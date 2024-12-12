Как работает новая система отлова безбилетников и контроля водителей транспорта

Алексей Ставров, «1МТ»: система отмечает остановки, где садится больше «зайцев»

В Открытой студии «За рулем», которая работает в рамках проходящей сейчас в Москве выставки «Comtrans / Urbantrans 2024», заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков узнал у директора по развитию группы компаний «1МТ» Алексея Ставрова, как их системы делают общественный транспорт безопаснее.

Компания «1МТ» более известна как «Первое маршрутное телевидение». Это система информационного обеспечения, которая установлена на борту общественного транспорта и включает медиаэкраны, которые видят миллионы пассажиров в трамваях, автобусах и троллейбусах.

— Когда была основана и как развивалась компания?

— Наша компания была основана в 2004 году в Челябинске. Таким образом, 17 декабря нам исполняется 20 лет! Кроме информационных экранов мы выпускаем программный продукт — цифровой двойник общественного транспорта. То есть собираем данные со всех бортовых систем и предоставляем их в удобном интерфейсе для эксплуатирующих организаций, заводов-изготовителей и для обслуживания. Это системы видеонаблюдения, оплаты проезда, подсчета пассажиров, видеоинформирования и мониторинга состояния водителя. Но это только часть собираемой информации.

— То есть диспетчер видит все в мониторе в реальном времени?

— Да, он видит состояние контактной сети, уровень напряжения, все ли системы работают в штатном режиме. Если возникают отклонения, это все подсвечивается.

— В каких городах это работает?

— Из крупных городов – Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Саратов. В общей сложности наш продукт используется более чем в 140 городах, а цифровой двойник – в 15 городах на текущий момент. Он применяется в основном на новом подвижном составе – новых трамваях и троллейбусах.

Например, в случае угрозы чрезвычайной ситуации информация выводится в режиме онлайн на борту транспорта. Дежурные МЧС имеют прямой доступ к системе для вывода экстренных сообщений.

— Расскажите подробнее о системе мониторинга состояния водителя. За чем она следит? Это только антисон или что-то еще?

— В нашем случае система следит за использованием мобильного телефона, курением, отвлечением внимания. Отмечаются различные сценарии поведения водителя. Статистика доступна эксплуатирующей организации. Это дает повод, например, премировать водителя или поставить ему на вид нарушение режима труда.

— А если водитель начинает засыпать, что происходит?

— Раздается звуковой сигнал, и в базе данных отмечается сценарий, связанный с нарушением. Эти данные потом можно систематизировать и анализировать.

— Где вы берете оборудование? Используете китайские комплектующие или у вас собственные системы?

— В большинстве случаев – 50 на 50. Платы, процессоры и матрицы – все это завозное оборудование. А источники питания, металлообработка, покраска и сборка – наша. Что касается программного обеспечения, то мы разрабатывали систему управления медиаконтентом с нуля. Сейчас уже возможна удаленная настройка контента – любой видеоролик или сообщение можно запустить за минуту, и оно уже отображается в транспорте.

— В какой технике уже стоят ваши системы с завода?

— Это трамваи ПК «Транспортные системы»: «Львята», «Невский», «Витязи». Это троллейбусы «Адмирал», электробусы «Генерал», автобусы ЛиАЗ, НефАЗ, Волгабас.

— Куда будет двигаться эта цифровизация в будущем? Какие направления будут наиболее перспективными, и как она изменит нашу жизнь, как автомобилистов, так и пассажиров?

— Например, есть система подсчета пассажиров и система оплаты проезда. Обе эти системы уже используются, но возникает проблема: когда нет кондуктора, и некоторые пассажиры предпочитают не платить. Как можно мотивировать людей оплачивать проезд, чтобы это стало частью культуры? Мы интегрируем эти подсистемы и обрабатываем данные на борту. На медиаэкране в салоне показывается, сколько пассажиров вошло и сколько из них без билетов. Это подсвечивается таким образом, чтобы люди проявили сознательность.

Есть еще интересное продолжение этой системы – информация онлайн доступна для контрольных групп, которые могут создавать карту безбилетников и анализировать, в каких местах на каких остановках их больше. И именно там устраивать выездные проверки.

В итоге, все сводится к тому, что с помощью технологий и цифровых решений мы помогаем собирать деньги и не терять прибыль.

Отмечу, что это деньги, которые идут на дело: новый подвижной состав, зарплаты работников, больше машин на линии и т.д. Таким образом, цифровизация уже не просто теория, а то, что уже реально работает и будет двигать наши технологии и жизнь вперед.

Машина, автобус, такси, каршеринг: что выгоднее и что удобнее: «За рулем» сравнил затраты на разные способы передвижения.