавными дисками, а также некоторыми элементами роскоши — ключом-картой с функцией «свободные руки» и кнопочным пуском двигателя.

Что брать, дело вкуса: дизайнерские изыски — вопрос спорный, а материалы интерьера отличаются несильно.

5. Kia Soul: от 1 189 900 рублей

Самый маленький в этой компании просвет — 175 мм, самый скромный багажник — 354/994 л.

Soul в этой компании самый компактный, по длине уступает Дастеру около 20 см. На кроссовер не очень похож, да и дорожный просвет в 175 мм под защитой картера не особо впечатляет.

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Мотор тот же, что у Креты (1.6, 123 л.с.), коробка передач пятиступенчатая. В базовой комплектации Classic колеса стальные (кстати, у всей пятерки — R16). Кондиционер — есть. Набор электроники схож с Кретой.

Разница в цене между ними невелика, и остается загадкой — почему Creta чемпион по продажам, а Soul не входит даже в топ-25. Вероятно, как раз потому, что внешне не похож на кроссовер.

Еще раз о «китайцах»

Автолюбителям, которых при покупке новой машины не сильно интересует год ее рождения, все-таки стоит обратить внимание на не распроданные в 2018–2019 годах китайские модели.

Среди них Lifan X50 (от 689 900 рублей), Brilliance V5 (с автоматом и дешевле Дастера!), семиместный Dongfeng 580 (1 190 000 рублей). В некоторых случаях «китайцев» можно купить по цене новой Нивы. Но, правда, все они с приводом на одну ось.

Фото: «За рулем» и фирмы-производители