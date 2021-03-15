Tiguan, Sportage и RAV4: тест в цифрах

Эксперты «За рулем» всесторонне испытали соперников и подготовили подробный технический справочник по ним.

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Как показали себя Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage на обычных дорогах, что у них с эргономикой, вместительностью и комфортом, — все это тут.

Как светят фары?

Светодиодные фары Фольксвагена самые эффективные и продвинутые. В дорогих комплектациях они поворотные, со статической подсветкой, встроенными противотуманками и автоматикой дальнего света. Пучок равномерный, омывателя нет. В минимальной комплектации тоже ставят светодиоды.

Kia светит чуть ярче, но заметно уже. Оптика не помогает в поворотах, но умеет сама включать-выключать дальний. Неосвещенный сектор перед бампером охватывают противотуманки (на фото выключены). «База» — галогенные фары. Омывателя нет в принципе.

Toyota огорчила и дальностью, и неравномерностью света. Противотуманки галогенные и не слишком эффективные. Зато у неё единственной есть омыватель фар. Даже в стартовой версии ближний и дальний — на светодиодах.

У кого навороченнее мультимедиа?

Вся жизнь человека теперь в смартфоне, и синхронизация с медиасистемой выходит на первый план. Явный аутсайдер — RAV4. Прайс-лист обещает поддержку протоколов Android Auto и Apple CarPlay. Но в тестовой машине её не было! Синхронизировать телефон можно по технологии Mirrorlink. А она дружит всего с тремя десятками гаджетов, большая часть из которых — малопопулярные HTC и Sony.

Все три описанных протокола есть в Тигуане и работают хорошо. Но телефон на Андроиде покажет на бортовом дисплее только навигацию Google или Waze, а у них данные по пробкам плохие.

Sportage предлагает на выбор Android Auto, Apple CarPlay или — уже предустановленный Яндекс.Навигатор. Для работы ему нужно раздать интернет со смартфона. Приложение не тормозит и не сбоит: твердая «пятерка».

Над иерархией медиасистем по общему функционалу долго думать не нужно. Volkswagen дает самый большой экран (9,2 дюйма), отменную графику и быстродействие, обилие настроек. Листать экраны можно взмахом руки! Дисплей Kia (8 дюймов) чуть подтормаживает и скромнее по всем параметрам, но не вызывает отторжения. В отличие от тойотовского (8 дюймов). У него худшая графика, самые медленные реакции и минимум позиций в меню. Уровень 10‑летней давности.

Когда много снега

Volkswagen обули в шины Michelin Pilot Alpin 5 для мягкой европейской зимы. На разгоне никаких проблем: полный привод рулит! И в снежной целине со всеми ведущими хорошо, хотя система стабилизации не отключается и порой душит тягу в неподходящий момент. При интенсивном торможении машину начинает заметно «крестить», а если под колесами лед или раскатанный снег, тормозной путь драматически растет. Именно поэтому «еврозиму» для средней полосы России мы не рекомендуем.

Kia цепляется за дорогу шиповками Nokian Hakkapeliitta 9 и чувствует себя увереннее всех — и на разгоне, и на торможении. ESP не отключается и порой мешает вне асфальта. Шумовой фон самый высокий, но с шипами другого мы и не ждали.

На Тойоте — скандинавские фрикционки Nokian Hakkapeliitta R3. Их характер на снегу и льду в целом не отличается от Мишлена. Машина приплясывает на торможении по снегу, но останавливается настолько раньше, что это заметно и без приборов. ESP у «рафика» отключается до 50 км/ч, срабатывает грубо и громко.

Вывод: ничего лучше шипов под сложные зимние условия по-прежнему не придумано.

Как прогреваются зимой?

У всех участников теста обогреваются руль, ветровое стекло, передние и задние сиденья. Никаких оговорок не требует Tiguan. Опции работают честно, а у сидений виден усиленный обогрев в плечевой зоне. RAV4: на руле греется только зона хвата, а нити в ветровике работают слабо и недолго. Tiguan отогрел стекло за 5 минут на двадцатиградусном морозе и продолжал его «топить». У Тойоты цикл работы всего 3,5 минуты, и даже два подряд не дали видимого эффекта. Sportage заслужил упрек только по части ветрового стекла: греется только зона стоянки дворников.

Тест «лежачим полицейским»

Машины с ростом скорости (40, 60 и 80 км/ч) отрабатывают неровность мягче. Самая жесткая — Toyota! Мелкие и средние неровности на 19‑дюймовых колесах отрабатывает очень мягко, но крупные препятствия ей не по нраву.

Volkswagen на шинах такого же посадочного размера немногим мягче, однако он трясет на дефектах асфальта любого размера. Зато — самая «легковая» управляемость с минимальными кренами и точными реакциями.

Kia оказался комфортнее всех в проезде «лежачего полицейского». Спасибо «жирным» колесам на 17 дюймов. В обычных условиях его место по жесткости между Тигуаном и RAV4. А вот в рулежке он проигрывает обоим — кренится и досаждает паразитной раскачкой.

Глюки и неисправности

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Все участники теста по-своему капризничали на морозе, несмотря на юный возраст. Volkswagen каждое утро стабильно не включал одну из задних габариток. Ко второму-третьему пуску мотора проблема уходила до следующего дня. Toyota набрала снега в верхний зазор пятой двери, из-за чего та отказалась опускаться на электроприводе. Ей, мол, что-то мешает. Давить вручную бесполезно и страшновато, пришлось вычищать. Kia не всегда реагировал на нажатия медиадисплея. От степени прогретости салона косяк не зависел, но проявлялся очень редко.

Данные производителей

KIA SPORTAGE TOYOTA RAV4 VOLKSWAGEN TIGUAN Снаряженная / полная масса, кг 1782 / 2180 1715 / 2175 1642 / 2160 Время разгона 0–100 км/ч 9,6 с 8,5 с 8,1 с Максимальная скорость 185 км/ч 200 км/ч 204 км/ч Топливо / запас топлива, л АИ-95/62 АИ-92/55 АИ-95/60 Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 12,0 / 6,6 / 8,6 л / 100 км 8,8 / 6,9 / 7,7 л / 100 км 9,1 / 6,4 / 7,4 л/ 1 00 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 P4 / 16 Рабочий объем 2359 см³ 2487 см³ 1984 см³ Степень сжатия 11,3 13,0 11,7 Мощность 135 кВт / 184 л.с. при 6000 об/мин 147 кВт / 199 л.с. при 6600 об/мин 132 кВт /180 л.с. при 3940–6000 об/мин Крутящий момент 237 Н·м при 4000 об/мин 243 Н·м при 4000–5000 об/мин 320 Н·м при 1500–3940 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач A6 A8 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 4,64 / 2,83 / 1,84 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / — / — / 3,39 5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,01 3,56 / 2,53 / 1,59 / 0,94 / 0,72 / 0,69 / 0,57 / — / 2,79 Главная передача 3,2 3,18 4,73 / 3,94 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 225/60 R17 235/55 R19 235/50 R19

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Kia Sportage 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 198 Toyota RAV4 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 113 VW Tiguan 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км (первые 2 года без ограничения пробега) 132

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

KIA SPORTAGE TOYOTA RAV4 VW TIGUAN Просвет a 190 мм 185 мм 180 мм b 235 мм 195 мм 205 мм c 215 мм 220 мм 205 мм Угол α 20,0° 20,5° 19,5° β 27,5° 24,0° 26,5° γ 19,0° 16,5° 17,5°

УРОВЕНЬ ШУМА на уровне головы водителя, дБ

Kia Sportage Toyota RAV4 Volkswagen Tiguan 60 км/ч 65 61 61 80 км/ч 68 64,5 64 100 км/ч 71 68 66 Шины Nokian Hakkapeliitta 9 (шипы) Nokian Hakkapeliitta R3 Michelin Pilot Alpin 5

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

Kia Sportage Toyota RAV4 Volkswagen Tiguan 90–110

130–140 по центру капота 100–115

90–100 на крыше 110–120

120–130 двери, 90 в их нижней части

На Kia самый тонкий слой краски, но Toyota недалеко от него ушла. Volkswagen окрашен равномернее остальных: в пределах одной детали разброс по толщине самый маленький. Основная поверхность дверей на слой краски чуть щедрее, но в наиболее уязвимой нижней части створок защита самая тонкая.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Kia Sportage Toyota RAV4 Volkswagen Tiguan Рабочее место водителя Сиденье Тигуана близко к эталонному: удобно всё. Эргономика органов управления хороша у всех. На RAV4 хуже читается комбинация приборов, но пенализации она не стоит. Volkswagen получил бонус за обзорность благодаря камерам кругового обзора, заднему объективу с омывателем и большому заднему стеклу. Сиденье 8 8 9 Органы управления 8 8 8 Обзор 8 8 9 Салон Одна только экономия на подсветке в Тойоте ставит её ниже соперников. Tiguan продуман до мелочей спереди и сзади, предлагая множество опций. Характерный момент: внутренности дверных карманов обиты тканью. Зато в RAV4 просторнее сзади, самый большой багажник и небольшая погрузочная высота. Kia не провалился, но и похвалиться нечем. Передняя часть 8 7 9 Задняя часть 8 9 9 Багажник 8 9 8 Ходовые качества Самый слабый в тесте Volkswagen обходит соперников по динамике. Эффективное использование мощности достойно высокой оценки. Он точнее рулится, почти легковушка. Kia и Toyota середнячки. У RAV4 неплохая динамика, но при 200 силах должно быть лучше. Динамика 8 8 9 Тормоза 8 8 8 Управляемость 8 8 9 Комфорт Tiguan тих в любых условиях. RAV4 ровня ему на постоянной скорости, но сильно шумит при разгоне. Sportage при шипованных шинах умеренно шумный. Volkswagen жесткий, но отыгрывает баллы многочисленными и качественными обогревами, а также трехзонным климатом. У Kia и Тойоты обогревы не без огрехов. Шум 8 8 9 Плавность хода 8 8 7 Климат 8 8 9 Приспособленность к России Геометрические параметры Тигуана самые скромные, хотя и его соперники наработали лишь на средний уровень. Kia обладает самой широкой дилерской сетью и длинной гарантией. Тойоту нужно гонять на сервис каждые 10 000 км, но кто-то найдет в этом плюс: для здоровья машины полезнее. Бонусы в разделе «Эксплуатация» Kia получил за полноразмерную запаску, Toyota — за допустимость АИ‑92. Геометрическая проходимость 8 8 7 Сервис 9 8 8 Эксплуатация 9 9 8 Промежуточная оценка 8,13 8,13 8,40 Поведение вне дороги Sportage позволяет принудительно заблокировать межосевую муфту. RAV4 и Tiguan вооружены системами адаптации к дорожному покрытию. На хорошем морозе и в снегу муфты перегреваться отказались, хотя нагрузку им давали старательно. Ходы подвесок у всей троицы по-кроссоверному невелики. Энерговооруженность 9 9 9 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,17 8,17 8,39

Автомобиль, отчасти, — дом на колёсах, а в доме уютно, когда чистота и порядок, автомобильные накидки защитят салон и багажник от загрязнений в непогоду, при перевозке маленьких детей, животных.

Органайзер 3D Lux Boot от Sotra позволяет зафиксировать личные вещи, которые, как правило, болтаются при езде, создают беспорядок в вашем багажнике и нарушают шумовой комфорт — аптечка, автохимия, огнетушитель, компрессор, средства личной гигиены, спорт инвентарь, инструмент, одежду и т.п.