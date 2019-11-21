Hyundai ix35: 4 достоинства, 2 недостатка и все эксплуатационные болячки

Этот популярный кроссовер теперь можно достать только бэушным. Насколько он хорош в таком виде, выяснил эксперт «За рулем».

Tucson второго поколения на европейском рынке получил имя ix35. Делит платформу с Kia Sportage. Поставлялся из Чехии, Словакии и Южной Кореи. Рестайлинг 2013 года: переработана светотехника и салон, расширен список оборудования, модернизирован бензиновый мотор.

ДОСТОИНСТВА

Долгоиграющие основные агрегаты.

Разумная цена при богатом оснащении.

Достойные динамика и управляемость.

Хорошая печка, неплохой выбор «зимних» опций.

Комбинация приборов до сих пор выглядит актуально, показания отлично читаются. К эргономике в целом существенных претензий нет.

НЕДОСТАТКИ

Лакокрасочное покрытие слишком нежное — царапины и сколы неизбежны.

Постоянные рабочие шумы «поставляют» двигатели и навесное оборудование, подвеска, различные пластиковые детали и пыльники.

МОТОРЫ

Двухлитровый бензиновый G4KD (150 л.с.) в начальной версии требует периодической регулировки клапанов. Гидрокомпенсаторы появились на модернизированном моторе с 2013 года. Случаются сбои в работе натяжителя цепи и муфты системы изменения фаз газорас­пределения.

Возможны задиры в цилиндрах — из-за перегрева или некачественного масла. Зимой при прогреве мотор может шуметь и стрекотать, что считается особенностью конструкции. Серьезных нареканий к этому двигателю нет. Завод разрешает применять бензин АИ‑92, но «девяностo пятый» лучше для долголетия. Заявлен ресурс 250 000 км.

Турбодизель 2.0 (136 или 184 л.с.) также относят к числу благополучных. Из возможных неприятностей при небольшом пробеге — поломки реле свечей и демпферного шкива коленвала, закисание контактов планки свечей. Остальные недостатки типичны для дизелей — чувствительность к качеству топлива, долгий прогрев. До 150 000–200 000 км двигатель обычно не требует больших вмешательств. И очень экономичен.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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Трансмиссии — сильная сторона ix35. И механические коробки (пятиступенчатая — под бензин, шесть ступеней — под дизель), и автомат не относятся к болезненным и работают долго. Необычных болячек нет. Механика может шуметь; часто помогает замена масла. Рывки при переключениях автомата иногда удается устранить перепрошивкой блока управления. Частые интенсивные разгоны коробка, естественно, не приветствует.

Полный привод — «сельский», для серьезного бездорожья непригоден. Рекомендуют регулярно (каждые 30 000 км) смазывать шлицевые соединения — они подвержены ускоренному износу. И следите за сальником муфты. Электромагнитная муфта (двух типов) может захандрить после 100 000 км — изнашиваются щетки электромотора и трескается изоляция проводки. Подшипник карданного вала с 2012 года ставят усиленный — служит до 150 000 км. Ранний вариант менее живуч.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Невелик ресурс многих элементов ходовой — задних пружин и сайлент-блоков, стоек стабилизатора.

Быстро теряют лоск и форму передние сиденья: трескается обивка, крошится наполнитель.

Парктроники и камера заднего вида плохо переносят «соленую» городскую зиму.

Нейтрализатор выхлопных газов может выйти из строя, не дожив до 100 000 км.

Euro NCAP: 2010 год — пять звезд. Водитель/пассажиры — 90%, ребенок — 88%, пешеход — 54%, системы содействия безопасности — 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: ix35 2.0 (бензин) АКП 4×4

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: ix35 2.0 (бензин) АКП 4×2

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Фото: Hyundai