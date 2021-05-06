Самый дешевый VW Tiguan: тест-драйв «За рулем»

У нас на испытаниях простой переднеприводный Тигуан 1.4 TSI с шестиступенчатым роботом DSG. Цена — 1 909 900 рублей без учета опций.

Respect

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О дорогом Тигуане в исполнении R‑Line мы уже рассказывали. Теперь у нас на испытаниях простой переднеприводный Tiguan 1.4 TSI в комплектации Respect — со 150‑сильным мотором и шестиступенчатым роботом DSG.

У него 17‑дюймовые колеса, черные рейлинги на крыше и светодиодные фары рефлекторного типа.

В салоне — полный набор подушек безопасности, включая шторки, многофункциональный руль с обогревом. Есть обогрев передних сидений, трехзонный климат-контроль Climatronic, круиз-контроль с ограничителем скорости, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, ассистент экстренного торможения Front Assist.

Volkswagen Tiguan. Цена в России от 1 799 900 ₽. Рестайлинг — это перекроенные бамперы, решетка радиатора, передние фары IQ Light и задние фонари с динамическими поворотниками.

Смелый? В горы!

В Северной Осетии дороги на любой вкус: серпантины, присыпанные снегом перевалы, размытые грунтовки и непричесанные грейдеры, далекие от европейских стандартов.

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По сухим неровным дорогам Tiguan катит, не растрясая завтрак и не заставляя сбрасывать ход. Дорожного просвета в 190 мм хватает, главное — не наехать на острый камень и не вспороть шину. На крутых подъемах с водителем и пассажиром на борту 150 лошадей везут вполне уверенно.

Пока не ввинтился высоко в горы, об отсутствии полного привода даже не вспоминал. Конечно, по обледенелому серпантину мчишь уже не так борзо. Но тем, кто видит горы только по телевизору, передний привод рекомендую смело.

Respect Plus: 180 сил и полный привод

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Всё познается в сравнении, поэтому при первой возможности я прыгнул в 180‑сильный полноприводный Tiguan и… не почувствовал радикальной разницы. По моим замерам, он разгоняется до сотни примерно за 9 секунд — лишь на секунду быстрее, так что взрыва эмоций не ждите, а вот доплатить придется минимум 360 тысяч.

В таком Тигуане (Respect Plus) по умолчанию будет пара пакетов оснащения. Winter — это лобовое стекло с обогревом, зеркала заднего вида с электроприводом складывания, система помощи при парковке и обогрев форсунок омывателя. В пакете Media — камера заднего вида с омывателем, USB Type-C для задних пассажиров, аудиосистема Discover Media с 8‑дюймовым дисплеем и навигацией, а также интерфейс App-Connect.

Начиная с комплектации Status можно заказать предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером (44 200 рублей).

Сенсорные клавиши на руле R‑Line в точности повторяют конфигурацию традиционных ­кнопок у машин попроще. Медиакомплекс Discover Pro — с отличной графикой и быстродействием. Раз разобравшись в меню, по нему уже не блуждаешь.

Соблазнительно. Но покупай я Tiguan себе, то скорее всего, взял бы… паузу! Дождался бы появления полноприводной 150‑сильной версии. Рискну предположить, что доплата за «пустую» машинку 4×4 относительно переднеприводной вряд ли превысит сотню тысяч. Да, он будет чуть медленнее 180‑сильного, но со спортивными амбициями все эти варианты в любом случае едут мимо.

Другие варианты

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Хотите огня — бронируйте топовый 220‑сильный R‑Line, активируйте режим быстрого старта, стреляйте до сотни за семь секунд и запиливайте повороты при поддержке рулевого управления с переменным передаточным отношением. За удовольствие — три (три!!!) миллиона.





*** В 2020 году Tiguan замкнул десятку самых популярных моделей в России и разошелся тиражом 32 982 штуки, пропустив вперед из одноклассников только непотопляемую Тойоту RAV4 (36 433). Продажи калужского «немца» в сравнении с 2019 годом просели на 11%, тогда как «Рафик» прибавил 19%. Теперь может сыграть эффект новизны. В сочетании с традиционной гибкостью немцев в отношении комплектаций расклад сил в 2021-м может измениться. Многим кажется, что новое лицо диссонирует с почти не изменившейся задней частью. Для меня же главный раздражитель — фальшивые патрубки выпускной системы.

Приятный во всех отношениях кроссовер в полном расцвете сил Уберите фальшивые выхлопные патрубки из бампера! VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 2.0 Длина / ширина / высота / база 4509 / 1839 / 1675 / 2679 мм Снаряженная масса 1490 кг 1642 кг Объем багажника 615 л Максимальная скорость 195 км/ч 204 км/ч Разгон 0–100 км/ч 9,3 с 8,1 с Двигатель бензиновый, Р6, 24 клапана, 1395 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин; 250 Н·м при 1500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2497 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 5800 об/мин; 422 Н·м при 1650–4000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95/58 л АИ-95/60 л Расход топлива (смешанный режим) 7,5 л / 100 км 8,6 л / 100 км Трансмиссия передний привод, Р7 полный привод, Р6

ЦЕНА ВОПРОСА Tiguan доступен у нас с бензиновыми двигателями 1.4 ТSI (125 и 150 л.с.) и 2.0 TSI (180 и 220 л.с.). Сэкономить 100 тысяч и взять версию со 125‑сильным мотором на механике желающих немного. Самые успешные варианты — 150‑сильный в сочетании с 6‑ступенчатым роботом DSG и передним либо полным приводом (запуск второго не за горами). Двигатели мощностью 180 и 220 л.с. агрегатируются с 7‑ступенчатым DSG и исключительно полным приводом. Комплектаций шесть, и ценники с конца прошлого года уже успели переписать: Respect от 1 799 900 руб.

от 1 799 900 руб. Respect Plus от 1 969 900 руб.

Status от 2 079 900 руб.

Status Plus от 2 129 900 руб.

от 2 129 900 руб. Exclusive от 2 589 900 руб.

от 2 589 900 руб. R‑Line от 2 839 900 руб. 12 секретных фишек кроссовера Тигуан — тут.

Фото: Volkswagen