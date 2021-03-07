Подержанные кроссоверы до 1 000 000: что взять вместо новой Весты SW Cross

Самые привлекательные предложения на вторичке — кроссоверы не старше 6 лет с пробегом до 120 000 км. Выбор моделей богатый — «европейцы», «корейцы», «японцы», «китайцы».

Что смущает в Весте? (в первую очередь цена)

Универсал Lada Vesta SW Cross в минимальной комплектации (механическая коробка, вазовский 106-сильный мотор) стоит 895 900 рублей — по рекомендации производителя. Версия с рено-ниссановским 113-сильным мотором и вариатором Jatco обойдется уже в 990 тысяч.

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В базе приподнятый универсал упакован щедро: кондиционер, круиз-контроль, обогрев передних сидений и зеркал, целый список электронных систем (включая противобуксовочную, вспомогательного торможения и помощи при трогании на подъеме). Многие автолюбители успешно обошлись бы без них — лучше бы цену снизили! Но комплектаций победнее у SW Cross нет.

И это одна из главных причин присмотреть за те же деньги иномарку с пробегом. Еще в Весте смущает историческая склонность к копеечным поломкам и ряд мелких косяков.

Duster вместо Весты

Нет смысла променивать новую Весту SW Cross на подержанный Duster, Kaptur или Terrano с передним приводом (родственники по платформе со схожим набором основных агрегатов). По оснащению они немногим превзойдут Весту, а в низших комплектациях даже уступят. Они шире Весты, но чуть короче, оттого и багажники у них скромнее: 408 дастеровских литров против 480 вестовских (заводские данные).

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Но у любой из названных моделей есть версия 4х4, и она прекрасно укладывается в заданный ценовой диапазон. За эту сумму можно найти Kaptur или рестайлинговый Duster 4х4 в возрасте 3–4 года, с пробегом 40–50 тысяч км и механической коробкой. Мотор возможен не только 1.6, но и 143-сильный 2.0.

Варианты «то же самое, но с автоматом» окажутся старше примерно на год и с чуть большим пробегом. При этом у всех моделей есть альтернатива вариатору Лады — классический автомат. Он не очень шустрый ввиду древнего происхождения, зато более стоек и живуч, чем неженка вариатор Jatco JF015E.

Конечно, полный привод здесь (и далее у всех) с ограниченным потенциалом, но все же внедорожные возможности этих машин выше, чем у Весты.

Важно: размышляя о полном приводе, задайте себе вопрос — насколько часто он необходим?

Sportage вместо Весты

Hyundai Creta за эти деньги доступна такая: трехлетка, МКП, 1.6 (123 л.с.), пробег от 50 тысяч до 100 тысяч км. Комплектация: не «полный фарш» (хотя бы потому что МКП). Багажник на 78 литров меньше, чем у Весты. И полного привода нет.

Поэтому резонно сразу присмотреться к «корейцам» классом выше и размерами больше: у Kia это Sportage, у Hyundai — ix35 (в иных поколениях — Tucson). Машины с хорошей репутацией по надежности, с агрегатами без ярких проблем, недурно оснащены в базе (хотя в простых комплектациях их трудно найти). У них просторнее багажники (564 л у Спортейджа, 591 л у ix35), но дорожный просвет меньше, чем у SW Cross.

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За рестайлинговые Sportage третьего поколения и ix35 с двигателями 2.0 (150 л.с.) просят 850–900 тысяч рублей. А рестайлинг это не только «освежение внешности», но еще и исцеление болячек, выявленных за первые годы продаж.

Sportage или ix35 c полным приводом за 850–900 тысяч — 5–6 лет от роду, пробег 100–150 тысяч км. Разница в цене между версиями с МКП и АКП отчетливо уловима и составляет примерно 50–80 тысяч рублей.

А если посмотреть еще более крупных «корейцев»? За эти деньги — Santa Fe и Sorento (возможен дизель 2.2, 197 л.с.) 2010–2012 годов выпуска и пробегами под двести тысяч. Эти машины сложно назвать «разумной заменой» новой Весте.

Kia Sportage уверенно представляют как внедорожник — это с заявленным просветом в 167 мм. Но при наличии полного привода по плохим дорогам «кореец» едет увереннее, чем Веста.

«Китаец» вместо Весты

За четырехлетние китайские модели, по параметрам близкие к Sportage и ix35, с пробегом менее 50 000 км, просят 700–800 тысяч рублей.

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Примерно столько стоит переднеприводный Geely Emgrand X7 (багажник 580 л, просвет 160 мм). Недурные моторы тойотовского происхождения, МКП — японская, АКП — австралийская.

И таких предложений по привлекательным ценам немало: Zotye T600, Lifan X70, FAW Besturn X80.

Общие недостатки — слабо изученная автомеханиками матчасть и затруднения при поиске расходников и запчастей (особенно в глубинке). Просвет хоть немного, но меньший, чем у Весты SW Cross. В остальном это такие же приподнятые универсалы 4х2.

Китайские компании повадились торговать кроссоверами с передним приводом. Один из примеров — Lifan X70. Такие машины правильнее называть хэтчбеками или универсалами.

Есть что-то еще?

Suzuki Grand Vitara (третье поколение, рейстайлинг) не вписывается в нашу выборку по возрасту: машины за эту цену идут 7-9-летние. Равно как Mazda CX-5 и Nissan X-Trail. А жаль!

Зато «вписывается» VW Tiguan 4х2. Отличный аппарат, и все в нем прекрасно — комфорт, эргономика, выносливая подвеска, шикарный просвет, багажник в 615 литров! Кроме турбомотора 1.4, который пусть и модернизирован, но непоколебимого доверия все еще не вызывает, и роботизированной коробки DSG. Она, впрочем, тоже перестала ломаться, но только пока новая. А после 70–100 тысяч км пробега уже требует пристальной диагностики и, вполне возможно, ремонта. Самый правильный шестилетний Тигуан 4х4 — с мотором 2.0 и классическим автоматом — стоит уже под миллион.

Заслуживает внимания Opel Antara (родственник Chevrolet Captiva, но Captiva за эту цену выходит старше на год-другой). Бензиновый 2.4 (167 л.с.) страдает растяжениями цепи ГРМ, но в целом не проблемный, так что, пожалуй, он предпочтительнее дизеля 2.2 (184 л.с.) Коробки передач живут до 200 000 км. Правда, Antara c механикой — редкость на рынке. За 850 тысяч можно найти шестилетнюю машину с полным приводом, автоматом и пробегом около 100 тысяч — она вполне еще послужит.

Вариант кроссовера с полным приводом и трансмиссией более удачной, чем вариатор или робот, — Opel Antara. Родственный (на той же платформе и такими же силовыми агрегатами) Chevrolet Captiva на вторичке дороже, его не продавали в бюджетных комплектациях.

Неоднозначный итог

При всем изобилии пятидверных машин с большим просветом и умеренным пробегом нет ни одной, про которую можно было бы сказать: она точно намного лучше новой Весты SW Cross! У каждой есть свои «но». И это помимо общей неясности состояния б/у машины (при беглом осмотре проблемы часто остаются незамеченными). Дать однозначную рекомендацию: «плюньте на Весту, берите подержанный кроссовер» — нельзя.

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У Весты есть сильная сторона — просвет 203 мм, конечно, впечатляет. Но, как и в случае с полным приводом, ставим вопрос: часто ли в жизни нам нужны все 203 мм? Может быть, достаточно 178?

Если да, тогда есть еще один вариант: просто Веста SW, без «кросса». Минус сто тысяч в ценнике. И новая машина, как ни крути.

Неплохой универсал за 500 000 рублей? Есть и такие варианты.

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Фото: фирмы-производители