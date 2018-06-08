Renault Kaptur будет обновляться «по воздуху»

Все грядущие апгрейды системы будут бесплатными и пройдут в фоновом режиме.

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Обновленный Renault Kaptur, помимо прочих обновлений, получил мультимедийную систему с 8-дюймовым цветным тачскрином, умеющую самостоятельно обновляться без подключения смартфона или заезда в сервисный центр. Впервые такой мультимедийный комплекс, оснащенный технологией FOTA, в Renault опробовали на модели Arkana — кросс-купе получили опцию в марте. Напомним, что с Арканой Каптюр теперь делит и платформу, созданную специально для нового поколения кроссоверов.

Все грядущие обновления системы будут бесплатными и будут происходить автоматически, в фоновом режиме, без ограничения функций. Кроме того, на экран комплекса теперь можно выводить изображение со смартфонов на платформах Apple и Android. В качестве опции доступна навигация Яндекс.Авто. Но обновления коснулись не только софта: клавиша громкости уступила место более удобной рукоятке, а USB-разъем переместился на более удобное место.

Первые подробности о новом Renault Kaptur появились в начале марта 2020 года — именно тогда стало известно, что он разделит платформу с Arkana и унаследует от нее новый силовой агрегат.

А к настоящему моменту мы уже успели узнать все подробности и попробовать Renault Kaptur 2020 года на ходу.

Фото: «За рулем»