Новый Renault Duster: что о нем пишут иноСМИ

В целом автомобиль хвалят, но отмечают и некоторые шероховатости, узнать о которых было любопытно.

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Создавая второе поколение компактного внедорожника Duster, разработчики, очевидно, внимательно прислушались к критике предыдущего автомобиля, отмечают в немецком blog.dacia.de.

Например, кнопки стеклоподъемников переместились с центральной консоли на подлокотники дверей, а звуковой сигнал теперь, как обычно, находится в центре рулевого колеса. Внешний вид кроссовера стал намного ярче, чем у предшественника, а также появились новые системы помощи, такие как круиз-контроль или бесключевой доступ. В целом автомобиль смотрится более гармонично и достойно.

Светодиодные дневные ходовые огни и стильные задние фонари — прекрасное воплощение современной дизайнерской моды. Салон с обновленными круглыми приборами смотрится пристойно, но показания на дисплеях плохо читаются при недостаточном освещении или при надетых солнцезащитных очках.

Duster порадовал удобными сиденьями, полноценной информационно-развлекательной системой от материнской компании Renault и неизменно надежным качеством изготовления. Но начинаешь раздражаться, когда хочешь отрегулировать спинки сидений, настолько неудобно расположены ручки регулировки. О бюджетности модели напоминает твердый пластик, при этом выбор жестких материалов значительно облегчает уборку салона.

В салоне не обнаружено серьезных производственных дефектов. Из минусов: объем багажника — от 411 до 1501 литра, что оставляет желать лучшего.

Руль теперь реагирует более четко, но новый Дастер не стал шустрее, водителю не стоит ожидать от автомобиля спортивного настроя.

Шестиступенчатая коробка передач переключается четко и точно. В борьбе с бездорожьем помогают блокируемый межосевой дифференциал и солидный дорожный просвет. Хотя, в принципе, вы должны подумать, действительно ли вам нужен полный привод (увеличивает цену на 1852 евро).

Два или три десятилетия назад в автомобилях нам требовалось только дешевое радио с магнитофоном, а качество материалов никого не заботило. Транспортное средство должно было выполнять свою основную роль — доставлять водителя к месту назначения. После изменений Дастер немного подрос и повзрослел. Это не значит, что он будет конкурентом Nissan X-Trail или Kia Sportage, но его интерьер стал приятнее и уютнее, пишет польский auto-swiat.pl.

Если бы существовала такая тенденция в области автомобилестроения, как «практический минимализм», то Дастер был бы его полноправным представителем. Вблизи водителя и пассажиров мы не найдем лишних вещей или украшений, которые необходимы, если речь идет о модной в последнее время персонализации. И хотя качество пластика в салоне действительно улучшилось, трудно представить, сколько различных текстур может иметь твердый пластик и сколько оттенков серого можно получить.

Однако благодаря своей простоте внедорожник Dacia очень удобен в использовании. В базовой версии водитель может чувствовать себя как в «Ладе-Ниве» или «Полонезе», а это значит, что управлять Dacia сможет даже пенсионер, у которого раньше была машина, купленная еще в 80-х годах.

Автомобиль не перегружен функциями — есть индикаторы, выключатель света, ручки регулировки потока воздуха и не более того. Только в более оснащенном варианте есть противотуманные фары, бортовой компьютер, кондиционер с ручным управлением или центральный замок с дистанционным управлением. Конечно, все это мы получаем за счет увеличения цены на «Дастер», который в самой дешевой версии стоит 39 900 злотых (767 тыс. рублей), а в более оснащенном варианте Laureate придется заплатить минимум 69 900 злотых (1 343 855 рублей). Самый дешевый полноприводный Duster обойдется в 58 600 злотых (1 126 608 рублей).

Многие производители внедорожников хвастаются обилием решений, которые они используют, чтобы облегчить жизнь пассажирам. Dacia этого не делает. В салоне есть бардачок перед пассажиром, в дверях есть карманы, но не нужно мечтать об отделении для мелочевки под потолком, ящиках под сиденьями, или беспроводной зарядке для смартфона.

На заднем сиденье много места, но только для двоих взрослых, троим уже будет тесновато. Сиденья в Дастере, не имеют боковой поддержки, хотя в остальном они удобны. С другой стороны, конструкция подвески автомобиля такова, что вряд ли удастся добиться леденящих кровь перегрузок в поворотах.

Машина жадно глотает неровности, так что на большинстве дорог совсем не чувствуется мелких ямок. Можно без страха преодолевать большинство лежачих полицейских, даже не притормаживая, что, конечно же, делать не рекомендуется. При этом Duster едет не очень уверенно, хотя у версии 4х4 сзади многорычажная подвеска, а не торсионная балка, как у переднеприводного варианта. Так что не надо слишком рисковать на поворотах, ведь такие эксперименты могут плохо закончиться.

В целом же Дастер неплохо выглядит, дешево стоит, просторный, в нем есть необходимое оборудование, таким образом все это можно охарактеризовать как «комфорт по разумной цене».

Российская премьера Renault Duster второго поколения состоялась 11 февраля этого года.



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