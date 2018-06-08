Renault Kaptur 2020: тест-драйв и все изменения

Под кроссовер подкатили платформу Арканы, поставили вариатор вместо классического автомата и турбомотор вместо атмосферника. В общем цена выросла.

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Перед тем как приступить к модернизации четырехлетней машины, маркетологи из Renault проанализировали опросы клиентов. Оказалось (хотя это ни для кого и не было секретом), что покупателей устраивает внешность кроссовера, но выводит из себя связка 2-литрового двигателя в паре с медлительным автоматом: это очень шумная и прожорливая парочка. А еще покупатели жаловались, что в Каптюре мало фишек, которые стали привычными на других автомобилях, — например, обогрева руля.

Поэтому отпущенные на модернизацию инвестиции были распределены так: немного выделили на обновление внешности, а основные ресурсы бросили на интерьер и шасси .

Что нового?

Новая решетка радиатора с хромированными блестками, новый дизайн колес (диаметр по-прежнему 16 или 17 дюймов, шины те же) и светодиодная оптика на машинах в богатых комплектациях, включая повторители указателей поворотов в корпусах наружных зеркал.

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В более дешевых комплектациях повторители и головные фары обычные: светодиодные в базе лишь ДХО и задние фонари.

А в интерьере?

Глобально передняя панель не изменилась. Но появился мягкий пластик, центральную консоль избавили от хромированной окантовки и одели в черный пластик. Сиденья — с новой обивкой (ткань, кожзам или сочетание искусственной и натуральной кожи). Можно заказать дизайн-пакет Blue Pack с ярко-синими декоративными вставками на передней панели, центральной консоли и на пяти подголовниках.

Практически все логановские эргономические косяки наконец-то побеждены. Верхняя часть передней панели (за исключением козырька приборов) теперь сделана из мягкого пластика. Обогреваемый руль — от Арканы. Изящный синий декор — особенность дизайн-пакета Blue Pack.

Панель приборов не изменилась, но водителю будет приятно, что теперь появился датчик низкого уровня омывающей жидкости в бачке стеклоочистителя. Помимо стандартного режима работы силового агрегата можно выбрать слегка подсушенный Eco. Рядом — кнопки отключения системы стабилизации, обогрева ветрового стекла и включения системы кругового обзора (перебирать поочередно камеры можно на тачскрине, рисовать же 3D-картинку они не умеют).

Рулевая колонка теперь регулируется не только по углу наклона, но и по вылету. Руль «выезжает» всего на 40 мм (замерил рулеткой), но и за это донору Аркане огромное спасибо.

Новая мультимедийная система с интегрированным Яндекс.Авто и 8-дюймовым цветным тачскрином, на который можно зеркалить смартфоны на обеих платформах. Все обновления — по воздуху, без подключения смартфона. Встроенная навигация TomTom — опция.

У центрального тоннеля появилась боковина с фальшрукояткой, которая визуально завершает водительский «кокпит». Слот для карточки ключа исчез. О том, что это переднеприводная машина, говорит заглушка на месте шайбы управления трансмиссией. Кнопки включения обогрева руля и мониторинга слепых зон разместили слева от рулевой колонки.

Пространство между передними сиденьями переработано. Шайбу управления полноприводной трансмиссией и подстаканники расположили более удобно. Между спинками появился регулируемый по длине подлокотник, а под ним — небольшая ниша для мелких вещей. Кнопки включения обогрева сидений вынесли на центральный тоннель. Правда, обогрев остался простым — одноступенчатым.

Новые опции

Наконец-то, Каптюр перестал (или почти перестал) отставать от конкурентов — прежде всего корейских — по опциям, которые требует ­каждый второй покупатель.

Первое и главное — обогрев руля. Кнопка включения расположена в неудобном месте — слева от рулевой колонки. Но баранка быстро теплеет по всей окружности. Появился обогрев задних сидений. Он одноступенчатый, а греются только «основные» места слева и справа. Центральная часть остается холодной. Но в топе может обогреваться всё, включая форсунки омывателя ветрового стекла.

Сиденья изменились только по обивке. Эти — самые дорогие, с отделкой кожзамом и натуральной кожей.

Сзади все так же тесно, но наконец-то появился обогрев сиденья. Не лишними будут и два USB-разъема.

Сидящих сзади порадуют два силовых USB-разъема.

Впервые на Каптюре появилась аудиосистема фирмы Bose: два высокочастотных динамика, четыре широкополосных, сабвуфер и усилитель. Звучит не премиально, но достойно.

Фоновая подсветка салона с восемью цветами на выбор — ­ненавязчивая, не крикливая.

Есть система кругового обзора и функция контроля слепых зон (первая не умеет склеивать из четырех изображений 3D-картинку).

Каптюры теперь оснащают дистанционным пуском двигателя и в базовой комплектации.

А вот надувных подушек по-прежнему лишь четыре — фронтальные и боковые.

А турбомотор зачем?

Конечно, нам хотелось добротный атмосферник мощностью под 150 сил (не очень прожорливый) и современный 6-ступенчатый автомат. Собственно, к старому 2-литровому мотору с приличным ресурсом и высокой ремонтопригодностью претензий у большинства покупателей не было. Требовалась лишь новая трансмиссия. Но в гамме Renault нет такого автомата: на европейских машинах стоят роботы, у которых нет гидротрансформатора, что при малейших пробуксовках оборачивается палеными дисками сцепления.

Турбомотор TCe 150 и вариатор Jatco JF016e заимствованы у Арканы, но калибровки — оригинальные. На переднеприводной версии по-прежнему мотор 1.6 (114 л.с.) и более слабый вариатор JF015e.

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Существенная разница по сравнению с мотором F4R и автоматом! Трогается шустро, скорость набирает гораздо резвее. И стало заметно тише. Мотор сам по себе менее рычащий, вдобавок увеличили площадь шумоизоляционных матов и подобрали для них другие материалы — и это работает.

Вопросов, однако, много. Прежде всего — к надежности малокубатурного турбодвигателя. И европейский опыт (там реализовано 300 тысяч машин с этим мотором) нам не указ. А все проданные Арканы пока слишком молоды, чтобы всерьез говорить о надежности силового агрегата в российских условиях.

Вариатор какой?

Конструктивно он явно лучше вариатора JF015e, которым оснащают Kaptur 1.6 и который ставят на многие машины, включая нашу Весту. Крайне важно, что у JF016e есть отдельный радиатор охлаждения (на JF015e его нет) и что предусмотрена двухступенчатая защита от перегрева: при очень высоких нагрузках машина сначала предупреждает водителя контрольными лампами, а затем обрубает доступный крутящий момент. Все это позволит уберечь агрегат от преждевременного износа. Классический гидромеханический автомат все равно лучше — надежнее на бездорожье и долговечнее, но у вариатора козырь: это более экономичная трансмиссия. И для Каптюра 1.33 с вариатором производитель декларирует приятный средний расход топлива — 7,1 л/100 км. А если прожимаешь педаль газа больше, чем на 30%, включается режим D‑Step — и вариатор начинает имитировать работу автомата, перебирая семь квазиступеней.

Как управляется?

Лучше! Потому что у Арканы заимствован не просто силовой агрегат, а весь передний модуль: подрамник, двигатель, вариатор, подвеска и электрический усилитель рулевого управления. Даже моторный щит другой — он, кстати, немного увеличил жесткость кузова на кручение.

Пружины — в точности как у прежнего Каптюра. Амортизаторы — немного другие. Но главное — это электроусилитель с переменной производительностью вместо прежнего электро­гидравлического (на 1.6) и чистой гидравлики (на 2.0). Благодаря ему Каптюр стал более легким (по ощущениям), более шустрым, он охотнее следует за поворотами руля . На баранку приходит меньше ударов (в том числе в поворотах), а крутить ее надо чуть меньше — теперь ровно три оборота от упора до упора.

Сохранив непробиваемую подвеску, инженеры сделали Каптюр более живым в горизонтальной плоскости.

Что с механической коробкой?

В сочетании с турбомотором TCe 150 МКП не будет. Во всяком случае пока. Нет особых проблем, чтобы спарить турбомотор с современной 6-ступенчатой механикой. Но слишком много моторно-трансмиссионных версий на конвейере да еще с новой шестиступкой — это хлопотно и дорого. Поэтому выбор получается специ­фический.

Если хочешь полный привод — только с турбомотором. Бодрый турбомотор — только с вариатором, механики нет. Механика — только с мотором 1.6, старая пятиступка и только передний привод.

Клиренс (205 мм) и прочие заявленные геометрические параметры не изменились, но я намерил под металлической защитой мотора лишь 194 мм.

Будет ли дизель?

Нет. Даже в продажах «деревенского» Дастера дизельные версии занимают лишь 15–20% общего объема. В случае с городским Каптюром дизель выберут 5% покупателей. И цена была бы соответствующая.

У переднеприводных машин запаска-докатка под днищем. Багажник — без изменений. Его объем зависит от типа трансмиссии: у переднеприводных машин (с запаской-докаткой под днищем) он вместительнее.

Цены

Базовая машина с мотором 1.6 и старой 5-ступенчатой механикой оценена в 1 020 000 рублей. Самая дешевая переднеприводная Аркана с таким же силовым агрегатом — от 1 089 000 рублей.

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Заказы на обновленный Каптюр начали принимать с 21 мая — только на машины в лимитированной серии Edition One. Это самый топ — турбомотор, вариатор, все возможные опции, оформление Blue Pack, двухцветная окраска кузова, металлические накладки на порогах и прочие плюшки. Цена такой переднеприводной машины — 1 440 000 рублей. За полноприводную придется отдать 1 515 000 рублей. В июне в продажу поступили базовые машины по цене 1 020 000 рублей и множество «промежуточных» версий.

За полтора миллиона выбор большой. Можно взять Seltos (с автоматом или с вариатором), замахнуться на Karoq (с роботом), подобрать самую дорогую Крету (а она с автоматом) или ту же Аркану. Я же очень жду новый Duster — думаю, он станет моим фаворитом в обновленной модельной линейке Renault.

Переработанный интерьер, электроусилитель руля, динамика и меньший расход топлива Надёжность турбомотора и вариатора ещё нужно доказать