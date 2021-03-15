Tiguan, Sportage и RAV4: большой тест

Обновленный Volkswagen Tiguan с полным приводом пока доступен только с мощным 180‑сильным двигателем и роботом DSG. Поэтому и компанию ему мы подобрали соответствующую. RAV4 на контрасте с ним — оплот консерватизма: атмосферник 2,5 литра на две сотни сил и 8‑ступенчатый автомат. Sportage из той же оперы, но поскромнее: 184 атмосферные силы и 6‑ступенчатая коробка. Нас он заинтересовал новой комплектацией Premium Black Edition: черны даже эмблемы и шильдики, хотя функционально идентичен обычному Премиуму. Диапазон цен всех машин — 2,5–2,9 млн рублей.
Volkswagen Tiguan
Второе поколение выпускают с 2016 года и минувшей осенью обновили. Сходит с конвейера в Калуге.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
Kia Sportage
Четвертое поколение дебютировало в 2015 году, плановый рестайлинг — в 2018-м. Сборка — Калининград.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
Toyota RAV4
Пятое поколение представлено в 2018 году. Производство локализовано в Санкт-Петербурге.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
Управляемость и плавность хода
Tiguan — союзник водителя. Пассажирам приходится терпеть жесткую подвеску, но водителю кайф: машина мгновенно идет за рулем. Взаимосвязь отменная! Volkswagen набирает ход увереннее соперников, хотя силенок у него меньше: немецкие «турболошади» всегда каким-то чудом резвее остальных.
Sportage по паспорту самый медленный, но субъективно проигрыш в динамике на полторы секунды в разгоне до «сотни» почти не заметен. Шестиступенчатый автомат временами задумчив, однако его сочетание с атмосферным мотором добавляет очков в глазах тех, кто с опаской относится к роботам и наддуву.
На ходу хит продаж от Kia почти ничем не запоминается — но и не беспокоит. Внятно, пусть и безвкусно рулится, в меру шумен (Tiguan, безусловно, тише), умеренно плотно проезжает по неровностям. Это можно назвать «средним уровнем класса», а можно — бесхарактерностью.
К RAV4 есть вопросы. Что на сухом асфальте год назад, что сейчас на заснеженном и промерзшем — на свои двести сил мотор не везет. А голосит на высоких оборотах так, словно его под капотом по-живому режут. Надо приотпустить педаль: и всё, при спокойной езде на уши ничего не давит. Восьмиступенчатый автомат старается, но изменить ничего не может. Toyota шустрее Kia, но производит впечатление менее сбалансированной машины.
Казалось бы, с такой хорошей плавностью хода — заметны разве что самые крупные ямы — эту машину можно порекомендовать дамам или родителям. Но нет!
Как работает полный привод
Удивила настройка полного привода «рафика». Построенный на переднеприводной платформе TNGA, он… активно виляет кормой. Нажимаешь на газ, и кажется, что едешь на заднем приводе. Забавно, конечно, но таких повадок ждешь от BMW и Ягуаров. У нашей машины продвинутая трансмиссия с двумя муфтами сзади, по одной на каждое колесо. В теории в виражах она передает больше момента на внешнюю сторону и тем самым помогает ввинчиваться в поворот (управление вектором тяги). На практике уверенности на скользкой дороге — того, чего ждешь от полного привода — не получаешь. Впрочем, на сухом асфальте управляемость адекватна.
На проселки совались с опаской: под толстым слоем навалившего снега ям совсем не видно. Набили колею, буксовали, пока самим не надоело, — и не смогли перегреть ни одну трансмиссию. Не иначе, им облегчило жизнь качественное природное охлаждение — уровень снега по пороги и минус пятнадцать на улице.
На нашей проверке роликовыми платформами под колесами, имитирующими мокрый лед с нулевым сцеплением, Sportage не смог пройти диагональ. У него у единственного есть возможность принудительно заблокировать межосевую муфту, однако это помогло только при распределении тяги по осям. Tiguan в том же тесте справился и без блокировки, сам правильно поиграв моментом. А RAV4 смоделированное диагональное вывешивание обездвижило. Ещё один вопрос к якобы крутой трансмиссии с отдельными муфтами: заднего дифференциала в ней нет, и замкнутые фрикционы должны давать эффект механической блокировки, но почему-то — не дают.
Volkswagen Tiguan
Немецкую основательность чувствуешь уже при открывании двери. У Тигуана она самая тяжелая. По мелочи можно придраться к отсутствию рукоятки громкости аудиосистемы (но это проблемы пассажира — у водителя есть кнопки на руле) и включению обогрева ветрового стекла через меню медиасистемы.
За рулем обживаешься в момент — во многом благодаря эталонному сиденью ergoActive. У него отменный профиль, регулировки длины подушки, вылета подголовника, поясничного упора в двух плоскостях и очень уютная отделка искусственной замшей. Советую доплатить за такое! Для средней комплектации Status оно обойдется в 35 тысяч рублей, для следующей Exclusive — в 14 тысяч. Полностью кожаные кресла не столь продвинуты, а стоят 74–92 тысячи рублей.
Только не клюйте на слово «массаж» в описании сидений ergoActive. Никаких дополнительных камер в них не ставят. Разгонять кровь по спине пытается валик поясничного упора, перемещаясь в пределах своего диапазона регулировки. Смешно, а когда он уходит до предела вглубь спинки — ещё и неудобно. Жалкое подобие Туарега!
На фоне почти что идеально выверенного интерьера ждешь перфекционизма во всём. И ловишь себя на мысли, что не настолько велик запас пространства для ног задних пассажиров и не так уж вместителен багажник — всё обычно для машин этого класса. Есть и неудобные вопросы. Зачем избавились от столиков сзади? Почему упразднили крайне полезные в России фароомыватели? И не удивляйтесь, что базовая версия вдруг с рестайлингом подешевела на 50 тысяч. Просто из неё изъяли парктроники, зарядный разъем для задних пассажиров, а мультимедийка теперь с дисплеем на 6,5 дюйма вместо восьми. Остальные комплектации за счет подобной игры с оснащением тоже не стали доступнее.
Toyota RAV4
Toyota в последнем поколении ушла от имиджа «тлен и уныние», чем стала выгодно отличаться от Фольксвагена. Салон нарисован интересно, и материалы приличные. Особенно приятны прорезиненные ручки и крутилки: таких больше ни у кого нет. Передние сиденья удобны, хотя и не обнимают так плотно, как тигуановские. Для людей не самой спортивной комплекции такие даже лучше.
По простору на втором ряду и в багажнике «рафик» вне конкуренции. В отпуск всей семьей и с багажом лучше выдвигаться на нём. Tiguan и Sportage в тесноте сзади не упрекнешь, но превосходство Тойоты ощутимо. А вот по багажнику они проигрывают заметно. Volkswagen ещё и лукавит, заявляя объём по паспорту со сдвинутым вперед диваном (у других заднее сиденье не регулируется), хотя сидеть в таком положении нереально. Отсюда и самое большое расхождение в таблице замеров: мы измеряем объем в максимально комфортном для пассажиров положении.
Не хочу никого обидеть, но, по-моему, покупка Тойоты проходит по экспресс-методу: человек изначально хочется Тойоту, идет в салон, и если машина не вызывает отторжения при беглом знакомстве, - покупает. Ибо ликвидно, надежно и солидно. А если начать всматриваться в детали, к машине возникает много вопросов.
Почему при локализации по полному циклу RAV4 дороже аналогов? Почему освещение салона и противотуманки — на устаревших лампах накаливания? Почему руль греется только в местах правильного хвата? Почему в «базе» обогрев ветрового стекла идет только понизу, а «теплые» задние сиденья появляются только в двух высших комплектациях? Почему у маститой Тойоты цифровая приборка читается хуже, чем у начинающих «китайцев»? Почему из всего блока клавиш на водительской двери подсвечивается только водительский стеклоподъемник? Последнее для автомобиля ценой под три миллиона — вопиющий факт.
Kia Sportage
Было опасение, что на фоне более свежих соперников Sportage окажется в явном проигрыше. Сейчас всё так быстро меняется… Но в обиду он себя не дал.
Как и в двух других машинах, мягкий пластик использован только в верхней части передних дверей и передней панели. Жесткий пластик нижнего «пояса» выглядит проще, чем у конкурентов. Сзади места чуть меньше, чем в Тигуане, и багажник самый маленький в тесте. Комбинация приборов без цифровых излишеств отлично читается. Подпортил ездовые впечатления гул от шин, но с шипами на фоне «фрикционок» у конкурентов иного и быть не могло.
По набору опций Sportage легко переигрывает более дорогой RAV4. Есть системы активной безопасности во главе с адаптивным «круизом», вентиляция сидений, мультимедиа с полезным Яндекс.Навигатором. Если по активной безопасности Toyota может ответить (только накинь ещё 150 тысяч рублей), то вентиляции и Яндекс-навигации у неё нет в принципе. И на светодиоды корейцы денег не пожалели. Жаль, что фары не поворотные (у Тойоты тоже), зато стоит автоматика дальнего света. Единственная претензия к оснащению — отсутствие полноценного обогрева ветрового стекла: греется только сектор парковки дворников.
Наша оценка
Toyota RAV4, несмотря на высокие цены и выявленные в сравнении недостатки, лидирует по продажам — в 2020‑м было продано 36,4 тысячи машин. Выходит, целевая аудитория многочисленна и довольна.
Kia Sportage и на закате карьеры знает, чем расположить к себе: 28,2 тысячи реализованных за год машин тому доказательство.
Volkswagen Tiguan, обновившись, наверняка грезит подняться со своего второго места (33 тысячи машин в 2020‑м) на вершину. Он выверен со всех сторон. Его нельзя порекомендовать только в двух случаях: если вам предстоит часто съезжать с асфальта или у вас активное неприятие «плотной» подвески.
Мнение автора
«Для плохих дорог и грунтовок предпочтительнее RAV4. Tiguan покоряет оснащенностью и легковыми повадками. Sportage — золотая середина между ними по более гуманной цене.»
Volkswagen Tiguan
|Отличная шумоизоляция, насыщенность современными опциями, хорошая управляемость, классный силовой агрегат
|Жесткая подвеска, маркая передняя панель
Toyota RAV4
|Плавная на мелких и средних неровностях подвеска, удачная эргономика, большой багажник
|Высокая цена, угоняемость, устаревшая мультимедиа, слабый свет, малый интервал ТО
Kia Sportage
|Гуманная цена, длинная гарантия, Яндекс.Навигатор на штатном дисплее
|Жестковатая подвеска, не самая точная управляемость, усеченный обогрев ветрового стекла
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