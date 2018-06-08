Обновленный Renault Kaptur стал дороже Арканы. Но это временно — журнал За рулем

Обновленный Renault Kaptur стал дороже Арканы. Но это временно

Минимальная цена — 1 020 000 рублей.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

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12 главных вопросов к Renault Arkana — честный обзор

После обновления французский кроссовер Рено Каптюр стал дороже и теперь будет стоить на пять тысяч больше, чем Рено Аркана. До обновления автомобиль в комплектации Life оценивался ровно в миллион рублей, но благодаря скидкам его можно было приобрести за 960 тысяч. Кроме того, в минимальной комплектации машина «вписывалась» в государственные программы льготного кредитования. Теперь — нет.

В базовой комплектации обновленный Каптюр по-прежнему предлагается с 1,6-литровым двигателем и механической 5-ступенчатой коробкой. Кросс-купе Рено Аркана с этим же набором агрегатов на пять тысяч дешевле. Пожалуй, это первый случай в истории, когда купе дешевле традиционного кроссовера.

Но продлится дисбаланс цен недолго. Как только дилеры распродадут Арканы 2019 года выпуска, цены на модели 2020 года поднимутся до 1 089 000 рублей.

Запуск обновленного Каптюра в продажу будет осуществляться по схеме запуска Арканы. В первую очередь, на рынок выведут лимитированную серию Edition One. Заказать ее можно уже сегодня — онлайн через сайт Рено, а поставки первых автомобилей клиентам намечены на июнь.

Версия Renault Kaptur Edition One основывается на топовой комплектации и оснащается турбированным двигателем и вариатором. Стоимость такого кроссовера составляет 1 440 000 рублей за переднеприводный вариант и 1 515 000 рублей за машину с полным приводом.

Что касается Каптюра стоимостью 1 020 000 рублей и других его доступных версий, то их следует ожидать в июне.

  • Узнать больше об обновленном кроссовере Renault Kaptur можно здесь.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о Renault Kaptur (8)

Renault 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Светодиодная головная оптика с подсветкой поворотов и 3D указателями поворотов. Подвеска. Тяговые настройки АКПП (по динамике, что на гружёной до упора, что на пустой), по песку идёт уверенно. Внешний вид. Мультимедиа и навигация (работают адекватно). Зеркала с подсветкой в обоих козырьках. Монох...

Недостатки:

Регулировка сидений ("барашек" предпочтительнее), рулевая (нет регулировки по вылету, посадка почти вертикальная. Хотя и не устаёшь). Подголовники не регулируются по углу наклона. Нет подлокотника на заднем диване. "Бардачёк" без охлаждения. Мультимедиа при ярком солнце не вид...

Комментарий:

Взяли комплектацию "Экстрим", после Флюенса Динамик салон конечно бедненько смотрится, зато "морда" просто песня и по свету и по виду. Самое яркое впечатление это подвеска. В целом авто больше нравится жене. 11000 км с октября 2017. Не надейтесь, что за 1.3 возьмёте полноприво...

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