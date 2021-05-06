Самый дешевый VW Tiguan: тест-драйв «За рулем»

Respect
О дорогом Тигуане в исполнении R‑Line мы уже рассказывали. Теперь у нас на испытаниях простой переднеприводный Tiguan 1.4 TSI в комплектации Respect — со 150‑сильным мотором и шестиступенчатым роботом DSG.
У него 17‑дюймовые колеса, черные рейлинги на крыше и светодиодные фары рефлекторного типа.
В салоне — полный набор подушек безопасности, включая шторки, многофункциональный руль с обогревом. Есть обогрев передних сидений, трехзонный климат-контроль Climatronic, круиз-контроль с ограничителем скорости, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, ассистент экстренного торможения Front Assist.
Смелый? В горы!
В Северной Осетии дороги на любой вкус: серпантины, присыпанные снегом перевалы, размытые грунтовки и непричесанные грейдеры, далекие от европейских стандартов.
По сухим неровным дорогам Tiguan катит, не растрясая завтрак и не заставляя сбрасывать ход. Дорожного просвета в 190 мм хватает, главное — не наехать на острый камень и не вспороть шину. На крутых подъемах с водителем и пассажиром на борту 150 лошадей везут вполне уверенно.
Пока не ввинтился высоко в горы, об отсутствии полного привода даже не вспоминал. Конечно, по обледенелому серпантину мчишь уже не так борзо. Но тем, кто видит горы только по телевизору, передний привод рекомендую смело.
Respect Plus: 180 сил и полный привод
Всё познается в сравнении, поэтому при первой возможности я прыгнул в 180‑сильный полноприводный Tiguan и… не почувствовал радикальной разницы. По моим замерам, он разгоняется до сотни примерно за 9 секунд — лишь на секунду быстрее, так что взрыва эмоций не ждите, а вот доплатить придется минимум 360 тысяч.
В таком Тигуане (Respect Plus) по умолчанию будет пара пакетов оснащения. Winter — это лобовое стекло с обогревом, зеркала заднего вида с электроприводом складывания, система помощи при парковке и обогрев форсунок омывателя. В пакете Media — камера заднего вида с омывателем, USB Type-C для задних пассажиров, аудиосистема Discover Media с 8‑дюймовым дисплеем и навигацией, а также интерфейс App-Connect.
Соблазнительно. Но покупай я Tiguan себе, то скорее всего, взял бы… паузу! Дождался бы появления полноприводной 150‑сильной версии. Рискну предположить, что доплата за «пустую» машинку 4×4 относительно переднеприводной вряд ли превысит сотню тысяч. Да, он будет чуть медленнее 180‑сильного, но со спортивными амбициями все эти варианты в любом случае едут мимо.
Другие варианты
Хотите огня — бронируйте топовый 220‑сильный R‑Line, активируйте режим быстрого старта, стреляйте до сотни за семь секунд и запиливайте повороты при поддержке рулевого управления с переменным передаточным отношением. За удовольствие — три (три!!!) миллиона.
В 2020 году Tiguan замкнул десятку самых популярных моделей в России и разошелся тиражом 32 982 штуки, пропустив вперед из одноклассников только непотопляемую Тойоту RAV4 (36 433). Продажи калужского «немца» в сравнении с 2019 годом просели на 11%, тогда как «Рафик» прибавил 19%. Теперь может сыграть эффект новизны. В сочетании с традиционной гибкостью немцев в отношении комплектаций расклад сил в 2021-м может измениться.
|Приятный во всех отношениях кроссовер в полном расцвете сил
|Уберите фальшивые выхлопные патрубки из бампера!
|
VOLKSWAGEN TIGUAN
|
1.4
|
2.0
|
Длина / ширина / высота / база
|
4509 / 1839 / 1675 / 2679 мм
|
Снаряженная масса
|
1490 кг
|
1642 кг
|
Объем багажника
|
615 л
|
Максимальная скорость
|
195 км/ч
|
204 км/ч
|
Разгон 0–100 км/ч
|
9,3 с
|
8,1 с
|
Двигатель
|
бензиновый, Р6, 24 клапана, 1395 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин; 250 Н·м при 1500 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2497 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 5800 об/мин; 422 Н·м при 1650–4000 об/мин
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95/58 л
|
АИ-95/60 л
|
Расход топлива (смешанный режим)
|
7,5 л / 100 км
|
8,6 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод, Р7
|
полный привод, Р6
|
ЦЕНА ВОПРОСА
Tiguan доступен у нас с бензиновыми двигателями 1.4 ТSI (125 и 150 л.с.) и 2.0 TSI (180 и 220 л.с.). Сэкономить 100 тысяч и взять версию со 125‑сильным мотором на механике желающих немного. Самые успешные варианты — 150‑сильный в сочетании с 6‑ступенчатым роботом DSG и передним либо полным приводом (запуск второго не за горами).
Двигатели мощностью 180 и 220 л.с. агрегатируются с 7‑ступенчатым DSG и исключительно полным приводом.
Комплектаций шесть, и ценники с конца прошлого года уже успели переписать:
- 12 секретных фишек кроссовера Тигуан — тут.