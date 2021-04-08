Блогер разобрал новый Renault Duster и показал, что внутри — журнал За рулем

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Блогер разобрал новый Renault Duster и показал, что внутри

Несколько «сюрпризов» на сервисе у автомобиля нашли, но особо критичными их не назовешь.

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Илья Свиридов, который заведует Ютуб-каналом «Клубный Сервис», посвященным ремонту автомобилей, решил разобрать новый Дастер. Как рассказал блогер, автомобиль пригнал к ним на сервис владелец из Санкт-Петербурга, который приобрел кроссовер всего две недели назад. Пробег у подопытной машины всего 700 км, купил он ее за 1 млн 350 тыс. рублей, а за то, что позволили его разобрать, получит несколько «плюшек», в том числе улучшенную шумоизоляцию.

Раскритиковал блогер цельную систему выпуска — на ней нет ни одного соединительного фланца. Так, если прогорит задняя «бочка», менять придется всю конструкцию. Под колесными арками проложен странный, впитывающий влагу материал, который призван защищать, а на деле, похоже, лишь ускорит коррозию порогов.

Есть недочеты по мелочи: проводка на поворотник держится в двух точках на скотче; за столько короткий срок у нового автомобиля наблюдается ржавчина на приводном валу и задних цапфах, показалась блогеру странной и конструкция «плавника» на лонжероне, хотя логика понятна — он служит защитой дорогому противосажевому фильтру.

Есть и плюсы: так, 1,5-литровый дизель мощностью 109 л.с. — заслуженный, хорошо себя зарекомендовавший, и сюрпризов от него не ждешь; блок цилиндров — чугунный; хорошо, что ремень ГРМ не заменен цепью, цена его копеечная, поменять в случае чего — несложно.

Агрегатирован подопытный 6-ступенчатой МКП, привод у автомобиля полный.

В целом машина неплохая, пусть и не идеальная, хотя за 20 тыс. долларов было бы странно, чтобы его было не за что покритиковать.

Видео: YouTube

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Отзывы о Renault Duster (20)

Renault 2013 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

4*4 ДИЗЕЛЬ 90 л.с. не прихотливый в эксплуатации, тяговитый и экономичный мотор, адекватные по цене расходники и запчасти, мягкая подвеска, неплохая проходимость.

Недостатки:

Крайне неудобное расположение топливного фильтра, слабое ЛКП в низу дверных проемов (протирается дверными уплотнителями) нет электрообогрева лобового стела (в районе дворников и по контору, зимой обмерзает), отсутствует штатный подлокотник между передних сидений.

Комментарий:

Во всем остальном отличный честный автомобиль, Покупал специально дизель так как даже 2 литровый мотор на тест драйве "не ехал" вообще. Быстро прогреваемый салон (за счет электротэнов) отличный кондиционер (не климат) объездил на нем почти пол РОССИИ и в жару и в холод, еще не разу не п...

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