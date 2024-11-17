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Машина, автобус, такси, каршеринг: что выгоднее и что удобнее

«За рулем» сравнил затраты на разные способы передвижения

Колоссальный рост цен на автомобили за последние пару лет многих наверняка заставил задуматься об альтернативах. Подорожали ведь не только новые машины, но и подержанные, а также запчасти и обслуживание.

Четыре года назад, в разгар пандемии коронавируса, мы уже рассматривали разные способы передвижения с точки зрения финансов и удобства. Посмотрим, как обстоит дело сегодня.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

На своих двоих

Самый дешевый вариант очевиден и без подсказок – общественный транспорт. «Единый» проездной на год стоит в Москве 20 500 рублей. За 25 700 рублей продается билет, в который включены и поездки на электричках в ближней пригородной зоне. Без ограничений по количеству.

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Правда, в качестве неплохой замены машине общественный транспорт можно рекомендовать только москвичам. В подмосковных городах надежно и часто ходят только электрички МЦД. То есть – столичного проекта. А вот автобусы в большинстве случаев работают на фоне Москвы проблемно. Про другие регионы и говорить нечего, там дело зачастую обстоит еще хуже. Хотя, конечно, есть города, в которых с общественным транспортом всё более-менее неплохо.

Рассуждения о полноценных альтернативах личной машине справедливы только для Москвы и, возможно, еще нескольких мегаполисов страны. На фото – расписание автобуса в 30 км от столицы: один маршрут, интервал час-полтора. Причем автобус запросто может не прийти.
Рассуждения о полноценных альтернативах личной машине справедливы только для Москвы и, возможно, еще нескольких мегаполисов страны. На фото – расписание автобуса в 30 км от столицы: один маршрут, интервал час-полтора. Причем автобус запросто может не прийти.

Для корректного сравнения стоимости остальных сервисов – кикшеринга (аренда электросамокатов), каршеринга (краткосрочная аренда машин), подписки на автомобили (долгосрочная аренда по схеме «всё включено») и такси – мы решили взять тарифы от одного оператора. Благо Яндекс предоставляет полный их спектр. Цены на протяжении нескольких дней проверяли через соответствующее мобильное приложение для одних и тех же маршрутов.

Из всех видов транспорта такси отличается самым большим разбросом тарифов в зависимости от спроса и дорожной ситуации. Оно активно дорожает. Виной тому не только цены на машины, обслуживание и бензин. Отрасль столкнулась с дефицитом кадров и законодательными ужесточениями. Да и водители тоже хотят нормальную зарплату.

В Москве метро и автобусы можно дополнить прокатными электросамокатами. Они представлены в изобилии и позволяют быстрее доехать до конечной точки. Минута аренды у Яндекса стоит от 5,5 до 10 рублей в зависимости от выбранной схемы аренды. Получасовая поездка с поминутным тарифом обойдется примерно в 300 рублей, проедете за это время 6–7 км. Итого – 43 рубля за км.

Нескромно для самоката, который стоит копейки на фоне автомобиля! Только не забывайте соблюдать ПДД и внутренние правила сервиса, а то можно попасть на штрафы до 100 тысяч рублей и больше.

Москва предоставляет беспрецедентный выбор типов транспорта.
Москва предоставляет беспрецедентный выбор типов транспорта.

Машина, но не своя

Каршеринг, как и весь авторынок, быстро переориентировался на «китайцев». В 2020 году массовые модели вроде Volkswagen Polo или Renault Kaptur предлагались по цене 7–10 рублей/минута. Сейчас тот же Яндекс дает Geely Coolray примерно за 14,5–15 рублей/минута, Haval Jolion – за 16–17 рублей, Exeed LX – от 18 рублей.

По Москве без пробок средняя скорость машины выходит около 25 км/ч. Значит, на 6–7 км потребуется около 15 минут или 240 рублей. Плюс стоимость «посадки», которая в зависимости от уровня спроса в конкретный момент может составлять и 150, и больше 500 рублей. Таким образом, на прокатной машине 1 км пути обойдется минимум в 60 рублей. Это если найдете самую дешевую модель в период минимального спроса. А можете отдать и больше 100.

Такси в теории должно быть дороже каршеринга, ведь вы платите еще и за услуги водителя. Несколько дней мониторинга «тарированных» маршрутов протяженностью 6–7 км показали: минимально заплатите 90–100 рублей/км. В обычный час пик стоимость взлетает до 160–180 рублей/км. А случись какой-нибудь особо «пробочный» день, будет еще дороже.

Оплата парковок ложится на плечи владельцев машин и клиентов сервиса подписки. Если требуется ежедневно ими пользоваться, они могут составить внушительную статью расходов. В наших расчетах мы их не учитывали.
Оплата парковок ложится на плечи владельцев машин и клиентов сервиса подписки. Если требуется ежедневно ими пользоваться, они могут составить внушительную статью расходов. В наших расчетах мы их не учитывали.

На более длинных маршрутах тарифы гуманнее, опускаются до 55–60 рублей – но это при идеальных дорожных условиях. Да и абсолютные значения уже пугают: за поездку из центра Москвы на окраину заплатите 2200–2500 рублей в обычное время и больше 4000 в период жестких пробок.

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Сервис подписки на автомобили только начал набирать в России обороты, как с рынка ушли все бренды, его предлагавшие. Однако направление заброшенным не стало. Разумеется, и здесь предлагаются только «китайцы».

Взять на год Haval Jolion с лимитом пробега 20 тысяч км обойдется в 744 828 рублей. Правда, в сервисе он значится с пометкой «почти новый», но это не принципиально. Если выкатать весь дозволенный километраж, выйдет чуть больше 37 рублей/км. Добавим бензин, который клиент покупает за свой счет, и получим почти 43 рубля/км. Самый выгодный по цене вариант среди автомобильных! Причем машина фактически оказывается вашей личной – на время подписки. Дополнительных трат не будет (только на бензин), если при сдаче вам не присудят штрафы за какие-либо повреждения.

Всё своё

А что личная машина? Статистика автомобилей из редакционного парка такова. Меньше всего за километр пробега просит Volkswagen Caddy (4,5 рубля), больше всего – Citroen С4 c проблемным турбомотором (7,7 рубля). Конечно, расчеты ведутся с середины 2010‑х годов, когда цены были другими. С другой стороны, в них входят многочисленные ремонты по актуальным ценам: машины-то уже немолодые.

Однако современные «китайцы», которые тоже есть в нашем парке, «стоят» 4–7 рублей/км, хотя им требуются только бензин и плановое ТО. Полисы ОСАГО и каско, а также транспортный налог добавят к стоимости еще около 5 рублей/км (100 тысяч рублей в год при пробеге 20 тысяч км). Итого выйдет 9–12 рублей/км.

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В прежние времена обязательно нужно было бы учесть амортизацию. Но сейчас это сделать корректно невозможно. Автомобили, купленные по ценам до февраля 2022 года, сейчас намного дороже, чем стоили новыми. А приобретенные уже в новой реальности фактически не подешевели.

На носу очередной взлет цен из-за повышения утильсбора. Каким он окажется, на сколько растянется во времени, пока неясно. Но еще со спокойных времен помним: затраты на амортизацию обычно плюс-минус соответствовали «чистой» стоимости километра пути. Итого самый пессимистический расклад с округлением в большую сторону: 20–30 рублей/км за личный автомобиль массового сегмента.

***

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Итак, при небольших пробегах, редких поездках без багажа, детей и животных порой выгоднее различные формы альтернативного «владения» – особенно в крупном городе. Но нужно тщательно просчитывать каждую конкретную ­ситуацию.

Эксплуатация личного автомобиля почти всегда дешевле остальных форм пользования машиной (комфорт даже не обсуждаем). По удобству она была и остается лучшей, если вы ездите более-менее много и регулярно. А если большая семья, есть дача и много забот-хлопот – тем более.

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Милешкин Кирилл
Фото:
Милешкин Кирилл
Количество просмотров 1708
17.11.2024 
Фото:
Милешкин Кирилл
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