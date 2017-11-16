Volkswagen Tiguan на вторичке: все его проблемы

Самое массовое предложение на рынке — с бензиновым двигателем 2.0 и автоматом. Но За рулем советует посмотреть на другой аппарат.

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Tiguan первого поколения собирали в Калуге. Рестайлинг 2011 года коснулся важнейших агрегатов. Это была вынужденная мера, так как некоторые моторы и трансмиссии часто ломались в гарантийный период.

Достоинства

Беспроблемная подвеска, большой просвет, отличная управляемость.

Продуманная эргономика, качественные материалы отделки салона, богатое базовое оснащение.

Выверенный, «нестареющий» дизайн.

VW Tiguan: 2008–2016

Недостатки

Среди моторов нет простых атмо­сферников; у отдельных агрегатов плохая репутация.

Неидеален для зимы: моторы долго прогреваются, слабовата печка, пол плохо утеплен — на салонных ковриках бывает наледь.

Часты отказы электрики, закисают некоторые жгуты и разъемы.

Багажник не самый впечатляющий. И запаски в подполе может не оказаться — многие Тигуаны продавали с ремкомплектом.

Моторы

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Турбомотор 1.4 — чемпион по динамике, экономии и экологии, но входит в число аутсайдеров по надежности (особенно дорестайлинговая версия). Неисправности — прогорание поршней, залегание колец, масложор и износ цепи ГРМ (иногда на 20 000–30 000 км) — заложены конструктивно и часто проявлялись уже в гарантийный период. В поздних моторах модернизировали поршни и цепь, но полностью проблемы не сняли. Это не считая капризных турбокомпрессоров, топливных насосов и интеркулеров.

На этом фоне бензиновый мотор 2.0 (четыре варианта мощности) — лучше. Те же недостатки выражены в нем менее ярко. Хотя, например, цепь ГРМ у него такая же. Многие экземпляры 2.0 TSI выдерживают 120 000–150 000 км без серьезного ремонта.

Возможно, лучший выбор — 140‑сильный турбодизель 2.0. Слабости типичны для всех дизелей: чувствительная топливная аппаратура, нежные форсунки и сажевый фильтр, затрудненный пуск зимой. Из свойственного именно этому мотору — быстрый износ привода дроссельной заслонки. При хорошем уходе живет до 250 000 км.

Коробки передач

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Роботы DSG, несмотря на ряд модернизаций, нестабильны. Пока новые, всё нормально, но при пробегах от 70 000 км — лотерея. Самый живучий вариант — семиступенчатый DQ500 с мокрым сцеплением, встречается на полноприводных версиях. Заменять масло в роботах надо в два раза чаще — через каждые 40 000 км.

Шестиступенчатый автомат Aisin Warner (09G/09М) склонен к перегреву (конструкторы сэкономили на масляном радиаторе). От этого ускоряется износ всего, в первую очередь фрикционных дисков. Экономичная шестая передача включается поздновато. Но в целом это нормальный агрегат с обычными для автоматов капризами.

Шестиступенчатая механика (0А6) древняя и надежная, но шла только в комбинации с мотором 1.4.

Полный привод реализован с помощью муфты Haldex. Четвертое поколение страдало перегревами, пятое (появилось при рестайлинге) — более выносливо. Уязвимое звено на старых машинах 4×4 — подвесной подшипник карданного вала.

Эксплуатационные болячки

На Тигуанах до 2011 года электроусилитель руля мог отключиться во время движения; требовалась перепрошивка блока управления.

На машинах периода 2012–2014 возможна некорректная работа АБС; дилеры производят перепрошивку.

Зимой на контактном штифте стартера образуется лёд; завод советует в таком случае производить пуск двигателя шесть раз (не дольше двух секунд).

У листа шумо­изоляции на капоте хлипкие держатели, он провисает и отваливается.

Euro NCAP: 2009 год: пять звезд. Водитель/пассажиры — 87%, ребенок — 79%, пешеход — 48%, системы содействия безопасности — 71%

Самое массовое предложение на вторичке: бензиновый 2.0 АКП, 170 л.с.

Оптимальный выбор: Дизель 2.0 АКП, 140 л. с.

За те же деньги: Toyota RAV4, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Ford Kuga, Mitsubishi Outlander

Фото: Volkswagen