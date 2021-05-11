Hyundai Creta на семейном тест-драйве: подходит всем (но с маленькими оговорками)

Вместительная, комфортная, удобная в управлении, с хорошими ездовыми характеристиками. И при этом надежная. И цена приемлемая. Неужели у Креты нет недостатков?

Какой мотор выбрать?

Мы с недоверием относимся к турбомоторам, остерегаемся вариаторов и роботизированных коробок. И Creta — единственная модель в сегменте, которая предлагается исключительно с атмосферными двигателями и классическим автоматом (в придачу к механике, конечно). Один только этот факт возвышает ее в глазах покупателей.

Важна динамика? Не берите двигатель 1.6

Управляется Creta надежно, но скучновато. Этот автомобиль не для тех, кто готов показывать чудеса на виражах.

Базовый бензиновый мотор 1.6 на переднеприводных версиях развивает 123 л.с., а на полноприводных — на две «лошади» меньше. Зато крутящий момент у полноприводных выше: 151 Нм вместо 148 — на полном приводе тяговитость важнее количества «лошадок».

В целом, Creta 1.6 не особо шустра вне зависимости от типа трансмиссии.

Мотор 2.0: тянет неплохо, ест много

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С передним приводом двухлитровая 150-сильная модификация «берет» сотню за 10,7 секунды. С полным приводом — за 11,3 с. Кстати, с этим двигателем Creta изначально идет с автоматом.

Но топлива «ест» много: 11 литров бензина на 100 км! В тех же условиях Duster аналогичной мощности требует на два литра меньше.

На грунтовке — сложно

По грязи Creta едет без особого энтузиазма — встречаются одноклассники с лучшей проходимостью.

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Автогурманов управляемость Креты не впечатлит: непонятное усилие на руле, не самые быстрые отклики. Однако стабильность на траектории высока, а предсказуемость и логичность в реакциях помогают уверенно чувствовать себя за рулем даже водителям-новичкам. Из особенностей поведения отметим легкую раскачку на длинной и средней волне, а также недостаточно информативный привод тормозов — приходится приноравливаться.

Плавность хода — одна из лучших в классе. Подвеска Креты уверенно отфильтровывает мелочевку и не пасует перед крупными неровностями. Даже ямы с острыми краями не выводят ее из себя. Оптимальный вариант для наших дорог.

При диагональном вывешивании кузов не перекашивает — все двери спокойно открываются-закрываются.

А вот вне асфальта все не так хорошо. Несмотря на наличие функции блокировки межосевой муфты и возможность полностью отключить систему стабилизации, по бездорожью Creta передвигается не так уверенно, как ее главный оппонент (Renault Duster). А все из-за скромного клиренса — 170 мм явно недостаточно для уверенных вылазок на оффроуд.

Осторожно, грязно!

Из-за неприкрытых порогов приходится быть осмотрительным, чтобы не испачкать брюки.

Боковые двери Креты пороги не прикрывают. Последние быстро загрязняются и пачкают штаны при посадке-высадке.

Избежать быстрого забрызгивания передних боковых окон по дороге на дачу тоже не удастся. Да и на дверные ручки грязь налипает в момент. В этом отношении Renault Duster с выполненными заподлицо с кузовом ручками выглядит выигрышнее — они изнутри остаются чистыми.

Отличная эргономика (но есть вопрос к креслам)

Прошлой весной Крету модернизировали. Внешность немного подновили, а вот интерьер трогать не стали. И правильно — салон выглядит скромно, но по-прежнему актуально!

Интерьер отделан недорогими материалами, зато лаконичен и удобен.

По эргономике Creta даст фору куда более свежим одноклассникам. Так, руль у нее регулируется в больших диапазонах, а не по микронам (привет, новый Duster!).

Салон хорош и в мелочах. Например, в боксе-подлокотнике дно устлано ворсом, ниша под смартфон прорезинена, а на потолке предусмотрен очечник.

Похвалим передние сиденья. Кресла скроены удачно: удобна и спинка, и подушка. Правда, нет возможности настроить поясничный упор. А это бы не помешало!

Обзорность: оставляет двойственное впечатление

Радуют довольно крупные и удачно расположенные наружные зеркала. Яркая и наглядная картинка с камеры заднего вида.

Камера заднего вида дополнена динамическими линиями-подсказками. Вот только картинка далека от идеала — у современных «китайцев» она куда четче.

Но передние стойки крыши толстые, а дворник с водительской стороны оставляет более чем 5-сантиметровую неочищенную зону.

Второй ряд: удобно всем, кроме «среднего» пассажира

Пассажирский ряд просторнее, чем в Дастере — места достаточно. Добавляет оптимизма и миниатюрный напольный туннель. И профиль у боковых сидений удачный — сидишь как влитой. А вот в центре неуютно — слишком уж жесткая подушка.

Второй ряд — один из самых просторных в сегменте. Широко распахивающиеся двери обеспечивают удобную посадку.

Как и спереди, большое внимание уделено мелочам. Здесь мягкие подлокотники (редкость в этом классе), просторные дверные кармашки, стекла опускаются до конца.

В тестовой машине не оказалось обогрева сидений и USB-разъема, но их можно получить за доплату.

Багажник — удобный (но без электричества!)

За вместительность багажник критиковать не станем — у него среднестатистический для В-кроссоверов объем. Он удачно сконфигурирован, под полом лежит полноразмерная запаска, вокруг которой располагаются лотки для мелочевки. На правом борту установлена подсветка.

В отличие от многих конкурентов, объем багажника одинаков как для переднеприводных, так и полноприводных модификаций — 402 л. Правда, по нашим замерам — лишь 324 л.

А вот розетки на 12 В не предусмотрено. Странно: даже в более доступном Дастере багажник электрифицирован.

Акустический комфорт: лучший среди одноклассников

В салоне царит кабинетная тишина. На холостых оборотах шумомер зафиксировал 37,4 дБ. У аналогичного по мощности Дастера в тех же условиях — 41,2 дБ. На скорости 50 км/ч преимущество сохраняется: 59,6 и 60,5 дБ соответственно. На 100 км/ч разрыв только увеличивается: 65,1 против 67,0 дБ. Фото: замер шума

ЛКП: могло быть и потолще

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Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках

Капот — 135–145 мкм

Крыло — 110–120 мкм

Порог/дверь — 100–120 мкм

Дверь багажника — 125–130 мкм

Слой ЛКП не такой уж толстый. Для сравнения, у злейшего конкурента — Renault Duster — толщина эмали во всех контрольных точках на 20–30 мкм выше. Наши замеры показали — лучше всего прокрашен капот.

Дети? Не больше двух!

Крепления Isofix установлены только на втором ряду. Они располагаются на крайнем левом и правом местах, как на большинстве автомобилей.

Главный минус: нельзя отключить переднюю пассажирскую подушку безопасности. Это означает, что детское кресло впереди ставить нельзя. Для многих семей — неприятный сюрприз.

Оснащение: сносное начинается со средней версии

Начальная версия Standard мало кого устроит: кроме аудиосистемы да кондиционера в ней ничегошеньки нет.

В исполнении Active добавляются электропривод и обогрев боковых зеркал (грелка появляется и у передних сидений), центральный замок с пультом ДУ, приспособления для фиксации груза в багажнике и рейлинги на крыше. Тоже не густо.

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У версии Comfort появляются линзованные фары со статичной подсветкой поворотов, дневные ходовые огни, противотуманки, кожаная отделка руля. Сам штурвал получает еще одну, продольную, регулировку.

Версия Travel добавляет боковые подушки и шторки безопасности, камеру заднего вида, шесть динамиков (вместо четырех), круиз-контроль, датчик света. А еще обогревы руля, ветрового стекла, форсунок стеклоомывателя.

Топ-исполнение Style, пожалуй, уже избыточно для машины такого ценового уровня: бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, подогрев задних сидений, светодиодные фонари, 17-дюймовые колеса, хромированные элементы кузова.

Мнение семьи

Жена была приятно удивлена: раньше Creta ей казалась тесной и не особо подходящей для семейных нужд «коробчонкой». Но реальное знакомство заставило поменять мнение — понравился объем багажника и запас пространства на втором ряду. Только цена повергла в шок — три года назад ее подруга заплатила за аналогично оснащенную Крету на треть меньше.

У дочки возникла только одна претензия — отсутствие на заднем ряду USB-разъема для подзарядки гаджетов.

Плюсы и минусы

Нам нравится : продуманная эргономика, сбалансированные ходовые качества, длинная гарантия.

: продуманная эргономика, сбалансированные ходовые качества, длинная гарантия. Нам не нравится: скромный дорожный просвет, высокий расход топлива.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Цены

Модификация Цена от, руб. 1.6 123 л.с., передний привод, МКП6 1 127 00 1.6 123 л.с., передний привод, АКП6 1 177 000 1.6 121 л.с., полный привод, МКП6 1 242 000 1.6 121 л.с., полный привод, АКП6 1 292 000 2.0 150 л.с., передний привод, АКП6 1 342 000 2.0 150 л.с., полный привод, АКП6 1 507 000

Гарантия

Гарантия 5 лет или 150 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)

Гарантия на лакокрасочное покрытие 5 лет или 150 000 км.

Завод указывает, что срок службы Hyundai Creta составляет 6 лет или 180 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)

Габаритные размеры

Автомобиль Длина / ширина / высота / колесная база, мм Hyundai Creta 4270 / 1780 / 1630 / 2590 Kia Seltos 4370 / 1800 / 1615 / 2630 Renault Duster 4341 / 1804 / 1682 / 2676

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Hyundai Creta (150 л.с.) От 12 750 — 28 052 5 250

За те же деньги

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Среди новых автомобилей рекомендуем: Kia Seltos, Renault Duster, Renault Kaptur

Среди автомобилей с пробегом (не старше 3-х лет, до 100 000 км пробега): Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan

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