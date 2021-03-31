Новый Duster: резкие отзывы первых покупателей

Кто-то только присматривается к кроссоверу второго поколения, а кто-то уже купил и проехал первые километры. Мы изучили впечатления.

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Продажи нового Renault Duster в России начались 11 марта. Мнения первых покупателей разные, но все очень важные: они ведь от тех, кто будет долго ездить на этой машине.

Если сравнивать с Audi

Макс из Ханты-Мансийска приобрел новый Дастер с бензиновым турбомотором 1.3 мощностью 149 л.с. и механической коробкой передач в комплектации Edition One. Обошлась ему машина в 1 млн 455 тыс. руб. (с допами на 49 тыс. руб.). Впечатлениями он поделился на Дроме и поставил общую оценку автомобилю: 9 из 10. Сравнить ему есть с чем — автомобиль второй, до сих пор ездил на Audi Allroad 2002 года с механикой и 2,5-литровым дизельным мотором.

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Пластик, конечно, жесткий, но не скрипит, отмечает владелец. Передние карты дверей мягкие, задние — обычный пластик. Сиденья удобные, но немного жестче, чем на Ауди, это за 380 км он ощутил своей «пятой точкой». Не понравилось, что регулировка сиденья вперед-назад сделана как на старом Дастере, очень неудобно наклоняться и между ног пытаться дотянуться до ручки регулировки. А ведь стоило просто на насколько сантиметров поднять регулятор вверх и переместить его вправо или влево. Просит производителя это учесть.

Двери значительно тяжелее, чем на старом Дастере, закрываются с приятным звуком, как на дорогом автомобиле.

«Шумка» хорошая, на 110 км/ч на новой резине шипованной Michelin xin2 разговариваем вполголоса. Скажу так: не хуже, чем в Ауди. Мотор не слышно вообще до 3 тыс. оборотов. Больше не крутил, обкатка».

Управление удобное, все на своих местах, к машине привык за два часа.

На тест-драйве был и вариатор, но МКП ему понравилась больше, вариатор все же задумчивый, и привычка 26 лет ездить на «мешалке» дает о себе знать.

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Не понравились цифры на спидометре. Они нечетные: 10, 30, 50, 70 и т.д. Хотя, возможно, дело привычки, но было неудобно, легко попасть на штраф за превышение. Да и знаки ограничения 20, 40, 60, 80 км/ч встречаются гораздо чаще, чем 50, 70 и 90, отмечает покупатель.

Есть шум от двигателя (или МКП?), но после 2000 оборотов полностью пропадает.

Не понравился алгоритм работы стеклоочистителей. При коротком нажатии на распылитель омывайки несколько раз случалось так, что стекло забрызгано жидкостью, а дворники стоят на месте. Приходится или повторно нажимать или включать дворники вручную. При этом режим работы датчика дождя установлен «авто».

А если с Datsun on-DO?

Пользователь с ником 12465093 из Москвы приобрел полноприводный автомобиль с дизельным мотором 1,5 л (109 л.с.) и механикой и успел проехать 150 км. Поставил кроссоверу десятку по всем параметрам: за внешний вид, салон, мотор и ходовые качества.

Его опыт поскромнее: после восьмиклапанного (1,6 л, 87 л.с.) Датсуна он-ДО с АКП дизельный Дастер показался ему «спортивным болидом»!

«Рулится просто шикарно, ныряешь в любую щель, колеи нипочем, неплохая обратная связь, несмотря на новый электроусилитель руля (у он-ДО тоже электроусилитель руля, но абсолютно без обратной связи)».

Дизельный мотор в современном трафике позволяет творить чудеса, «сидя на хвосте Х5 и Х6». Он проехал 150 км, в одном месте слегка под горку на Калужке дал 160 км/ч, — едет не напрягаясь.

Салон — эталон. Реношникам жирнейший «+» за обновление. Все на своем месте, руль с обогревом, кресла очень удобные, без дурацких крутилок — на рычагах. Субъективно салон стал шире, чем в предыдущем поколении. Геометрия обалденная. Отсутствие свесов и большой дорожный просвет при отличном поведении на асфальте — что еще нужно для повседневки?

Из минусов: «спидометр какой-то пестрый», раньше был более классический, радио не порадовало звуком, сзади места мало, тесно в коленях, лучше бы пожертвовали багажником. Нет обогрева ветрового стекла, в отличие от бензиновых версий, оптика — галогеновая.

Крик души:

«Неужели нельзя скрестить дизельный К9К с АКП, например, с тем же древним Jatco? Ну и хрен с ним, что он 4-ступенчатый! Уж 20, а может и 30% продаж застолбили бы за собой эти полноприводные дизельные модификации с АКП».

А если сравнить со старым Дастером?

Антон Кузьмин ВКонтакте, в паблике «Рено Дастер 2 Duster 2021 Клуб Форум» рассказал о первом впечатлении после тест-драйва автомобиля 1.3 с МКП. Он приехал на личном 2-литровом Дастере в салон и понял, что новый — совсем другая машина: все «кнопочки на нужном месте, все мягонькое, рулится по-другому, подвеска работает еще лучше (ну может просто новая), двигатель 1.3 хорошо с низов подхватывает, климат на 5+ работает. Обогрев руля, „шумка“ лучше, чем на нынешнем Дастере, „молодой дерматин“ на сиденьях приятнее на ощупь, чем был на прежнем поколении.

Теперь о грустном: за машину в полной комплектации просили 1 млн 455 тыс. рублей, менеджер сказал, что без допов ее не продадут, а допы потянут еще на 50 тыс., при этом ждать автомобиль придется около двух месяцев.

Майбах все равно не переплюнете!

Jetsam на «Отзовике» отмечает свежую внешность, улучшенный комфорт, отличную геометрическую проходимость. Среди недостатков названы те же внутренние размеры салона, отсутствие классического гидроавтомата, принципиальное отсутствие многих современных «плюшек». На задних сиденьях нового Дастера все так же «позорно» болтаются замки ремней безопасности, а крепления передних ремней безопасности не регулируются по высоте. Казалось бы, ну что стоило при модернизации «утопить» замки в подушке сиденья, как делают на других автомобилях?

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Материалы панели обновленного Дастера даже внешне не напоминают «мягкие» премиальные пластики, но, собственно, нужна ли вообще эта мягкость? Спать на ней или перед друзьями похвастать? Ну так в Майбахе все равно мягче будет, не переплюнете.

Среди плюсов отметил тишину в салоне, но подозревает, что дело тут в топовой комплектации, хотя менеджер в салоне заверил, что «шумка» везде отличная. Но сомнения остались.

И, наконец-то, на металле порожка багажника появилась штатная пластиковая накладка, не прошло и десяти лет с появления Дастера на нашем рынке. Но на уплотнение капота Рено не разорилась, поэтому при покупке нового Дастера автор отзыва советует будущим владельцам заехать на авторынок за уплотнением дверного проема от отечественного ВАЗ-2109. Модель уже десяток лет не выпускается, но «Renault еще поддерживает рынок запчастей для нее своими недоделками».

Внешние зеркала заднего вида выросли в размерах. И к старым можно приспособиться, но большие «лопухи» все же удобнее и безопаснее. Жаль, правда, что даже в предтоповой комплектации так и не появилась система их автоматического складывания. Но хотя бы управление переехало с места под ручником на более логичное — слева от руля.

На авто с мотором 1,3 литра,150 л.с. и 6-ступенчатой механикой автомобиль тронулся легко и непринужденно, без лишней перегазовки.

«Педаль сцепления показалась длинноватой, но момент схватывания не вызвал ни рывков, ни зависания. Если механика на предыдущей генерации Дастера предполагала первую передачу механической коробки заменой понижайки в условиях труднопроходимых грунтов, новая 6-ступенчатая коробка на первой позволяет именно начинать движение в условиях твердого грунта».

«Баранку» с электроусилителем можно вращать буквально мизинцем. Прежний Дастер с «гидрачом» рулится с заметным (особенно для супруги) усилием. Новый, при том же размере рулевого колеса, по усилию на руле напоминает скорей Juke.

И еще по мелочи…

В комментариях на том же «Отзовике» Странник Ната отмечает, что сосед купил этот автомобиль и позже выяснил, что бензобак пластиковый, «до сих пор в шоке». На что пользователи резонно парируют, что это нормально, ведь даже на УАЗ Патриот ставится пластиковый бак. А для легковушек и кроссоверов это уже более 20 лет норма.

Саня79 на «Дастер Клубе» сетует, что бардачок стал компактнее и меньше полочек (даже телефон положить некуда).

CANADA на новом Дастере (Тсе150 л.с., МКП6, 4х4, Stale) глобального улучшения шумоизоляции не заметил, может, чуть потише стало в салоне, но думает, это за счет новых дверных уплотнителей. Из минусов он отмечает: «Посадка какая-то низкая стала, как ни настраивал сиденья по высоте, добиться высокой посадки, как на рестайле, так и не удалось». Из плюсов — коробка расположилась поудобней, как-то «легче» стало переключаться.

Energetiksn в Инстаграм впечатлился экономичным расходом нового дизельного Renault Duster с механикой и полным приводом. На шоссе при скорости 110–140 км/час с двумя пассажирами в салоне, плюс 30 кг вещей, автомобиль «кушал» всего 6 л на 100 км пути.

Артур Закарин ВКонтакте (Рено Дастер 2 Duster 2021 Клуб Форум) отметил сильный запах пластика (или какой-то другой химии) в салоне нового Дастера. Пользователи подтвердили, что запах действительно есть, но, по опыту прошлого поколения, через полгода эксплуатации он выветривается и потом будет напоминать о себе лишь изредка, после долгого стояния на солнце.

Ну и завершим наш обзор на активной ноте: Станислав Гузев только на прошлой неделе забрал свой Дастер из салона и уже готов его улучшать. Отмечает, что, на его взгляд, кроссовер шумноват, по сравнению с Арканой. Так что над «шумкой» придется поработать.

«Сетки-шумки в салонах стоят непомерных денег. Буду что-то думать сам. Наверное, начну с жидкого локера под арками. Дальше по ситуации».





