Hyundai Creta на семейном тест-драйве: подходит всем (но с маленькими оговорками)

Какой мотор выбрать?
Мы с недоверием относимся к турбомоторам, остерегаемся вариаторов и роботизированных коробок. И Creta — единственная модель в сегменте, которая предлагается исключительно с атмосферными двигателями и классическим автоматом (в придачу к механике, конечно). Один только этот факт возвышает ее в глазах покупателей.
Важна динамика? Не берите двигатель 1.6
Базовый бензиновый мотор 1.6 на переднеприводных версиях развивает 123 л.с., а на полноприводных — на две «лошади» меньше. Зато крутящий момент у полноприводных выше: 151 Нм вместо 148 — на полном приводе тяговитость важнее количества «лошадок».
В целом, Creta 1.6 не особо шустра вне зависимости от типа трансмиссии.
Мотор 2.0: тянет неплохо, ест много
С передним приводом двухлитровая 150-сильная модификация «берет» сотню за 10,7 секунды. С полным приводом — за 11,3 с. Кстати, с этим двигателем Creta изначально идет с автоматом.
Но топлива «ест» много: 11 литров бензина на 100 км! В тех же условиях Duster аналогичной мощности требует на два литра меньше.
На грунтовке — сложно
Автогурманов управляемость Креты не впечатлит: непонятное усилие на руле, не самые быстрые отклики. Однако стабильность на траектории высока, а предсказуемость и логичность в реакциях помогают уверенно чувствовать себя за рулем даже водителям-новичкам. Из особенностей поведения отметим легкую раскачку на длинной и средней волне, а также недостаточно информативный привод тормозов — приходится приноравливаться.
Плавность хода — одна из лучших в классе. Подвеска Креты уверенно отфильтровывает мелочевку и не пасует перед крупными неровностями. Даже ямы с острыми краями не выводят ее из себя. Оптимальный вариант для наших дорог.
А вот вне асфальта все не так хорошо. Несмотря на наличие функции блокировки межосевой муфты и возможность полностью отключить систему стабилизации, по бездорожью Creta передвигается не так уверенно, как ее главный оппонент (Renault Duster). А все из-за скромного клиренса — 170 мм явно недостаточно для уверенных вылазок на оффроуд.
Осторожно, грязно!
Боковые двери Креты пороги не прикрывают. Последние быстро загрязняются и пачкают штаны при посадке-высадке.
Избежать быстрого забрызгивания передних боковых окон по дороге на дачу тоже не удастся. Да и на дверные ручки грязь налипает в момент. В этом отношении Renault Duster с выполненными заподлицо с кузовом ручками выглядит выигрышнее — они изнутри остаются чистыми.
Отличная эргономика (но есть вопрос к креслам)
По эргономике Creta даст фору куда более свежим одноклассникам. Так, руль у нее регулируется в больших диапазонах, а не по микронам (привет, новый Duster!).
Салон хорош и в мелочах. Например, в боксе-подлокотнике дно устлано ворсом, ниша под смартфон прорезинена, а на потолке предусмотрен очечник.
Похвалим передние сиденья. Кресла скроены удачно: удобна и спинка, и подушка. Правда, нет возможности настроить поясничный упор. А это бы не помешало!
Обзорность: оставляет двойственное впечатление
Радуют довольно крупные и удачно расположенные наружные зеркала. Яркая и наглядная картинка с камеры заднего вида.
Но передние стойки крыши толстые, а дворник с водительской стороны оставляет более чем 5-сантиметровую неочищенную зону.
Второй ряд: удобно всем, кроме «среднего» пассажира
Пассажирский ряд просторнее, чем в Дастере — места достаточно. Добавляет оптимизма и миниатюрный напольный туннель. И профиль у боковых сидений удачный — сидишь как влитой. А вот в центре неуютно — слишком уж жесткая подушка.
Как и спереди, большое внимание уделено мелочам. Здесь мягкие подлокотники (редкость в этом классе), просторные дверные кармашки, стекла опускаются до конца.
В тестовой машине не оказалось обогрева сидений и USB-разъема, но их можно получить за доплату.
Багажник — удобный (но без электричества!)
А вот розетки на 12 В не предусмотрено. Странно: даже в более доступном Дастере багажник электрифицирован.
Акустический комфорт: лучший среди одноклассников
В салоне царит кабинетная тишина. На холостых оборотах шумомер зафиксировал 37,4 дБ. У аналогичного по мощности Дастера в тех же условиях — 41,2 дБ. На скорости 50 км/ч преимущество сохраняется: 59,6 и 60,5 дБ соответственно. На 100 км/ч разрыв только увеличивается: 65,1 против 67,0 дБ. Фото: замер шума
ЛКП: могло быть и потолще
Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.
Результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках
- Капот — 135–145 мкм
- Крыло — 110–120 мкм
- Порог/дверь — 100–120 мкм
- Дверь багажника — 125–130 мкм
Слой ЛКП не такой уж толстый. Для сравнения, у злейшего конкурента — Renault Duster — толщина эмали во всех контрольных точках на 20–30 мкм выше. Наши замеры показали — лучше всего прокрашен капот.
Дети? Не больше двух!
Крепления Isofix установлены только на втором ряду. Они располагаются на крайнем левом и правом местах, как на большинстве автомобилей.
Главный минус: нельзя отключить переднюю пассажирскую подушку безопасности. Это означает, что детское кресло впереди ставить нельзя. Для многих семей — неприятный сюрприз.
Оснащение: сносное начинается со средней версии
Начальная версия Standard мало кого устроит: кроме аудиосистемы да кондиционера в ней ничегошеньки нет.
В исполнении Active добавляются электропривод и обогрев боковых зеркал (грелка появляется и у передних сидений), центральный замок с пультом ДУ, приспособления для фиксации груза в багажнике и рейлинги на крыше. Тоже не густо.
У версии Comfort появляются линзованные фары со статичной подсветкой поворотов, дневные ходовые огни, противотуманки, кожаная отделка руля. Сам штурвал получает еще одну, продольную, регулировку.
Версия Travel добавляет боковые подушки и шторки безопасности, камеру заднего вида, шесть динамиков (вместо четырех), круиз-контроль, датчик света. А еще обогревы руля, ветрового стекла, форсунок стеклоомывателя.
Топ-исполнение Style, пожалуй, уже избыточно для машины такого ценового уровня: бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, подогрев задних сидений, светодиодные фонари, 17-дюймовые колеса, хромированные элементы кузова.
Мнение семьи
Жена была приятно удивлена: раньше Creta ей казалась тесной и не особо подходящей для семейных нужд «коробчонкой». Но реальное знакомство заставило поменять мнение — понравился объем багажника и запас пространства на втором ряду. Только цена повергла в шок — три года назад ее подруга заплатила за аналогично оснащенную Крету на треть меньше.
У дочки возникла только одна претензия — отсутствие на заднем ряду USB-разъема для подзарядки гаджетов.
Плюсы и минусы
- Нам нравится: продуманная эргономика, сбалансированные ходовые качества, длинная гарантия.
- Нам не нравится: скромный дорожный просвет, высокий расход топлива.
ВАЖНО ЗНАТЬ
Цены
|
Модификация
|
Цена от, руб.
|
1.6 123 л.с., передний привод, МКП6
|
1 127 00
|
1.6 123 л.с., передний привод, АКП6
|
1 177 000
|
1.6 121 л.с., полный привод, МКП6
|
1 242 000
|
1.6 121 л.с., полный привод, АКП6
|
1 292 000
|
2.0 150 л.с., передний привод, АКП6
|
1 342 000
|
2.0 150 л.с., полный привод, АКП6
|
1 507 000
Гарантия
- Гарантия 5 лет или 150 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)
- Гарантия на лакокрасочное покрытие 5 лет или 150 000 км.
- Завод указывает, что срок службы Hyundai Creta составляет 6 лет или 180 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)
Габаритные размеры
|
Автомобиль
|
Длина / ширина / высота / колесная база, мм
|
Hyundai Creta
|
4270 / 1780 / 1630 / 2590
|
Kia Seltos
|
4370 / 1800 / 1615 / 2630
|
Renault Duster
|
4341 / 1804 / 1682 / 2676
Страховка и налоги
|
Автомобиль
|
ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, Кбм=1), руб.
|
Транспортный налог (для Москвы), руб.
|
Hyundai Creta (150 л.с.)
|
От 12 750 — 28 052
|
5 250
За те же деньги
- Среди новых автомобилей рекомендуем: Kia Seltos, Renault Duster, Renault Kaptur
- Среди автомобилей с пробегом (не старше 3-х лет, до 100 000 км пробега): Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan