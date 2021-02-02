— 45 °C и ниже: жесткая проверка Arkana и Kaptur в Якутии

Ночь с Наташей, двойные стекла на скотче, стелющийся выхлоп, противотуманки всегда — теперь мы знаем, как люди и машины выживают на Колыме. Тут так холодно, что даже УАЗы не ржавеют!

Прогноз обещал минус 45 °C и ниже. Я ехал по трассе Р504 «Колыма», передо мной были две тысячи километров от Якутска до Магадана на кроссоверах Renault Arkana и Kaptur с новым силовым агрегатом из 150‑сильного турбомотора 1.3 и вариатора.

Как здесь готовят машину к зиме

«Полтинник» в Якутии случается почти каждую зиму, и это не чрезвычайное явление. Народ одевается по принципу «капусты», а машины начинают готовить к зиме с середины осени. На подготовку работает индустрия: десятки магазинов, сотни гаражей и сервисов. Сделать надо немало: прикрыть радиаторную решетку маской, утеплить двигатель одеялом, залить проверенный антифриз.

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Масло — исключительно синтетика с низкой вязкостью. Лучше снять патрубок с воздухозаборника и оставить его в гараже до весны: так воздух будет поступать из-под капота — меньше ­конденсата.

Дальше идет местное ноу-хау — установка второго ветрового стекла! Его приклеивают на двухсторонний скотч поверх основного. За работу берут 1500 рублей. С таким стеклопакетом салон лучше держит тепло, да и трещины от выдуваемого печкой теплого воздуха исключены. Боковые стекла тоже утепляют, но попроще: к внутренней стороне приклеивают прозрачную ПЭТ-пленку. Материалы на одну дверь обойдутся в 300 рублей, установка — еще 250.

Второе стекло вклеивают аккуратно — с ходу «стеклопакет» и не определишь.

ПЭТ-пленку в здешних краях приклеивают в любом сервисе. Выкройку в руки, и на все про все десять минут. Там, где пленки нет, стекло обмерзло и потеряло прозрачность.

Главная статья расходов — раскладной тент Наташа (10–15 тысяч рублей в зависимости от размеров машины). Ночью им накрывают автомобиль и выводят выхлоп наружу. Смысл в том, чтобы держать в тепле не только двигатель, но и всю машину. Если настроить на сигнализации автозапуск и несколько раз ночью заводить мотор, то с утра машина будет в норме.

Обычно на термочехле выводят краской номерной знак машины. Без опознавательного знака тент могут стащить.

Можно, конечно, просто не глушить двигатель, но это накладно. В копеечку обойдется и ночевка в теплом гараже: месячная аренда бокса — от 20 000 рублей. Скандинавский способ — обогрев мотора от розетки — непопулярен, инфраструктуры никакой. Из окна пятиэтажки удлинитель тянуть невесело, да и электричество дорого. Не в чести и котлы типа Webasto — двигатель все равно приходится долго догревать.

В условиях Крайнего Севера двигатель обязательно надо накрывать одеялом — иначе он не выйдет на рабочую температуру.

Как все прогреть

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Если утром двигатель теплый, то всё остальное-то нет! Задубевшая подвеска, рулевая система, сцепление, ремни — всё должно разработаться. Сразу гнать нельзя, иначе облом — в прямом смысле слова! Потерявшие эластичность резинки-сальники-пыльники рвутся и текут на раз.

Впрочем, гнать не получится, даже если захочешь: шины, особенно высокопрофильные, за ночь теряют форму и дубеют. Чуть прибавил — и вибрация адская. Минут сорок приходится плестись шепотом.

Мы не можем столько ждать, поэтому наши кроссоверы ночуют в теплом гараже. Дополнительную подготовку тоже провели. Я запасся было скотчем, даже начал искать в интернете ветровое стекло, но обошлись без жесткача: будем надеяться на штатный электрообогрев.

Золото победило В Сусумане Магаданской области сохранилось здание Северной испытательной станции автомобильного транспорта (СИСАТ). В 1981 году был построен большой ангар со всем необходимым оборудованием и обустроена близлежащая территория. В свое время здесь проводили доводочные и сертификационные ­испытания автомобилей в условиях экстремальных холодов. Многие советские грузовики и автобусы имели специальные северные исполнения. В Сусумане проверяли тепловой режим работы двигателей, систем отопления и вентиляции, обогрева стекол кабин, топливной и тормозной систем, оценивали холодоустойчивость шин. Сейчас предприятие зачахло. Площади выкупила местная золотодобывающая компания. Теперь тут автобаза.

Как пройти через Лену

Отъезжая утром от гостиницы, глянул на термометр: полтинник! Ехать по зимнему Якутску то еще удовольствие. Близлежащие ГЭС и ГРЭС насыщают воздух влагой, которая тут же превращается в непрозрачную пелену. Солнце появляется на пять часов в сутки, но где оно? Видимость почти нулевая, плетемся 50 км/ч.

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Чтобы попасть на трассу Колыма, перебираемся на другой берег Лены по ледовой переправе. В конце декабря лед такой, что выдерживает транспорт массой до 30 т! Моста через реку нет до сих пор, и это радикально тормозит развитие региона. Доставка товаров влетает не в копеечку — в доллар! Дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки: завершается проектирование. До конца 2024 года обещают построить. Вообще, странно: в двадцать первом веке город с населением больше 300 тысяч пользуется ледовой переправой.

Забудьте о бродах — через многочисленные речушки перекинуты мосты.

С непривычки поначалу боязно, хотя понятно, что лед стоит намертво. Разглядываю автопоток. В основном это подержанные праворукие «японки», особенно в почете Тойоты. Неожиданно много УАЗов. Лады встречаются реже: попадаются Весты и Ларгусы, а вот Гранты не покупают. Зато на них ездит местная Росгвардия. Гибриды и электромобили тоже экзотика — не выдерживают лютых морозов.

Вдруг в Аркане что-то щелкнуло-хлопнуло — как будто вмятина на кузове выпрямилась. Переглянулись с напарником: только выехали, а уже сюрпризы. Выбрали местечко — остановились. Осматриваем машину — вроде всё в порядке, по швам не треснула!

Что Kaptur, что Arkana неплохо изолированы от снега. Едешь день напролет, а он только арки припорошил. В морозы бамперы становятся хрупкими. Достаточно легкого удара — и трещина обеспечена.

Через полчаса случайно включил дворники, нащупывая под рулем блок управления «музыкой». Закаменевшие, они заскребли по стеклу будто серпом. Стеклоочистителями тут зимой не пользуются.

Снег выпадает редко, покров по меркам севера Европейской части России невелик — всего 20 см. И химией дороги не посыпают, поэтому машины не ржавеют. Даже ульяновские «буханки» по десять лет не гниют.

Изморозь внутри масляной горловины — такое увидишь только на Крайнем Севере. Такой вот сталактит появился уже через полчаса после выключения двигателя. Оставите машину на ночь на улице — увидите сталагнат, то есть перемычку до земли.

Как ездить в холода

Проезжавший по этим краям летом Максим Сачков жаловался на невыносимую пыль, сквозь которую ничегошеньки не видно, и на неважное покрытие — колеса пробивали неоднократно. Сейчас оно более-менее гладкое: на прикатанной снегом дороге машину не трясет и камни не мешают. А вот видимость — тоже дрянь. Выхлоп от попутных машин не поднимается, а стелется вдоль дороги, приходится держать дистанцию метров в семьдесят. И без противотуманок никуда — включаем передние и задние.

Пейзажи — фантастические! Трасса Колыма — одна из самых красивых в России. Дорожники потихоньку приводят ее в порядок: спрямляют коварные повороты, строят мосты. Опасные в недалеком прошлом Черный и Желтый «прижимы» — вырубленные в скале участки — расширили, теперь взялись за Заячью петлю. Этак тут скоро автобан появится!

Якутские лошадки невысокие и коренастые. Их выращивают ради мяса.

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Стараюсь держать среднюю скорость 80–90 км/ч. В движении в машинах комфортно, но только остановишься, как из дефлекторов перестает идти жар — тепла от двигателя хватает только под нагрузкой. Поэтому пит-стопы — лишь для заправки. В этих условиях Аркана экономичнее более высокого ­Каптюра: 9,3 л/100 км против 9,8 .

АЗС встречаются нечасто, и все не сетевые. Иногда между ними полтысячи верст! Так что стараемся заливаться на каждой — даже если в баке еще прилично бензина. За литр солярки (она тут не простая, а арктическая) просят в среднем 70 рублей, за литр бензина — 65 рублей. Бензин повсеместно 92‑й, но чистый — говорят, бодяжить не принято. Иногда на АЗС нет электричества, и топливо приходится заливать врукопашную, вращая «кривой стартер». Ладно, легковушка: 50 литров накачаешь минут за пять. А вот грузовики с баками по 500 л придется заправлять долго. Ну хоть согреешься!

АЗС встречаются нечасто, и все не сетевые. Иногда между ними полтысячи верст!

Остановились у незамерзающего Шаман-ручья бросить монетку — считается, что это помогает задобрить духов и вернуться в эти места. Сработало: забыл пополнить запас питьевой воды и развернулся к ручью. Черт его знает, чем разозлил духов — провалился сквозь лед по колено! Пока бежал до машины, штанина обледенела и превратилась в гипс. Стопа горит, будто сжали гигантскими пассатижами. Переобулся в прыжке!

Как Каптюр и Аркана покорили полюс холода, читайте на следующей странице.