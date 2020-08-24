Новый Kaptur или Arkana: какой Renault вам нужен

Каптюр — это Аркана с кузовом универсал?
Помните, как создавали Renault Kaptur? Внешность европейского кросса Captur «натянули» на дастеровское шасси, воткнули новый интерьер и поменяли букву в названии.
Эпохального успеха не случилось. Kaptur покупали, но не так бойко, как хотелось бы. И понятно почему. Интерьер — с логановским налетом и нелогично разбросанными кнопками, древний 4-ступенчатый автомат, валкое шасси...
Французы сделали выводы и провели работу над ошибками. Подтянули не только интерьер, но и технику. Базовый мотор прежний — локализованный 1,6‑литровый атмосферник. А вместо 2-литрового двигателя — 150‑сильный турбомотор — тот же, что на Аркане. От Арканы досталось и рулевое управление с электроусилителем.
Выходит, теперь Каптюр — это Аркана с кузовом универсал? Проверим. По традиции, первые партии новой модели в Renault выпускают в дорогом исполнении Edition One. Наша Arkana с длительного редакционного теста и новенький Kaptur — именно из числа «первых». Какой вам лучше подойдет?
Что в салоне?
Старый Kaptur — из тех кроссоверов, на которые лучше просто смотреть. Сядешь за руль — разочарование. Дешевый пластик, дефицит регулировок, кнопочный хаос. Теперь интерьер не узнать. Передняя панель оделась в мягкий пластик. Руль ездит в продольном направлении. Перекомпоновали весь центральный тоннель, поставили бокс между передними сиденьями.
На этом фоне убранство Арканы попроще будет: пластик — дешевле, дизайн — скучнее. Но сзади ситуация обратная. Никакими рестайлингами тесноту заднего ряда не убрать. И если рослый человек в Аркане лишь упирается в спинку, то в Каптюре обнимает ее коленями.
А вот багажнику Каптюра отвели больше места. Выходит, Kaptur — для семьи с ребенком и багажом, Arkana — для веселой компании налегке.
Разгон и расход
До рестайлинга какую комбинацию мотора и коробки ни выбери — все овощные! Топовый полноприводный Каптюр с двухлитровым мотором и архаичным ненадежным четырехступенчатым автоматом не только наводил тоску при разгоне, но и бензин потреблял без меры. Теперь полный привод означает связку 1,33‑литрового турбомотора и вариатора Jatco — других вариаций нет.
Механической коробки в сочетании с полным приводом больше не будет. Но учитывая, что такие машины почти не покупали, - не жалко. В разгоне турбо-Каптюра появилась приятная и такая желанная легкость. Больше нет ощущения, что его кто-то держит за задний бампер. Посвежевший Kaptur идет ноздря в ноздрю с Арканой, оба чуть-чуть не выходят из десяти секунд в наборе сотни. Неплохо для полуторатонных кроссоверов из массового сегмента.
Можно порадоваться и маленькому расходу — при крейсерских 110 км/ч Kaptur спокойно укладывается в 7 л/100 км. Однако Аркана всё же экономичнее, и в тех же условиях ест на пол-литра меньше. По массе машины почти не отличаются, так что, видимо, дело в аэродинамике.
Битва характеров
Шасси у двух Renault конструктивно одинаковы, но настроены совершенно по-разному! Kaptur не располагает к активному перемещению, хотя прогресс есть.
На парковке я чувствую облегчение: до свидания, невменяемо тяжелая баранка. В движении появилась внятная обратная связь и адекватная тяжесть. Но глобально шасси оставили в «мягких координатах».
Kaptur комфортен и непробиваем даже на самой разбитой дороге. Жаль, что неприятная особенность — соскакивание с траектории в повороте при наезде на неровность — тоже никуда не делась. Пожалуй, это единственная претензия к настройке ходовой.
Arkana тоже отличается всеядностью, но на фоне Каптюра она жестче. В пакете с хорошим запасом прочности идет подробное считывание мелкого профиля. Но и рулится кросс-купе лучше — собраннее на виражах, не спрыгивает с дуги в ответственный момент. Острее меняет курс, точнее выполняет команды, меньше кренится. Вот где та принципиальная разница между этими двумя моделями. Kaptur — чтобы перемещаться, Arkana — чтобы кататься.
Вне асфальта
Независимо от того, какой из двух Renault вы предпочтете, вне асфальта будете чувствовать себя уверенно. Конечно, если помнить, что у вас паркетник, а не вездеход. Солидные 20 см дорожного просвета у обоих дадут расслабиться на грунтовке с колеей. А если чиркнете брюхом, удар возьмет на себя металлическая защита.
Противобуксовочная система включается после 55 км/ч, но если активировать блокировку межосевой муфты — порог ее бездействия повышается до 80 км/ч. Для бездорожья — более чем достаточно. Вот почему и Kaptur, и Arkana очень уверенно месят раскисший грунт. Среди всех паркетников нашего рынка эта пара — едва ли не лучшие «проходимцы».
Сколько стоят?
Теперь Kaptur стоит от миллиона до полутора. Почти как Arkana!
Но отбирать хлеб друг у друга «родственники» не станут. Они разные. Хочется стиля и азарта — бери Аркану. Если жаждешь практичности и комфорта — вот вам Kaptur.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
RENAULT ARKANA
|
RENAULT KAPTUR
|
Снаряженная / полная масса
|
1571 / 1954 кг
|
1390 / 1925 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,5 с
|
10,4 с
|
Максимальная скорость
|
191 км/ч
|
188 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 50 л
|
АИ-92, АИ-95 / 50 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
9,1 / 6,1 / 7,2 л / 100 км
|
9,4 / 6,1 / 7,4 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1332 см³
|
1332 см³
|
Мощность
|
110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин
|
110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин
|
Крутящий момент
|
250 Н·м при 1700 об/мин
|
250 Н·м при 1700 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
Полный
|
Полный
|
Коробка передач
|
CVT
|
CVT
|
Передаточные числа:
|
2,631–0,378 / 1,96
|
2,631–0,378 / 1,96
|
Главная передача
|
5,69
|
5,69
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / барабанные
|
дисковые вентилируемые / барабанные
|
Шины
|
215/60 R17
|
215/60 R17
И кроссовер, и кросс-купе — в топовых комплектациях Edition One с турбомотором, вариатором и полным приводом. Но отличаются не только типом кузова!Новый Kaptur или Arkana: какой Renault вам нужен
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