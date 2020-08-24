Новый Kaptur или Arkana: какой Renault вам нужен

И кроссовер, и кросс-купе — в топовых комплектациях Edition One с турбомотором, вариатором и полным приводом. Но отличаются не только типом кузова!

Каптюр — это Аркана с кузовом универсал?

Помните, как создавали Renault Kaptur? Внешность европейского кросса Captur «натянули» на дастеровское шасси, воткнули новый интерьер и поменяли букву в названии.

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Эпохального успеха не случилось. Kaptur покупали, но не так бойко, как хотелось бы. И понятно почему. Интерьер — с логановским налетом и нелогично разбросанными кнопками, древний 4-ступенчатый автомат, валкое шасси...

Французы сделали выводы и провели работу над ошибками. Подтянули не только интерьер, но и технику. Базовый мотор прежний — локализованный 1,6‑литровый атмосферник. А вместо 2-литрового двигателя — 150‑сильный турбомотор — тот же, что на Аркане. От Арканы досталось и рулевое управление с электроусилителем.

Выходит, теперь Каптюр — это Аркана с кузовом универсал? Проверим. По традиции, первые партии новой модели в Renault выпускают в дорогом исполнении Edition One. Наша Arkana с длительного редакционного теста и новенький Kaptur — именно из числа «первых». Какой вам лучше подойдет?

Kaptur и Arkana близки по технике, но разные по духу. Хочется стиля и азарта — бери Аркану. А для практичных — Каптюр.

Что в салоне?

Старый Kaptur — из тех кроссоверов, на которые лучше просто смотреть. Сядешь за руль — разочарование. Дешевый пластик, дефицит регулировок, кнопочный хаос. Теперь интерьер не узнать. Передняя панель оделась в мягкий пластик. Руль ездит в продольном направлении. Перекомпоновали весь центральный тоннель, поставили бокс между передними сиденьями.

На этом фоне убранство Арканы попроще будет: пластик — дешевле, дизайн — скучнее. Но сзади ситуация обратная. Никакими рестайлингами тесноту заднего ряда не убрать. И если рослый человек в Аркане лишь упирается в спинку, то в Каптюре обнимает ее коленями.

А вот багажнику Каптюра отвели больше места. Выходит, Kaptur — для семьи с ребенком и багажом, Arkana — для веселой компании налегке .

Дизайн интерьера прежний, а вот отделку и эргономику подтянули. Руль перемещается еще и в продольном направлении, легче найти удобную посадку. Интерьер Арканы — темное пятно на фоне яркой внешности. И в отличие от Каптюра ­пластик исключительно жесткий.

Разгон и расход

До рестайлинга какую комбинацию мотора и коробки ни выбери — все овощные! Топовый полноприводный Каптюр с двухлитровым мотором и архаичным ненадежным четырехступенчатым автоматом не только наводил тоску при разгоне, но и бензин потреблял без меры. Теперь полный привод означает связку 1,33‑литрового турбомотора и вариатора Jatco — ­других вариаций нет.

Механической коробки в сочетании с полным приводом больше не будет. Но учитывая, что такие машины почти не покупали, - не жалко. В разгоне турбо-Каптюра появилась приятная и такая желанная легкость. Больше нет ощущения, что его кто-то держит за задний бампер. Посвежевший Kaptur идет ноздря в ноздрю с Арканой, оба чуть-чуть не выходят из десяти секунд в наборе сотни . Неплохо для полуторатонных кроссоверов из массового сегмента.

Можно порадоваться и маленькому расходу — при крейсерских 110 км/ч Kaptur спокойно укладывается в 7 л/100 км. Однако Аркана всё же экономичнее, и в тех же условиях ест на пол-литра меньше . По массе машины почти не отличаются, так что, видимо, дело в аэродинамике.

Теперь топовая мультимедийка Easy Link доступна и для Каптюра, причем она удобнее, чем в Аркане. Отдельное спасибо — за регулировку громкости традиционной рукояткой. И за обновления «по воздуху». Функционал топовой мультимедиа — как у Каптюра. Есть и приложение Яндекс.Авто. А вот полное отсутствие физических клавиш — явный минус.

Битва характеров

Шасси у двух Renault конструктивно одинаковы, но настроены совершенно по-разному! Kaptur не располагает к активному перемещению, хотя прогресс есть.

На парковке я чувствую облегчение: до свидания, невменяемо тяжелая баранка. В движении появилась внятная обратная связь и адекватная тяжесть. Но глобально шасси оставили в «мягких координатах».

Kaptur комфортен и непробиваем даже на самой разбитой дороге. Жаль, что неприятная особенность — соскакивание с траектории в повороте при наезде на неровность — тоже никуда не делась. Пожалуй, это единственная претензия к настройке ходовой.



Центральный тоннель полностью реорганизовали — появились полноценные подстаканники, подлокотник с боксом и площадка под смартфон. Отлично! Одно из слабых мест Каптюра — тесный задний ряд. В этом он уступает не только соперникам, но и «сестре» Аркане.

Arkana тоже отличается всеядностью, но на фоне Каптюра она жестче. В пакете с хорошим запасом прочности идет подробное считывание мелкого профиля. Но и рулится кросс-купе лучше — собраннее на виражах, не спрыгивает с дуги в ответственный момент. Острее меняет курс, точнее выполняет команды, меньше кренится. Вот где та принципиальная разница между этими двумя моделями. Kaptur — чтобы перемещаться, Arkana — чтобы кататься .

Вне асфальта Независимо от того, какой из двух Renault вы предпочтете, вне асфальта будете чувствовать себя уверенно. Конечно, если помнить, что у вас паркетник, а не вездеход. Солидные 20 см дорожного просвета у обоих дадут расслабиться на грунтовке с колеей. А если чиркнете брюхом, удар возьмет на себя металлическая защита.

Противобуксовочная система включается после 55 км/ч, но если активировать блокировку межосевой муфты — порог ее бездействия повышается до 80 км/ч. Для бездорожья — более чем достаточно. Вот почему и Kaptur, и Arkana очень уверенно месят раскисший грунт. Среди всех паркетников нашего рынка эта пара — едва ли не лучшие «проходимцы».

Из доступных Renault у Арканы первой ­продумали центральный туннель. Несмотря на кузов купе и ниспадающую крышу, на заднем ряду Арканы места куда больше, ­особенно в ногах. Сколько стоят? Сохранив энергоемкую и мягкую подвеску, Kaptur прибавил в управляемости и динамике. Баланс настроек шасси Арканы смещен в сторону управляемости. Машина острее реагирует на руль и жестче едет по плохой дороге. В динамике — паритет. Теперь Kaptur стоит от миллиона до полутора. Почти как Arkana! Но отбирать хлеб друг у друга «родственники» не станут. Они разные. Хочется стиля и азарта — бери Аркану. Если жаждешь практичности и комфорта — вот вам Kaptur.



ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ RENAULT ARKANA RENAULT KAPTUR Снаряженная / полная масса 1571 / 1954 кг 1390 / 1925 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с 10,4 с Максимальная скорость 191 км/ч 188 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 50 л АИ-92, АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,1 / 6,1 / 7,2 л / 100 км 9,4 / 6,1 / 7,4 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1332 см³ 1332 см³ Мощность 110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин Крутящий момент 250 Н·м при 1700 об/мин 250 Н·м при 1700 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода Полный Полный Коробка передач CVT CVT Передаточные числа: 2,631–0,378 / 1,96 2,631–0,378 / 1,96 Главная передача 5,69 5,69 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / барабанные дисковые вентилируемые / барабанные Шины 215/60 R17 215/60 R17



Новый Kaptur или Arkana: какой Renault вам нужен И кроссовер, и кросс-купе — в топовых комплектациях Edition One с турбомотором, вариатором и полным приводом. Но отличаются не только типом кузова! Новый Kaptur или Arkana: какой Renault вам нужен

