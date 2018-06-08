Renault Kaptur будет обновляться «по воздуху» — журнал За рулем

Renault Kaptur будет обновляться «по воздуху»

Все грядущие апгрейды системы будут бесплатными и пройдут в фоновом режиме.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

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Обновленный Renault Kaptur, помимо прочих обновлений, получил мультимедийную систему с 8-дюймовым цветным тачскрином, умеющую самостоятельно обновляться без подключения смартфона или заезда в сервисный центр. Впервые такой мультимедийный комплекс, оснащенный технологией FOTA, в Renault опробовали на модели Arkana — кросс-купе получили опцию в марте. Напомним, что с Арканой Каптюр теперь делит и платформу, созданную специально для нового поколения кроссоверов.

Все грядущие обновления системы будут бесплатными и будут происходить автоматически, в фоновом режиме, без ограничения функций. Кроме того, на экран комплекса теперь можно выводить изображение со смартфонов на платформах Apple и Android. В качестве опции доступна навигация Яндекс.Авто. Но обновления коснулись не только софта: клавиша громкости уступила место более удобной рукоятке, а USB-разъем переместился на более удобное место.

Первые подробности о новом Renault Kaptur появились в начале марта 2020 года — именно тогда стало известно, что он разделит платформу с Arkana и унаследует от нее новый силовой агрегат.

Фото: «За рулем»
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Отзывы о Renault Kaptur (8)

Renault 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Светодиодная головная оптика с подсветкой поворотов и 3D указателями поворотов. Подвеска. Тяговые настройки АКПП (по динамике, что на гружёной до упора, что на пустой), по песку идёт уверенно. Внешний вид. Мультимедиа и навигация (работают адекватно). Зеркала с подсветкой в обоих козырьках. Монох...

Недостатки:

Регулировка сидений ("барашек" предпочтительнее), рулевая (нет регулировки по вылету, посадка почти вертикальная. Хотя и не устаёшь). Подголовники не регулируются по углу наклона. Нет подлокотника на заднем диване. "Бардачёк" без охлаждения. Мультимедиа при ярком солнце не вид...

Комментарий:

Взяли комплектацию "Экстрим", после Флюенса Динамик салон конечно бедненько смотрится, зато "морда" просто песня и по свету и по виду. Самое яркое впечатление это подвеска. В целом авто больше нравится жене. 11000 км с октября 2017. Не надейтесь, что за 1.3 возьмёте полноприво...

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