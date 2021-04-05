Новый Renault Duster: вам бензин или дизель?

Реальный Дастер для жизни — это минимум 1 150 000 рублей за 1.6 с полным приводом (117 л.с.), шестиступкой, кондеем и простейшей аудиосистемой.

Как я засадил Дастер

Дагестан. Горный ручей. Лупит весеннее солнце. До ближайшего села километров десять. Красотища — глаз не оторвать. По забытой Богом железке почапал тепловозик с двумя вагончиками. Эй, стой! Не услышали… А было бы прикольно — ни разу не дергал машину тепловозом.

Умные люди как делают? Сначала идут искать брод, а уж потом едут. Мне показалось, что дно ровное, выходить из машины было лень — а там промоина. Хрясь! И левые колеса как в трясину засосало.

Буксовал долго. Враскачку. Влево‑вправо. Само собой, с заблокированной муфтой и с отключенной ESP. Бесполезно. Уже на брюхе. Плюс лишь в том, что муфта привода задних колес не перегрелась — но с ней и прежде проблем не было.

Renault Duster 1.5 dCi. Цена в России от 945 000 ₽

Поддомкратил заднее колесо. Откопал. Поддомкратил переднее. Еще откопал. Толк есть — но только с правой стороны. А левой стороной Duster всё сильнее стаскивается в горный ручей и водительскую дверь уже не открыть — вода пойдет через порог.

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Поднялся на гору. Есть связь! Вызвал подмогу. Приехал старый Duster — тоже дизельный, слышно издалека. С треском у 109‑сильного дизеля 1.5 dCi всё хорошо, а с шумоизоляцией подкапотки — по-прежнему плохо.

Дернули динамической стропой. Вечером прикинули убытки. Потеряна заглушка задней буксировочной петли: единожды снятая, она хлипко встает обратно в бампер — видимо, позже ее выбило напором воды. И прикончили моднявые черные колеса, которые ставят в исполнении Edition One: будучи поцарапанными от долгого буксования в гальке, они потеряли товарный вид. Весь этот глянцевый городской лоск — не для здешних мест. И не верьте блогерам: левая штанина у меня все дни была грязной, по выступающим порогам новый Duster не лучше прежнего.

Бензин и дизель

Дизельный Duster на бездорожье очень хорош — если, конечно, самому не зевать. Тяги хватает в большинстве ситуаций, и дозировать ее очень удобно даже на малом ходу, что крайне важно, когда пробираешься шепотом, а таких мест у нас было немало. Прекрасно работает система контроля скорости на спуске, причем скорость регулируется просто педалью: добавил газку, отпустил педаль — и машина будет равномерно поддерживать более высокую скорость, чуть притормозил, отпустил — будет тащиться медленнее.

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Бензиновый турбомотор понравился меньше. Он намного мощнее и даже превосходит дизель по крутящему моменту, но на малых скоростях я намучился. В тяжелых условиях на первых двух передачах работать газом надо прецизионно, иначе — как на плохо отрегулированной карбюраторной тачке: то мало газу и всё захлебывается, то очень много и бросок вперед.

Так что расклад предельно простой: дизель — для тяжелой работы, бездорожья, таскания прицепа, а бензиновый 1.3 Турбо — городской житель.

Об этом же говорит и механическая шестиступка: первые четыре передачи у дизеля и бензина нарезаны одинаково, и лишь пятая/шестая у бензиновой машины явно растянуты — для автобанной езды. И электроусилитель, который дает чистый, свободный от ударов руль, - в самую масть. Кстати, вне дороги с ним тоже не было проблем.

Расход

На Дастере 1.3 Турбо за городом с нечастыми и спокойными обгонами вышло 6,8 л/100 км. На дизеле в режиме «за городом + немного побуксовать» получилось 7,0 л/100 км. Сравнивать эти показатели нельзя, потому что получены в разных условиях, но результат в обоих случаях приятный.

Геометрическая проходимость не ухудшилась по сравнению с прежней машиной. В горно-полевых условиях я намерил 205 мм под надежной штатной защитой картера, что близко к обещанным 210 мм. Энергоемкость подвески выше только у Нивы.

Разгон

В нормальных условиях инструкция рекомендует трогаться со второй передачи. У нас условия ненормальные, поскольку Duster — машина не для светофорных стартов. Но читатели интересуются предельной динамикой — и я раскручиваю мотор до 5000 об/мин.

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На бензиновом Дастере при жестком старте с первой при работающей ESP получилось 13,0–13,4 с до 100 км/ч — всё тоскливо, ESP сразу душит мотор при пробуксовке. С отключенной ESP вышло 10,20 в одну сторону и 10,26 в другую, но это очень жесткий разгон со спортивными переключениями на грани издевательства над коробкой. А в ТХ указаны 10,7 секунды. Как так? Может, кто-то перед нами залил в бак 98‑й бензин? Ответа я не нашел.

На дизельном Дастере я стартовал уже со второй и только с отключенной ESP. В разные стороны получилось 13,8 и 13,7 с до 100 км/ч, что близко к паспортным 13,3 с.

У капота теперь два пневмоупора — это хорошо. А шумоизоляция слабенькая — придется самому заниматься.

Вариатор?

Не ездил. И не испытываю особых иллюзий. Пока в России продано лишь 16 тысяч машин в варианте 1.3 Турбо + вариатор — это, как вы понимаете, Каптюры и Арканы. Всего несколько десятков машин перевалили за 100 000 км, у остальных пробег существенно меньше. Специалисты Renault говорят, что пока не было замены ни одного силового агрегата — и это хорошо. Но вариатор конструктивно не очень приспособлен к тяжелым и особенно рваным, пиковым нагрузкам. Для города — сгодится. Для эксплуатации в горах — едва ли .

Музыка и свет

Мультимедийка от Арканы — единственное, что раздражает меня в новом Дастере. Экраном, интерфейсом, возможностями. Кто купит машины попроще, будет довольствоваться кнопочной «головой», а то и вовсе без музыки останется (на базовых машинах ее нет).

А вот рефлекторные галогенные фары одинаковые на всех машинах. Я поездил ночью. Они светят. Но свет желтый и рыхлый. Видно, как перекрещиваются пучки фар, причем в метрах двадцати маячит какое-то темное пятно. Не удивлюсь, если люди начнут колхозить светодиоды.

Система кругового обзора — только опция для комплектации Style (+15 000 рублей). Склеивать картинку воедино она не умеет.

Дороже миллиона

Начальную цену на Duster удалось удержать заметно ниже психологического барьера в миллион рублей. Но за 945 тысяч предлагают переднеприводный Duster 1.6 в комплектации «шаманский бубен»: 114 сил, пятиступенчатая механика, две подушки, передние электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал — и всё, даже кондиционера нет.

Реальный Duster для жизни — это минимум 1 150 000 рублей за 1.6 с полным приводом (117 л.с.), шестиступкой, кондеем и простейшей аудиосистемой. А если не хочешь тыркаться с передачами, выкладывай 1,4 миллиона за 1.3 CVT в более богатом исполнении Drive.

При прочих равных Duster получается чуть дешевле ближайших конкурентов, среди которых самые крепкие позиции у Креты. Но при всем многообразии выбора (пять моторов!) нас вновь ставят в жесткие рамки. Хочешь автомат? Нет, только вариатор — и только с бензиновым турбомотором. Доверяешь старому двухлитровому атмосфернику? Он только с механикой. Для города нужен передний привод с автоматической трансмиссией? Нет такого, это вам за Каптюром, который помоднее и подороже. Куда бедному крестьянину податься?

Официальные данные говорят о том, что емкость багажника увеличена на 20 литров, а глаза видят, что он не изменился. Если вам хватало места в прежнем Дастере, то хватит и в новом. Сзади просторнее не стало. Двухступен­чатый обогрев задних сидений — только опция для комплектаций Drive и Style (+10 000 рублей). Шторки безопасности для переднего и заднего ряда — лишь за доплату для комплектации Style (+14 000 рублей).

Выбираем комплектацию

Для села, на мой взгляд, лучшим выбором будет дизельный вариант. Прежде на его долю приходился 21% продаж, и этот расклад наверняка сохранится. Только не заливайте в бак печную солярку и не покупайте смолистую тепловозную — быстро приговорите пьезоэлектрические форсунки . А при эксплуатации в тяжелых условиях чаще меняйте моторное масло, иначе придется раскошелиться на новый картридж турбокомпрессора гораздо раньше плановых 150–200 тысяч км. Ещё и шатунные вкладыши можно прикончить — и это уже будет не экономия, а лишь отложенные большие траты.

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Мотор 1.6 H4M тольяттинской сборки (114 или 117 сил) — экономия во всех смыслах. Цепной привод ГРМ — хорошо. Алюминиевый блок — не очень. Необходимость подбирать толкатели каждые 80–100 тысяч километров — тоже не сахар. Я бы не взял.

Турбомотор 1.3 будут брать по убеждению (мощный, экономичный), по незнанию — неопытные покупатели, которые плохо разбираются в железе, и желающие во что бы то ни стало иметь автоматическую трансмиссию. На редакционной Аркане парочка 1.3 + вариатор живет уже 55 000 км без особых проблем, но как она будет работать на Дастере в более тяжелых условиях — вопрос.

Самым популярным был двухлитровый бензиновый мотор F4R. Чугунный блок, 143 «кобылы», надежный как кувалда. Среди явных минусов — проблемные прокладки блока дроссельных заслонок и ременной привод ГРМ: если прозевать замену ремня, поршни встретятся с клапанами. Уверен, что многие остановят свой выбор на нем — хотя теперь он только с механической коробкой. Если сердце лежит именно к этому мотору — берите.

В былые времена F4R и его турбированные версии ставили на бессчетное количество моделей, а теперь атмосферник есть лишь у нас и в Бразилии. Сколько его еще продержат на конвейере во Франции — никому не известно. Но ясно, что специально для России выпускать этот двигатель не будут — на следующем Дастере мы его не увидим.

Трансмиссия та же. Но у вариатора в режиме Lock гидротрансформатор не блокируется до 45 км/ч, причем скорость сечется по вращению обоих передних колес. Это позволят снизить нагрузку на конуса и ремень. Обогрев руля — оснащение машин в верхней комплектации Style.

Для себя?

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Себе я Duster купил бы. Неубиваемая подвеска, надежная муфта, крепкий задний редуктор — я такое люблю. Он честнее Каптюра, вместительнее Арканы, дешевле Креты и для жизни в условиях чуть легче таежных лучше любой Нивы.

Мне даже не нужен автомат и уж тем более вариатор — не разучился еще работать мешалкой. Для полного счастья хочется лишь самую малость: хороший головной свет, удобную мультимедийку и чтобы щетки перестали мазать грязь у левой стойки лобового стекла и перед глазами пассажира. Или это я совсем уж размечтался?

Экраноплан «Лунь» настолько величественен, что рядом с ним нужно ставить Луноход. В каждый из восьми двигателей НК-87 (у Ил­-86 аналогичных лишь четыре) можно запихнуть по Дастеру. Кузов Дастера, как меня заверили, полностью оцинкованный, но его стойкость к коррозии ещё предстоит проверить. А «Лунь», хлебнув немало морской воды, за 35 лет не сгнил — толщина обшивки корпуса из алюминиево‑магниевого сплава — от 4 до 12 миллиметров.

Renault Duster 1.5 dCi

Длина/ширина/высота/база 4341/1804/1682/2676 мм

4341/1804/1682/2676 мм Клиренс 210 мм

210 мм Снаряженная/полная масса 1406/1956 кг

1406/1956 кг Максимальная скорость 167 км/ч

167 км/ч Разгон 0–100 км/ч 13,3 с

13,3 с Объем багажника (VDA) 428–1720 л

428–1720 л Двигатель дизельный, Р4, 8 клапанов, 1461 см³; 80 кВт/109 л.с. при 4000 об/мин; 240 Н·м при 1750 об/мин

дизельный, Р4, 8 клапанов, 1461 см³; 80 кВт/109 л.с. при 4000 об/мин; 240 Н·м при 1750 об/мин Расход топлива городской/загородный/смешанный циклы 5,6/5,2/5,3 л/100 км

5,6/5,2/5,3 л/100 км Топливо/запас топлива дизтопливо/50 л

дизтопливо/50 л Трансмиссия полный привод; M6

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При появлении запаха бензина, ухудшении динамики и повышенном расходе топлива стоит поменять свечи зажигания. Пусть это будут свечи, рекомендуемые заводом-изготовителем и протестированные «За рулем».