Вчера, в 23:30 Renault Kaptur будет обновляться «по воздуху» Все грядущие апгрейды системы будут бесплатными и пройдут в фоновом режиме.
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Обновленный Renault Kaptur, помимо
прочих обновлений, получил мультимедийную систему с 8-дюймовым цветным тачскрином, умеющую самостоятельно обновляться без подключения смартфона или заезда в сервисный центр. Впервые такой мультимедийный комплекс, оснащенный технологией FOTA, в Renault опробовали на модели Arkana — кросс-купе получили опцию в марте. Напомним, что с Арканой Каптюр теперь делит и платформу, созданную специально для нового поколения кроссоверов.
Все грядущие обновления системы будут бесплатными и будут происходить автоматически, в фоновом режиме, без ограничения функций. Кроме того, на экран комплекса теперь можно выводить изображение со смартфонов на платформах Apple и Android. В качестве опции доступна навигация Яндекс.Авто. Но обновления коснулись не только софта: клавиша громкости уступила место более удобной рукоятке, а USB-разъем переместился на более удобное место.
Первые подробности о новом Renault Kaptur
появились в начале марта 2020 года — именно тогда стало известно, что он разделит платформу с Arkana и унаследует от нее новый силовой агрегат. Фото: «За рулем»
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