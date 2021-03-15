Tiguan, Sportage и RAV4: большой тест

Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage — тройка самых популярных у покупателей среднеразмерных кроссоверов. Рестайлинг Тигуана — отличный повод собрать их вместе.

Материалы по теме Кроссоверы для большой семьи — все варианты

Обновленный Volkswagen Tiguan с полным приводом пока доступен только с мощным 180‑сильным двигателем и роботом DSG. Поэтому и компанию ему мы подобрали соответствующую. RAV4 на контрасте с ним — оплот консерватизма: атмосферник 2,5 литра на две сотни сил и 8‑ступенчатый автомат. Sportage из той же оперы, но поскромнее: 184 атмосферные силы и 6‑ступенчатая коробка. Нас он заинтересовал новой комплектацией Premium Black Edition: черны даже эмблемы и шильдики, хотя функционально идентичен обычному Премиуму. Диапазон цен всех машин — 2,5–2,9 млн рублей.



Volkswagen Tiguan Второе поколение выпускают с 2016 года и минувшей осенью обновили. Сходит с конвейера в Калуге. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.4 турбо (125 л.с.) — от 1 749 900 ₽

1.4 турбо (150 л.с.) — от 1 859 900 ₽

2.0 турбо (180 л.с.) — от 2 339 900 ₽

2.0 турбо (220 л.с.) — от 2 929 900 ₽

Kia Sportage Четвертое поколение дебютировало в 2015 году, плановый рестайлинг — в 2018-м. Сборка — Калининград. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

2.0 (150 л.с.) — от 1 564 900 ₽

2.4 (184 л.с.) — от 2 000 900 ₽

Toyota RAV4 Пятое поколение представлено в 2018 году. Производство локализовано в Санкт-Петербурге. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

2.0 (149 л.с.) — от 1 961 500 ₽

2.5 (199 л.с.) — от 2 511 500 ₽

Управляемость и плавность хода

Tiguan — союзник водителя. Пассажирам приходится терпеть жесткую подвеску, но водителю кайф: машина мгновенно идет за рулем. Взаимосвязь отменная! Volkswagen набирает ход увереннее соперников, хотя силенок у него меньше: немецкие «турболошади» всегда каким-то чудом резвее остальных.

Tiguan прекрасен на хорошем асфальте. На больших колесах он слегка «нервничает» в колеях. Идеальное открывание заглушки — легким нажатием на бок.

Sportage по паспорту самый медленный, но субъективно проигрыш в динамике на полторы секунды в разгоне до «сотни» почти не заметен. Шестиступенчатый автомат временами задумчив, однако его сочетание с атмосферным мотором добавляет очков в глазах тех, кто с опаской относится к роботам и наддуву.

На ходу хит продаж от Kia почти ничем не запоминается — но и не беспокоит. Внятно, пусть и безвкусно рулится, в меру шумен (Tiguan, безусловно, тише), умеренно плотно проезжает по неровностям. Это можно назвать «средним уровнем класса», а можно — бесхарактерностью.

Sportage едет не столь рафинированно, как Tiguan, и не так мягко, как Toyota. Ниша для буксировочной проушины открывается нажатием на край заглушки. Есть стрелка-подсказка. Фиксация очень тугая: на морозе боялись сломать

К RAV4 есть вопросы. Что на сухом асфальте год назад, что сейчас на заснеженном и промерзшем — на свои двести сил мотор не везет. А голосит на высоких оборотах так, словно его под капотом по-живому режут. Надо приотпустить педаль: и всё, при спокойной езде на уши ничего не давит. Восьмиступенчатый автомат старается, но изменить ничего не может. Toyota шустрее Kia, но производит впечатление менее сбалансированной машины.

Казалось бы, с такой хорошей плавностью хода — заметны разве что самые крупные ямы — эту машину можно порекомендовать дамам или родителям. Но нет!

RAV4 не любит только самые крупные выбоины и в целом стелет мягко. К точности реакций претензий нет. Самое непродуманное открывание буксировочной резьбы — у Тойоты: заглушку надо поддевать, рискуя поцарапать бампер.

Как работает полный привод

Удивила настройка полного привода «рафика». Построенный на переднеприводной платформе TNGA, он… активно виляет кормой. Нажимаешь на газ, и кажется, что едешь на заднем приводе. Забавно, конечно, но таких повадок ждешь от BMW и Ягуаров. У нашей машины продвинутая трансмиссия с двумя муфтами сзади, по одной на каждое колесо. В теории в виражах она передает больше момента на внешнюю сторону и тем самым помогает ввинчиваться в поворот (управление вектором тяги). На практике уверенности на скользкой дороге — того, чего ждешь от полного привода — не получаешь. Впрочем, на сухом асфальте управляемость адекватна.

Задний бампер у Тигуана «электромобильный», наконечники выхлопа даже не стали имитировать. От пластиковой защиты до земли всего 180 мм. Негусто! Бампер щеголяет ненужным хромом понизу. Днище оставило впечатление инженерно продуманного до мелочей. Всё прикрыто пластиком.

На проселки совались с опаской: под толстым слоем навалившего снега ям совсем не видно. Набили колею, буксовали, пока самим не надоело, — и не смогли перегреть ни одну трансмиссию. Не иначе, им облегчило жизнь качественное природное охлаждение — уровень снега по пороги и минус пятнадцать на улице.

Под стальной защитой Киа неплохие 190 мм. Бампер грамотный — без блестящей накладки внизу, в самом удароопасном месте. Антикор и шумозащитные составы нанесены на днище фрагментарно. Лучше сделать эту работу после покупки ещё раз и качественно. Сзади у Kia самая смешная бутафория. Труба глушителя всего одна, и с «фальшивкой» она не совпадает.

На нашей проверке роликовыми платформами под колесами, имитирующими мокрый лед с нулевым сцеплением, Sportage не смог пройти диагональ. У него у единственного есть возможность принудительно заблокировать межосевую муфту, однако это помогло только при распределении тяги по осям. Tiguan в том же тесте справился и без блокировки, сам правильно поиграв моментом. А RAV4 смоделированное диагональное вывешивание обездвижило. Ещё один вопрос к якобы крутой трансмиссии с отдельными муфтами: заднего дифференциала в ней нет, и замкнутые фрикционы должны давать эффект механической блокировки, но почему-то — не дают.

Пластиковая защита Тойоты оставляет 185 мм клиренса. Угол въезда небольшой, и нижняя накладка бампера обречена утратить товарный вид. Средняя часть днища закрыта пластиковыми щитками. Вниз ничего не выпирает. Разнесенный выпуск сзади честный, что становится редкостью.

Volkswagen Tiguan

Немецкую основательность чувствуешь уже при открывании двери. У Тигуана она самая тяжелая. По мелочи можно придраться к отсутствию рукоятки громкости аудиосистемы (но это проблемы пассажира — у водителя есть кнопки на руле) и включению обогрева ветрового стекла через меню медиасистемы.

У цифровой приборки три дизайна и отличная информативность в любом из них. В «базе» стоят аналоговые приборы. Круговой обзор из Тигуана отличный. Картинку можно крутить на свой вкус.

Всё правильно и выверено до миллиметра. Сенсорный блок климата напрягает регулировкой температуры, срабатыва­ющей не всегда так, как ты ждешь.

Volkswagen предлагает разные режимы и для асфальта, и для бездорожья. Есть даже «профессиональный», где с десяток позиций можно выставить по своему усмотрению. Но ESP отключить вам не дадут. В Тигуане все кнопки подсвечены и работают с выверенными усилиями.

За рулем обживаешься в момент — во многом благодаря эталонному сиденью ergoActive. У него отменный профиль, регулировки длины подушки, вылета подголовника, поясничного упора в двух плоскостях и очень уютная отделка искусственной замшей. Советую доплатить за такое! Для средней комплектации Status оно обойдется в 35 тысяч рублей, для следующей Exclusive — в 14 тысяч. Полностью кожаные кресла не столь продвинуты, а стоят 74–92 тысячи рублей.

Сиденья ergoActive впору сдавать в палату мер и весов. Массаж — одно название, а вот всё остальное в креслах — прекрасно. Сзади потеснее, чем в Тойоте. Есть отдельная зона микроклимата и регулировка сидений по длине и наклону спинки.

Только не клюйте на слово «массаж» в описании сидений ergoActive. Никаких дополнительных камер в них не ставят. Разгонять кровь по спине пытается валик поясничного упора, перемещаясь в пределах своего диапазона регулировки. Смешно, а когда он уходит до предела вглубь спинки — ещё и неудобно. Жалкое подобие Туарега!

Багажник Тигуана отделан безупречно. Ворс на арках не будет царапаться, как пластик у соперников. Есть съемный фонарик, розетки на 12 и 230 В. Объем невелик, 356 л.

На фоне почти что идеально выверенного интерьера ждешь перфекционизма во всём. И ловишь себя на мысли, что не настолько велик запас пространства для ног задних пассажиров и не так уж вместителен багажник — всё обычно для машин этого класса. Есть и неудобные вопросы. Зачем избавились от столиков сзади? Почему упразднили крайне полезные в России фароомыватели? И не удивляйтесь, что базовая версия вдруг с рестайлингом подешевела на 50 тысяч. Просто из неё изъяли парктроники, зарядный разъем для задних пассажиров, а мультимедийка теперь с дисплеем на 6,5 дюйма вместо восьми. Остальные комплектации за счет подобной игры с оснащением тоже не стали доступнее.

Toyota RAV4

Toyota в последнем поколении ушла от имиджа «тлен и уныние», чем стала выгодно отличаться от Фольксвагена. Салон нарисован интересно, и материалы приличные. Особенно приятны прорезиненные ручки и крутилки: таких больше ни у кого нет. Передние сиденья удобны, хотя и не обнимают так плотно, как тигуановские. Для людей не самой спортивной комплекции такие даже лучше.

Толсто нарисованная стрелка спидометра и отсутствие ограничителя скорости — классное сочетание для сбора штрафов с камер. Переключить спидометр на цифровой смогли только после изучения инструкции. Камера по разрешению не ахти. Круговой обзор есть в топовой версии, и у него качество не лучше.

Панель стильная и из хороших материалов, что для Тойот входит в норму.

На 18 клавиш двери — один светодиод. Видимо, все деньги ушли на авторежим всех стекол. Снежный режим — для асфальта. А вне его помогают настройки под песок, камни или грязь. Система стабилизации отключается кнопкой на консоли.

По простору на втором ряду и в багажнике «рафик» вне конкуренции. В отпуск всей семьей и с багажом лучше выдвигаться на нём. Tiguan и Sportage в тесноте сзади не упрекнешь, но превосходство Тойоты ощутимо. А вот по багажнику они проигрывают заметно. Volkswagen ещё и лукавит, заявляя объём по паспорту со сдвинутым вперед диваном (у других заднее сиденье не регулируется), хотя сидеть в таком положении нереально. Отсюда и самое большое расхождение в таблице замеров: мы измеряем объем в максимально комфортном для пассажиров положении.

Излишеств в плане комфорта передние сиденья не дают. У пассажирского нет даже настройки по высоте. Сзади Toyota наиболее просторная в трио. Диван не регулируется, обогрев есть в машинах минимум за 2,5 млн рублей.

Не хочу никого обидеть, но, по-моему, покупка Тойоты проходит по экспресс-методу: человек изначально хочется Тойоту, идет в салон, и если машина не вызывает отторжения при беглом знакомстве, - покупает. Ибо ликвидно, надежно и солидно. А если начать всматриваться в детали, к машине возникает много вопросов.

В багажник RAV4 влезло мерительных кубиков на 440 л, это лучший результат теста. Во всех версиях под полом всегда будет докатка.

Почему при локализации по полному циклу RAV4 дороже аналогов? Почему освещение салона и противотуманки — на устаревших лампах накаливания? Почему руль греется только в местах правильного хвата? Почему в «базе» обогрев ветрового стекла идет только понизу, а «теплые» задние сиденья появляются только в двух высших комплектациях? Почему у маститой Тойоты цифровая приборка читается хуже, чем у начинающих «китайцев»? Почему из всего блока клавиш на водительской двери подсвечивается только водительский стеклоподъемник? Последнее для автомобиля ценой под три миллиона — вопиющий факт.

Kia Sportage

Было опасение, что на фоне более свежих соперников Sportage окажется в явном проигрыше. Сейчас всё так быстро меняется… Но в обиду он себя не дал.

Об отсутствии цифровой комбинации при таких приборах жалеть не стоит. Отличная информативность! Камера среднего качества, и она на Kia ­только одна.

По передней панели возраст не чувствуется. Клавиш много, но все на своих местах.

Ездовые режимы меняются только для асфальта (нормальный, эко и спорт). Вне дорог помогает блокировка «центра» и ассистент спуска. Блок клавиш подсвечивается, а вот авторежим стеклоподъемников есть только спереди.

Как и в двух других машинах, мягкий пластик использован только в верхней части передних дверей и передней панели. Жесткий пластик нижнего «пояса» выглядит проще, чем у конкурентов. Сзади места чуть меньше, чем в Тигуане, и багажник самый маленький в тесте. Комбинация приборов без цифровых излишеств отлично читается. Подпортил ездовые впечатления гул от шин, но с шипами на фоне «фрикционок» у конкурентов иного и быть не могло.

Переднее сиденье неплохо распределяет нагрузку. В дорогих комплектациях есть вентиляция и дорого выглядящая перфорированная кожа. Сзади есть легкий дефицит места над головой. Выбирайте лучше машину без панорамной крыши, если там будут сидеть рослые. Из удобств — две розетки и обогрев. Спинка регулируется по наклону.

По набору опций Sportage легко переигрывает более дорогой RAV4. Есть системы активной безопасности во главе с адаптивным «круизом», вентиляция сидений, мультимедиа с полезным Яндекс.Навигатором. Если по активной безопасности Toyota может ответить (только накинь ещё 150 тысяч рублей), то вентиляции и Яндекс-навигации у неё нет в принципе. И на светодиоды корейцы денег не пожалели. Жаль, что фары не поворотные (у Тойоты тоже), зато стоит автоматика дальнего света. Единственная претензия к оснащению — отсутствие полноценного обогрева ветрового стекла: греется только сектор парковки дворников.

«Семнадцатый» диаметр позволил вместить в подполье Kia полноразмерную запаску. Объем багажника самый скромный: мы намерили всего 336 л.

Наша оценка

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Toyota RAV4, несмотря на высокие цены и выявленные в сравнении недостатки, лидирует по продажам — в 2020‑м было продано 36,4 тысячи машин. Выходит, целевая аудитория многочисленна и довольна.

Kia Sportage и на закате карьеры знает, чем расположить к себе: 28,2 тысячи реализованных за год машин тому доказательство.

Volkswagen Tiguan, обновившись, наверняка грезит подняться со своего второго места (33 тысячи машин в 2020‑м) на вершину. Он выверен со всех сторон. Его нельзя порекомендовать только в двух случаях: если вам предстоит часто съезжать с асфальта или у вас активное неприятие «плотной» подвески.

Мнение автора

«Для плохих дорог и грунтовок предпочтительнее RAV4. Tiguan покоряет оснащенностью и легковыми повадками. Sportage — золотая середина между ними по более гуманной цене.»

Volkswagen Tiguan Отличная шумоизоляция, насыщенность современными опциями, хорошая управляемость, классный силовой агрегат Жесткая подвеска, маркая передняя панель Toyota RAV4 Плавная на мелких и средних неровностях подвеска, удачная эргономика, большой багажник Высокая цена, угоняемость, устаревшая мульти­медиа, слабый свет, малый интервал ТО Kia Sportage Гуманная цена, длинная гарантия, Яндекс.Навигатор на штатном дисплее Жестковатая подвеска, не самая точная управля­емость, усеченный обогрев ветрового стекла

Сравнение эффективности головного света и мультимедиасистем, а также о том, как кроссоверы проявили себя в условиях суровой русской зимы, — по этой ссылке.