Обновленная Creta — все, что стоит знать — журнал За рулем

Обновленная Creta — все, что стоит знать

Топовая версия в оригинальном исполнении Би*2 сегодня стоит больше полутора миллионов.

Кажется, совсем недавно я знакомился с новой Кретой в живописных Алтайских горах. Но это было четыре года назад...

Что нового

Так что же в ней нового? Решетка радиатора. А еще можно выбрать двухцветную окраску.

Конечно, Creta — лидер по продажам среди кроссоверов, и тут важно было ничего не испортить. Но невзрачная внешность — чуть ли не единственная претензия, которую постоянно слышно от владельцев. Вероятно, она останется.

Новая решетка радиатора с шахматным рисунком — считай, единственное изменение в машине 2020 года.
Новая решетка радиатора с шахматным рисунком — считай, единственное изменение в машине 2020 года.

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Arkana, Coolray, ASX: большой тест кроссоверов

Когда Крета только появилась, сравнивать ее было особо не с чем: в своем классе она оказалась чуть ли не единственной. Теперь среди доступных кроссоверов есть Arkana, Seltos, Karoq... А еще — китайские машины, которые с каждым годом становятся лучше.

А Крета хоть и хороша, но не идеальна. Например, интерьер добротный, но скучный. За рулем удобно, но лишь тем, кто любит высокую посадку.

Простые приборы с лунной подсветкой очень легко читаются. Что-то трогать тут нет смысла.
Простые приборы с лунной подсветкой очень легко читаются. Что-то трогать тут нет смысла.

Топовая мультимедиа располагает и встроенным Яндекс.Навигатором. Чтобы он заработал, нужно раздать wi-fi с телефона.
Топовая мультимедиа располагает и встроенным Яндекс.Навигатором. Чтобы он заработал, нужно раздать wi-fi с телефона.

Интерьер остался без изменений. Просто, недорого и непритязательно. Но и удобно!
Интерьер остался без изменений. Просто, недорого и непритязательно. Но и удобно!

А техника?

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Seltos, Creta, Arkana — большой тест кроссоверов от 1,5 млн

Техника тоже не изменилась. Передний или полный привод, механика или автомат, два мотора — 1,6‑литровый Gamma (123 л.с.) и 2-литровый Nu (150 л.с.). Основную кассу делает базовый агрегат. Понятно, что такие машины выбирают не от хорошей жизни, но 1,6‑литровые Креты вообще не едут. И даже со 150‑сильным мотором Creta не претендует на спринтерский характер. И дело не только в моторе, хотя его «верховой» характер тоже не образец для подражания.

Главный «тормоз» — 6-ступенчатый автомат. Слишком драматичные задержки! Kia Seltos с аналогичным двигателем, схожей массой, но с вариатором привозит дореформенной Крете почти 2 секунды в спринте до 100 км/ч.

Выверенный баланс

Шасси тоже не трогали и обоснованно — баланс управляемости и комфорта практически идеальный. Машина едет понятно и надежно, а в случае чего подстрахует электроника. При этом подвеска уверенно отрабатывает большинство каверз российских просторов. Не слишком мягко, но и без ударов.

Багажник вмещает 324 литра по нашим замерам — для компактного кроссовера неплохо.
Багажник вмещает 324 литра по нашим замерам — для компактного кроссовера неплохо.

Отличия версии «Би‑2» — черные зеркала и багажные рейлинги, иные диски, спойлер и диффузор заднего бампера, а также проекция названия модели на асфальт при открытых дверях.
Отличия версии «Би‑2» — черные зеркала и багажные рейлинги, иные диски, спойлер и диффузор заднего бампера, а также проекция названия модели на асфальт при открытых дверях.

Не изменились возможности и вне асфальта. Опять-таки — неплохие для паркетника. Межосевую муфту можно заблокировать. Есть ассистент спуска с горы. Электронику можно отключить и вдоволь буксовать — классическому автомату это не так страшно, как вариатору или роботу. Правда, клиренс в 170 мм маловат — Крета рано начинает скрести брюхом.

Надежные и популярные агрегаты, увы, не означают дешевизну в содержании. Я прикинул трехлетнее содержание Креты и основных конкурентов (кроссоверы Renault Kaptur и Arkana плюс Kia Seltos — см. таблицу ниже). Так вот, расход топлива у Креты с атмосферником и автоматом куда больше и выводит ее в антилидеры в этом соревновании. Но расчет справедлив, если не будет внеплановых ремонтов. А вопрос надежности турбомоторов и вариаторов остается открытым.

В пользу обновленной модели Хендэ есть и еще один аргумент: среди упомянутых конкурентов Крета в максимальной комплектации — одна из самых доступных по цене.

Техника не изменилась. Прежнее шасси, передний или полный привод, механика или автомат, два мотора на выбор.
Техника не изменилась. Прежнее шасси, передний или полный привод, механика или автомат, два мотора на выбор.

Машину не испортили, за это спасибо Обновлённая? Совсем слегка

Hyundai Creta

1.6 2WD

2.0 4WD

Длина / ширина / высота / база

4270 / 1780 / 1665 / 2590 мм

Объем багажника (VDA)

402 / 1396 л

Двигатель

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт/123 л.с. при 6300 об/мин; 150,7 Н·м при 4850 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт/149,6 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4200 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

12,1 с

11,3 с

Максимальная скорость

169 км/ч

179 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92 / 55 л

АИ-92 / 55 л

Расход топлива: смешанный цикл

7,1 л / 100 км

8,0 л / 100 км

Трансмиссия

передний привод; A6

полный привод,
А6

Расходы на содержание*, р.

Hyundai Creta

Renault Kaptur

Renault Arkana

Kia Seltos

ОСАГО

17 859

17 859 

17 859 

17 859 

Расходы на топливо

230 400

213 120 

207 306 

210 240 

Транспортный налог

15 645 

15645

15 645 

15 645 

Плановое ТО

62 143 

75 900 

67 100 

45 612 

Итого

326 047

322 524 

307 910 

289 356 

Стоимость 1 км пробега

5,43

5,37

5,13

4,82

* Расходы на три года для жителя Москвы возрастом 35 лет и стажем 15 лет.

Диапазоны цен:

  • Hyundai Creta: 990 000 — 1 567 000 р.
  • Renault Kaptur: 1 020 000 — 1 515 000 р.
  • Renault Arkana: 1 089 000 — 1 605 000 р.
  • Kia Seltos: 1 129 900 — 2 019 900 р.

Обновленная Creta — все, что стоит знать

Топовая версия в оригинальном исполнении Би*2 сегодня стоит больше полутора миллионов.

Обновленная Creta — все, что стоит знать — фото 1144010Обновленная Creta — все, что стоит знать — фото 1144011Обновленная Creta — все, что стоит знать — фото 1144014Обновленная Creta — все, что стоит знать — фото 1144015Обновленная Creta — все, что стоит знать — фото 1144013Обновленная Creta — все, что стоит знать — фото 1144012Обновленная Creta — все, что стоит знать — фото 1144009Обновленная Creta — все, что стоит знать
Обновленная Creta — все, что стоит знать

Топовая версия в оригинальном исполнении Би*2 сегодня стоит больше полутора миллионов.

Обновленная Creta — все, что стоит знать — фото 1144010Обновленная Creta — все, что стоит знать — фото 1144013Обновленная Creta — все, что стоит знать — фото 1144015Обновленная Creta — все, что стоит знать — фото 1144014Обновленная Creta — все, что стоит знать — фото 1144012Обновленная Creta — все, что стоит знать — фото 1144009Обновленная Creta — все, что стоит знать — фото 1144011Обновленная Creta — все, что стоит знать
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Отзывы о Hyundai Creta (10)

Hyundai 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Качество, высота, экономичность, удобство, простота, АКПП

Недостатки:

Отстойный пластик по всему салону автомобиля — от лобового стекла, до задней хлопушки

Комментарий:

Как ехали для такого расхода? 1,6, 123 лс, передний привод, А-92. Трасса — 90–110 км/ч, расход 6,8–7,2 л (568 км по бензобаку до отсечки). Город — 8,5–9 л с кик-дауном.

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