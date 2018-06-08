9 неудобных вопросов к обновленному Renault Kaptur

После четырех конвейерных лет под кроссовер Renault Kaptur подкатили платформу Арканы. Вариатор вместо классического автомата, турбомотор вместо атмосферника и цены выше.

Перед тем как приступить к модернизации машины, маркетологи из Renault проанализировали опросы клиентов. Оказалось (хотя это ни для кого и не было секретом), что покупателей вполне устраивает внешность машины, но выводит из себя вялый 2-литровый двигатель в паре с медлительным автоматом: это очень шумная и прожорливая парочка. А еще покупатели сетовали, что в Каптюре мало модных фишек, которые стали давно привычными на других машинах — того же обогрева руля нет.

Именно поэтому отпущенные на модернизацию инвестиции были распределены так: мизерную сумму отдали на обновление внешности, а основные ресурсы были брошены на интерьер и шасси.

А разве он обновился?

Надо очень хорошо знать Kaptur, чтобы заметить изменения во внешности. Новая решетка радиатора с хромированными блестками, новый дизайн колес (диаметр по-прежнему 16 или 17 дюймов, шины те же) и полностью светодиодная оптика на машинах в богатых комплектациях — включая повторители указателей поворотов в корпусах наружных зеркал.

Вот и всё. Ну, можно еще упомянуть новые варианты окраски. Восемь базовых цветов кузова и три возможных цвета крыши дают палитру из 24 доступных композиций. Мне глянулся синий Kaptur с серебристой крышей.

Если опускаться «вниз» по комплектациям, то и повторители будут обычными, и головные фары. Светодиодными в базе остаются лишь ДХО и задние фонари. К слову, светодиодные фары ничуть не изменились. Мы проводили сравнительный тест Каптюров с галогенками и светодиодным светом и пришли к выводу, что светодиоды светят получше — не так, как на дорогих машинах, но разница все же есть. Так что, если надумаете доплатить за них, не проиграете.

Интерьер наконец-то другой?

Не полностью, но — другой. Все изменения можно разделить на две составляющие — дизайнерскую и эргономическую. Глобально передняя панель салона не изменилась, но стало больше мягких материалов, преобразилась центральная консоль, которую избавили от хромированной окантовки и одели в модный черный пластик. Сиденья не изменились по «нутру», но обрели новую обивку (просто ткань, ткань с искусственной кожей или сочетание искусственной и натуральной кожи). Модники оценят дизайн-пакет Blue Pack с ярко-синими декоративными вставками на передней панели, центральной консоли и подголовниках. А для тех, кому важны не «рюшечки», но разумные решения, у меня сразу несколько приятных новостей.

Во-первых, рулевая колонка теперь регулируется не только по углу наклона, но и по вылету. За это донору Аркане огромное спасибо: наконец-то я сижу за рулем удобно!

Во-вторых, появилась новая мультимедийная система с 8-дюймовым цветным тачскрином, на который можно зеркалить смартфоны на обеих известных платформах. Все обновления — «по воздуху», без подключения смартфона. Рукоятка громкости — это именно рукоятка, а не прежняя клавиша. И даже USB-разъем сделан в более удобном месте. За это тоже спасибо. Кому не хочется всякий раз коннектить телефон, могут заказать встроенную навигацию с Яндекс.Авто — это опция.

В-третьих, полностью переработано пространство между передними сиденьями. Из глубокой и неудобной ниши перед рычагом коробки/вариатора на свободу вынесли шайбу управления полноприводной трансмиссией. И неудобный подстаканник из этой ямы убрали — теперь между сиденьями два приятно оформленных подстаканника достаточной глубины. Исчез слот для смарт-ключа — теперь его можно вовсе не доставать из кармана.

В-четвертых, между спинками появился регулируемый по длине подлокотник, а под ним — небольшая ниша для мелких вещей. И — как торжество разума — вынесенные на центральный тоннель удобные кнопки включения обогрева сидений. Правда, обогрев остался простым, одноступенчатым — и это, пожалуй, недоработка.

Есть ли новые опции?

Да. Наконец-то Каптюр перестал (или почти перестал) отставать от основных конкурентов (прежде всего, корейских), по опциям, которые буквально требует каждый второй покупатель.

Первое и главное — обогрев руля. Не беда, что кнопка включения расположена в неудобном месте слева от рулевой колонки! Главное — что обогрев есть, а баранка быстро теплеет по всей окружности. Появился и обогрев задних сидений. Хотя тоже не без нюансов: он одноступенчатый, а греются только «основные» места слева и справа. Центральная часть остается холодной. Сидящих сзади порадуют и два силовых USB-разъема. А в пределе может обогреваться всё, включая форсунки омывателя ветрового стекла.

Впервые на российских Renault появилась аудиосистема фирмы Bose: это два высокочастотных динамика, четыре широкополосных, сабвуфер и усилитель. Звучит не премиально, но вполне сносно. Многим понравится фоновая подсветка салона с восемью цветами на выбор — ненавязчивая, не крикливая. Есть система кругового обзора и функция контроля слепых зон, но первая не умеет склеивать из четырех изображений 3D-картинку, а вторую я пока не опробовал в деле. И очень важно для наших условий, что все Каптюры теперь оснащают дистанционным пуском двигателя — даже в базовой комплектации. А вот надувных подушек по-прежнему четыре.

Зачем нам турбомотор?

Конечно, нам хотелось добротный атмосферник мощностью под 150 сил (не очень прожорливый) и современный 6-ступенчатый автомат. Но в гамме Renault нет такого автомата: на европейских машинах стоят роботы (а их мы тоже недолюбливаем), у которых нет гидротрансформатора, что при малейших пробуксовках оборачивается палеными дисками сцепления. Старый 4-ступенчатый Jatco — вчерашний день. Вот и получается как с Арканой: турбо плюс вариатор.

Мы уже подробно рассказывали про мотор TCe 150 рабочим объемом 1,33 литра, который разработан совместно с концерном Daimler AG. Поэтому скажу коротко о своих впечатлениях после первых километров на турбо-Каптюре. Существенная разница с мотором F4R! Трогается шустро, скорость набирает гораздо резвее. И, что крайне важно, стало заметно тише. Мотор сам по себе менее рычащий, так еще увеличили площадь шумоизоляционных матов и подобрали для них другие материалы — и это работает.

Да, вопросов много. Прежде всего — к надежности малокубатурного турбодвигателя. И европейский опыт (там реализовано 300 тысяч машин с этим мотором) нам не указ. А все проданные Арканы еще слишком молоды, чтобы всерьез говорить о надежности силового агрегата.

А зачем нам вариатор?

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Да и с вариатором JF016e не все ясно. Конструктивно он явно лучше вариатора JF015e, которым оснащают Kaptur 1.6 и который ставят на многие машины Альянса, включая нашу Весту. Крайне важно, что у JF016e есть отдельный радиатор охлаждения (на JF015e его нет) и что предусмотрена двухступенчатая защита от перегрева: при очень высоких нагрузках машина сначала предупреждает водителя контрольными лампами, а затем обрубает доступный крутящий момент. Все это позволит уберечь агрегат от преждевременного износа, но классический гидромеханический автомат все равно лучше — надежнее на бездорожье и долговечнее.

На стороне вариатора другой козырь: это более экономичная трансмиссия. И для Каптюра 1.33 с вариатором производитель декларирует приятный средний расход топлива — 7,1 л/100 км. А если прожимаешь педаль газа больше чем на 30%, включается режим D-Step — и вариатор начинает имитировать работу автомата, перебирая свои семь квазиступеней. Но — лишь имитировать.

Как он едет?

Лучше! Потому что от Арканы заимствован не просто силовой агрегат, а весь передний модуль: подрамник, двигатель, вариатор, подвеска и электрический усилитель рулевого управления. Даже моторный щит другой — он, кстати, немного увеличил жесткость кузова на кручение.

Так вот. Пружины — в точности как у прежнего Каптюра. Амортизаторы — немного другие. Но главное — это электроусилитель с переменной производительностью вместо прежнего электрогидравлического. Благодаря ему Каптюр стал более легким (по ощущениям), более шустрым, он охотнее следует за поворотами руля. На баранку приходит меньше ударов (в том числе в поворотах), а крутить ее надо чуть меньше — теперь ровно три оборота от упора до упора. Это еще не Аркана, но от увальня Дастера обновленный Каптюр сделал еще один шаг в сторону.

Образно выражаясь, сохранив поведение автомобиля в вертикальной плоскости (в первую очередь я говорю о всеядности непробиваемой подвески), инженеры сделали Каптюр более живым в горизонтальной плоскости. И это хорошо.

Механики больше не будет?

В случае с турбомотором TCe 150 — да. Во всяком случае, пока. Нет никаких особых проблем, чтобы спарить турбомотор с современной 6-ступенчатой механикой. Но слишком много моторно-трансмиссионных версий на конвейере да еще с новой шестиступкой — это хлопотно и дорого. Поэтому выбор получается специфический.

Если хочешь полный привод — только с турбомотором. Если хочешь бодрый турбомотор — только с вариатором, механики нет. Если все же настаиваешь на механической коробке, то только маленький мотор 1.6, только старая пятиступка и только передний привод. Вот полный перечень возможных версий обновленного Каптюра:

4х2 1.6 МКП

4х2 1.6 CVT

4х2 1.33 CVT

4х4 1.33 CVT

Другие версии в обозримом будущем едва ли появятся.

Клиренс (205 мм) и прочие геометрические параметры не изменились — в этом смысле обновленный Каптюр не проигрывает себе дореформенному.

А дизель будет?

Нет. И не ждите. Даже в продажах «деревенского» Дастера дизельные версии занимают лишь 15–20% от общего объема. А напомаженному городскому Каптюру дизель вовсе не нужен — в лучшем случае, его выберут 5% покупателей. Тот же клин: малый потенциальный объем продаж, сложное производство, необходимость сертификации. И цена будет, как вы понимаете, не бросовая.

Он дорогой?

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Ответ на этот вопрос скорее утвердительный, чем отрицательный. Обновленный Каптюр подорожал, причем заметно. Базовая машина с мотором 1.6 и старой 5-ступенчатой механикой оценена в 1 020 000 рублей. Если заглянуть на сайт Renault, можно найти самую дешевую переднеприводную Аркану с таким же силовым агрегатом, которая — внимание! — на 5000 рублей дешевле.

Каптюр дороже Арканы? Это временно. Как только распродадут Арканы 2019 года выпуска, цены поднимут: на базовую Аркану свежей сборки уже навесили новый ценник — от 1 089 000 рублей.

Самый простой Каптюр за 1 020 000 рублей и множество промежуточных версий поступят в продажу в июне. А пока его можно заказать, оплатить и оформить только в онлайн-шоуруме — помните, так же начинали продавать Аркану? Заказы принимаются с 21 мая — пока только на машины в лимитированной серии Edition One. Это самый топ — турбомотор, вариатор, все возможные опции, оформление Blue Pack, двухцветная окраска кузова, металлические накладки на порогах и прочие плюшки. Цена такой переднеприводной машины — 1 440 000 рублей. За полноприводную придется отдать 1 515 000 рублей.