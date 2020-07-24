Кажется, совсем недавно я знакомился с новой Кретой в живописных Алтайских горах. Но это было четыре года назад...
Что нового
Так что же в ней нового? Решетка радиатора. А еще можно выбрать двухцветную окраску.
Конечно, Creta — лидер по продажам среди кроссоверов, и тут важно было ничего не испортить. Но невзрачная внешность — чуть ли не единственная претензия, которую постоянно слышно от владельцев. Вероятно, она останется.
Когда Крета только появилась, сравнивать ее было особо не с чем: в своем классе она оказалась чуть ли не единственной. Теперь среди доступных кроссоверов есть Arkana, Seltos, Karoq... А еще — китайские машины, которые с каждым годом становятся лучше.
А Крета хоть и хороша, но не идеальна. Например, интерьер добротный, но скучный. За рулем удобно, но лишь тем, кто любит высокую посадку.
А техника?
Техника тоже не изменилась. Передний или полный привод, механика или автомат, два мотора — 1,6‑литровый Gamma (123 л.с.) и 2-литровый Nu (150 л.с.). Основную кассу делает базовый агрегат. Понятно, что такие машины выбирают не от хорошей жизни, но 1,6‑литровые Креты вообще не едут. И даже со 150‑сильным мотором Creta не претендует на спринтерский характер. И дело не только в моторе, хотя его «верховой» характер тоже не образец для подражания.
Главный «тормоз» — 6-ступенчатый автомат. Слишком драматичные задержки! Kia Seltos с аналогичным двигателем, схожей массой, но с вариатором привозит дореформенной Крете почти 2 секунды в спринте до 100 км/ч.
Выверенный баланс
Шасси тоже не трогали и обоснованно — баланс управляемости и комфорта практически идеальный. Машина едет понятно и надежно, а в случае чего подстрахует электроника. При этом подвеска уверенно отрабатывает большинство каверз российских просторов. Не слишком мягко, но и без ударов.
Не изменились возможности и вне асфальта. Опять-таки — неплохие для паркетника. Межосевую муфту можно заблокировать. Есть ассистент спуска с горы. Электронику можно отключить и вдоволь буксовать — классическому автомату это не так страшно, как вариатору или роботу. Правда, клиренс в 170 мм маловат — Крета рано начинает скрести брюхом.
В пользу обновленной модели Хендэ есть и еще один аргумент: среди упомянутых конкурентов Крета в максимальной комплектации — одна из самых доступных по цене.
|Машину не испортили, за это спасибо
|Обновлённая? Совсем слегка
|
Hyundai Creta
|
1.6 2WD
|
2.0 4WD
|
Длина / ширина / высота / база
|
4270 / 1780 / 1665 / 2590 мм
|
Объем багажника (VDA)
|
402 / 1396 л
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт/123 л.с. при 6300 об/мин; 150,7 Н·м при 4850 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт/149,6 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4200 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
12,1 с
|
11,3 с
|
Максимальная скорость
|
169 км/ч
|
179 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92 / 55 л
|
АИ-92 / 55 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
7,1 л / 100 км
|
8,0 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; A6
|
полный привод,
Расходы на содержание*, р.
|
|
Hyundai Creta
|
Renault Kaptur
|
Renault Arkana
|
Kia Seltos
|
ОСАГО
|
17 859
|
17 859
|
17 859
|
17 859
|
Расходы на топливо
|
230 400
|
213 120
|
207 306
|
210 240
|
Транспортный налог
|
15 645
|
15645
|
15 645
|
15 645
|
Плановое ТО
|
62 143
|
75 900
|
67 100
|
45 612
|
Итого
|
326 047
|
322 524
|
307 910
|
289 356
|
Стоимость 1 км пробега
|
5,43
|
5,37
|
5,13
|
4,82
* Расходы на три года для жителя Москвы возрастом 35 лет и стажем 15 лет.
Диапазоны цен:
- Hyundai Creta: 990 000 — 1 567 000 р.
- Renault Kaptur: 1 020 000 — 1 515 000 р.
- Renault Arkana: 1 089 000 — 1 605 000 р.
- Kia Seltos: 1 129 900 — 2 019 900 р.