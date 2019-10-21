6 странных «фишек» китайских кроссоверов: исправьте это!

Еще недавно некоторые технические приемы родом из КНР шокировали. С тех пор пройден огромный путь, но и сегодня некоторые решения озадачивают: смотрим на FAW Besturn X40, DFM AX4 и Chery Tiggo 4.

FAW Besturn X40

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Крышка двигателя — это, в первую очередь, эстетика. Ну, может, еще защита свечей и катушек зажигания от осадков при открытом капоте. На FAW решили совместить крышку с резонансной камерой системы впуска воздуха. В итоге для доступа к свечам приходится отсоединять воздушный патрубок. Непривычно, требует инструмента, а главное — существует риск уронить в образовавшееся отверстие какую-нибудь гайку.

Отмечу также применение в линзованной фаре единственной однонитевой галогенной лампы HIR2/9012 на дальний и ближний свет. Лампа высокоэффективная, но довольно редкая и дорогая. Шторка на ближнем свете забирает приблизительно третью часть света, излучаемого спиралью. Выгоднее схема с раздельным дальним и ближним светом.

DFM AX4

Блок управления двигателем закреплен над аккумуляторной батареей. Представьте себе, чтó будет с закаменевшими в морозы толстенными жгутами проводов, идущих к блоку, если их придется гнуть, чтобы снять аккумулятор. У большинства современных автомобилей блок управления размещен на боковой стенке кронштейна.

Блок управления коробкой передач прикреплен к передней стенке агрегата. Разъемы расположены низко, их будет окатывать дорожная грязь.

Chery Tiggo 4

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На современном моторе странно видеть высоковольтные провода и отдельно стоящую четырехвыводную катушку зажигания. У конкурентов — индивидуальные катушки зажигания.

Еще одно не очень распространенное решение — в системе кондиционирования: трубки подвода и отвода хладаге­нта к испарителю совмещены, внутри толстой трубки проходит тонкая. Такое решение повышает компактность системы и упрощает сборку, но при ремонте потребует значительных затрат.