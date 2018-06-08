11 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего — журнал За рулем

11 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего

Из-за большого количества улучшений обновленный кроссовер можно считать новым поколением, если бы у него изменилась еще и внешность.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

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9 неудобных вопросов к обновленному Renault Kaptur

После обновления от привычного Каптюра осталась одна внешность, а определить похорошевший кроссовер можно только по новой решетке радиатора. Чем автомобиль стал лучше и что в нем нового? Начнем с салона.

Многие, прежде жесткие поверхности интерьера теперь обшиваются более мягкими материалами. Новое оформление получили сиденья и центральная консоль. Но плюс не в этом, а в регулируемой по вылету рулевой колонке, центральном подлокотнике между передними сиденьями, более удобном расположении подстаканников и органов управления перед ним и в отсутствии слота для смарт-ключа, который не нужно доставать из кармана. К этим четырем улучшениям следует добавить обогрев рулевого колеса по всей окружности и задних сидений, а также подсветку салона, цвет которой можно выбирать.

Кроме того, независимо от уровня оснащения, все Каптюры стали оборудоваться дистанционным пуском двигателя. Итого восемь существенных улучшений салона. Кстати, в топе машина оснащается системой кругового обзора, системой мониторинга слепых зон и обогревами форсунок омывателя и лобового стекла.

Обновленный Каптюр, получивший платформу Арканы, теперь оснащается турбированным двигателем TCe 150 — тем самым 1,33-литровым мотором, который устанавливается на кросс-купе. Он экономичнее 2-литрового агрегата, тише и резвее. Соответственно, в паре с ним устанавливается вариатор JF016e, плюсом которого являются отдельный радиатор охлаждения и двухступенчатая защита от перегрева. К слову, в базовой комплектации предлагается хорошо знакомый 1,6-литровый мотор, который может сочетаться как с 5-ступенчатой механикой, так и с вариатором, но не с полным приводом.

Изменился и усилитель рулевого управления — на смену электрогидравлическому пришел электроусилитель с переменной производительностью, благодаря чему машина стала послушнее, а на руль почти не передаются неровности дороги. На управляемости сказалось и то, что Каптюр получил от Арканы подвеску, но сохранил свои прежние пружины.

Внешне почти неотличимый от предшественника, обновленный Рено Каптюр изменился в лучшую сторону, перегнав по уровню оснащения некоторых своих конкурентов.

11 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего

Из-за большого количества улучшений обновленный кроссовер можно считать новым поколением, если бы у него изменилась еще и внешность.

11 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего — фото 112547811 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего — фото 112547511 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего — фото 112547611 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего — фото 112547711 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего — фото 112547911 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего

Фото: «За рулем»

11 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего

Из-за большого количества улучшений обновленный кроссовер можно считать новым поколением, если бы у него изменилась еще и внешность.

11 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего — фото 112547511 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего — фото 112547611 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего — фото 112547711 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего — фото 112547911 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего — фото 112547811 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего
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Отзывы о Renault Kaptur (8)

Renault 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Светодиодная головная оптика с подсветкой поворотов и 3D указателями поворотов. Подвеска. Тяговые настройки АКПП (по динамике, что на гружёной до упора, что на пустой), по песку идёт уверенно. Внешний вид. Мультимедиа и навигация (работают адекватно). Зеркала с подсветкой в обоих козырьках. Монох...

Недостатки:

Регулировка сидений ("барашек" предпочтительнее), рулевая (нет регулировки по вылету, посадка почти вертикальная. Хотя и не устаёшь). Подголовники не регулируются по углу наклона. Нет подлокотника на заднем диване. "Бардачёк" без охлаждения. Мультимедиа при ярком солнце не вид...

Комментарий:

Взяли комплектацию "Экстрим", после Флюенса Динамик салон конечно бедненько смотрится, зато "морда" просто песня и по свету и по виду. Самое яркое впечатление это подвеска. В целом авто больше нравится жене. 11000 км с октября 2017. Не надейтесь, что за 1.3 возьмёте полноприво...

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