Новый Renault Duster — состоялась российская премьера — журнал За рулем

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Новый Renault Duster — состоялась российская премьера

Кроссовер сохранил дизельный мотор и получил массу существенных доработок.

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Производство нового поколения Дастера на московском заводе Renault уже началось, и у нас есть кадры с конвейера. А сегодня состоялась премьера этого популярного бюджетного кроссовера.

Если сравнивать новинку с автомобилем первого поколения, то он теперь длиннее на 26 мм — 4341 мм. При этом кузов стал уже на 18 мм — 1804 мм. Высота Дастера с рейлингами на крыше составляет 1682 мм, что на 57 мм больше, чем у предшественника. Увеличение колесной базы оказалось незначительным — всего на 3 мм. Сейчас ее длина 2676 мм.

Объем багажника увеличился на 20 литров и может вмещать до 1720 литров. Дорожный просвет остался впечатляющим — 210 мм, а углы въезда и съезда вполне подходят для бездорожья — 31 и 33 градуса соответственно.

Главный вопрос, ответа на который до сегодняшнего дня не было, — какие моторы получит новинка? Второе поколение Рено Дастера в России будет продаваться, как и предполагалось, с мотором объемом 1,33 литра, как у Арканы, который теперь может работать на 92-м (!) бензине. В пару ему идет вариатор с новой «прошивкой», делающей его внедорожным. Тандем, благодаря доработкам, существенно отличается от устанавливаемого на Аркану. Есть возможность сочетать мотор с 6-ступенчатой механикой.

Другой бензиновый мотор имеет объем 1,6 литра и мощность 114 л.с. (с 5-ступенчатой механикой и передним приводом) и 117 л.с. — с 6-ступенчатой механикой и полным приводом. Как видите, двигатель модернизировали для работы с полным приводом, чтобы машина не потеряла в динамике.

Остался в гамме двигателей и 2-литровый бензиновый мотор мощностью 143 л.с., который оснащается системой полного привода и 6-ступенчатой механикой.

Также Дастер по-прежнему будет оснащаться турбодизелем. Это тот же 1,5-литровый агрегат мощностью 109 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механикой.

Механической коробкой могут оснащаться все двигатели. У нее, от версии к версии, меняются только передаточные числа. Также любой мотор может сочетаться с системой полного привода, алгоритм которой был доработан специально для Дастера.

Более жестким и прочным сделали кузов, при этом он был разработан с нуля, теперь в салоне может устанавливаться 8 подушек безопасности.

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Оснащение кроссовера стало богаче. Появится, например, система камер кругового обзора и двухуровневый обогрев задних сидений (есть также обогрев руля и форсунок омывателя), а также голосовое управление медиасистемой, пять USB-разъемов и многое другое. Будут и системы помощи старта в гору и спуска. Особо следует отметить новые, более удобные кресла.

Старт продаж намечен до конца 1-го квартала 2021 года. Цены на новинку и ее комплектации мы узнаем до конца февраля. Первые продажи пройдут в онлайн-режиме.

Также Рено намерена до 2025 года выпустить пять новых моделей, одна из которых — представленный сегодня Duster нового поколения.

Фото: Renault
Новый Renault Duster — состоялась российская премьера

Кроссовер сохранил дизельный мотор и получил массу существенных доработок.

Новый Renault Duster — состоялась российская премьера — фото 1222915Новый Renault Duster — состоялась российская премьера — фото 1222906Новый Renault Duster — состоялась российская премьера — фото 1222907Новый Renault Duster — состоялась российская премьера — фото 1222905Новый Renault Duster — состоялась российская премьера — фото 1222908Новый Renault Duster — состоялась российская премьера — фото 1222909Новый Renault Duster — состоялась российская премьера
Новый Renault Duster — состоялась российская премьера

Кроссовер сохранил дизельный мотор и получил массу существенных доработок.

Новый Renault Duster — состоялась российская премьера — фото 1222905Новый Renault Duster — состоялась российская премьера — фото 1222907Новый Renault Duster — состоялась российская премьера — фото 1222908Новый Renault Duster — состоялась российская премьера — фото 1222915Новый Renault Duster — состоялась российская премьера — фото 1222909Новый Renault Duster — состоялась российская премьера — фото 1222906Новый Renault Duster — состоялась российская премьера
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Отзывы о Renault Duster (19)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Говорят не ломучий!

Недостатки:

Что-от отталкивает постоянно! Не заню, но отталкивает.

Комментарий:

Вот хочу, чтобы этот комментарий почитали те, кто создаёт и продаёт Рено-Дастер! Сам езжу на Хендай-Туссане 2008 года пенредний привод МКПП и пробег уже под 180000 км и сколько раз заходил в салон Рено , садился за руль Дастера и всё время — вылезал из него — смотрел на свой Туссан и желание взят...

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