11 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего

Из-за большого количества улучшений обновленный кроссовер можно считать новым поколением, если бы у него изменилась еще и внешность.

Материалы по теме 9 неудобных вопросов к обновленному Renault Kaptur

После обновления от привычного Каптюра осталась одна внешность, а определить похорошевший кроссовер можно только по новой решетке радиатора. Чем автомобиль стал лучше и что в нем нового? Начнем с салона.

Многие, прежде жесткие поверхности интерьера теперь обшиваются более мягкими материалами. Новое оформление получили сиденья и центральная консоль. Но плюс не в этом, а в регулируемой по вылету рулевой колонке, центральном подлокотнике между передними сиденьями, более удобном расположении подстаканников и органов управления перед ним и в отсутствии слота для смарт-ключа, который не нужно доставать из кармана. К этим четырем улучшениям следует добавить обогрев рулевого колеса по всей окружности и задних сидений, а также подсветку салона, цвет которой можно выбирать.

Кроме того, независимо от уровня оснащения, все Каптюры стали оборудоваться дистанционным пуском двигателя. Итого восемь существенных улучшений салона. Кстати, в топе машина оснащается системой кругового обзора, системой мониторинга слепых зон и обогревами форсунок омывателя и лобового стекла.

Обновленный Каптюр, получивший платформу Арканы, теперь оснащается турбированным двигателем TCe 150 — тем самым 1,33-литровым мотором, который устанавливается на кросс-купе. Он экономичнее 2-литрового агрегата, тише и резвее. Соответственно, в паре с ним устанавливается вариатор JF016e, плюсом которого являются отдельный радиатор охлаждения и двухступенчатая защита от перегрева. К слову, в базовой комплектации предлагается хорошо знакомый 1,6-литровый мотор, который может сочетаться как с 5-ступенчатой механикой, так и с вариатором, но не с полным приводом.

Изменился и усилитель рулевого управления — на смену электрогидравлическому пришел электроусилитель с переменной производительностью, благодаря чему машина стала послушнее, а на руль почти не передаются неровности дороги. На управляемости сказалось и то, что Каптюр получил от Арканы подвеску, но сохранил свои прежние пружины.

Внешне почти неотличимый от предшественника, обновленный Рено Каптюр изменился в лучшую сторону, перегнав по уровню оснащения некоторых своих конкурентов.

11 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего Из-за большого количества улучшений обновленный кроссовер можно считать новым поколением, если бы у него изменилась еще и внешность. 11 отличий обновленного Рено Каптюра от прежнего

О ценах на обновленный Renault Kaptur и об условиях его продажи вы можете узнать здесь

Фото: «За рулем»