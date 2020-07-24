Топовая версия в оригинальном исполнении Би*2 сегодня стоит больше полутора миллионов.

Кажется, совсем недавно я знакомился с новой Кретой в живописных Алтайских горах. Но это было четыре года назад...

Что нового

Так что же в ней нового? Решетка радиатора. А еще можно выбрать двухцветную окраску.

Конечно, Creta — лидер по продажам среди кроссоверов, и тут важно было ничего не испортить. Но невзрачная внешность — чуть ли не единственная претензия, которую постоянно слышно от владельцев. Вероятно, она останется.

Новая решетка радиатора с шахматным рисунком — считай, единственное изменение в машине 2020 года.

Когда Крета только появилась, сравнивать ее было особо не с чем: в своем классе она оказалась чуть ли не единственной. Теперь среди доступных кроссоверов есть Arkana, Seltos, Karoq... А еще — китайские машины, которые с каждым годом становятся лучше.

А Крета хоть и хороша, но не идеальна. Например, интерьер добротный, но скучный. За рулем удобно, но лишь тем, кто любит высокую посадку.

Простые приборы с лунной подсветкой очень легко читаются. Что-то трогать тут нет смысла. Топовая мультимедиа располагает и встроенным Яндекс.Навигатором. Чтобы он заработал, нужно раздать wi-fi с телефона.

Интерьер остался без изменений. Просто, недорого и непритязательно. Но и удобно!

А техника?

Техника тоже не изменилась. Передний или полный привод, механика или автомат, два мотора — 1,6‑литровый Gamma (123 л.с.) и 2-литровый Nu (150 л.с.). Основную кассу делает базовый агрегат. Понятно, что такие машины выбирают не от хорошей жизни, но 1,6‑литровые Креты вообще не едут. И даже со 150‑сильным мотором Creta не претендует на спринтерский характер. И дело не только в моторе, хотя его «верховой» характер тоже не образец для подражания.

Главный «тормоз» — 6-ступенчатый автомат. Слишком драматичные задержки! Kia Seltos с аналогичным двигателем, схожей массой, но с вариатором привозит дореформенной Крете почти 2 секунды в спринте до 100 км/ч.

Выверенный баланс

Шасси тоже не трогали и обоснованно — баланс управляемости и комфорта практически идеальный. Машина едет понятно и надежно, а в случае чего подстрахует электроника. При этом подвеска уверенно отрабатывает большинство каверз российских просторов. Не слишком мягко, но и без ударов.

Багажник вмещает 324 литра по нашим замерам — для компактного кроссовера неплохо.

Отличия версии «Би‑2» — черные зеркала и багажные рейлинги, иные диски, спойлер и диффузор заднего бампера, а также проекция названия модели на асфальт при открытых дверях.

Не изменились возможности и вне асфальта. Опять-таки — неплохие для паркетника. Межосевую муфту можно заблокировать. Есть ассистент спуска с горы. Электронику можно отключить и вдоволь буксовать — классическому автомату это не так страшно, как вариатору или роботу. Правда, клиренс в 170 мм маловат — Крета рано начинает скрести брюхом.

расчет справедлив, если не будет внеплановых ремонтов. А вопрос надежности турбомоторов и вариаторов остается открытым . Надежные и популярные агрегаты, увы, не означают дешевизну в содержании. Я прикинул трехлетнее содержание Креты и основных конкурентов (кроссоверы Renault Kaptur и Arkana плюс Kia Seltos — см. таблицу ниже). Так вот, расход топлива у Креты с атмосферником и автоматом куда больше и выводит ее в антилидеры в этом соревновании. Но

В пользу обновленной модели Хендэ есть и еще один аргумент: среди упомянутых конкурентов Крета в максимальной комплектации — одна из самых доступных по цене.

Техника не изменилась. Прежнее шасси, передний или полный привод, механика или автомат, два мотора на выбор.

Машину не испортили, за это спасибо Обновлённая? Совсем слегка

Hyundai Creta 1.6 2WD 2.0 4WD Длина / ширина / высота / база 4270 / 1780 / 1665 / 2590 мм Объем багажника (VDA) 402 / 1396 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт/123 л.с. при 6300 об/мин; 150,7 Н·м при 4850 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт/149,6 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,1 с 11,3 с Максимальная скорость 169 км/ч 179 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92 / 55 л АИ-92 / 55 л Расход топлива: смешанный цикл 7,1 л / 100 км 8,0 л / 100 км Трансмиссия передний привод; A6 полный привод,

А6

Расходы на содержание*, р.

Hyundai Creta Renault Kaptur Renault Arkana Kia Seltos ОСАГО 17 859 17 859 17 859 17 859 Расходы на топливо 230 400 213 120 207 306 210 240 Транспортный налог 15 645 15645 15 645 15 645 Плановое ТО 62 143 75 900 67 100 45 612 Итого 326 047 322 524 307 910 289 356 Стоимость 1 км пробега 5,43 5,37 5,13 4,82

* Расходы на три года для жителя Москвы возрастом 35 лет и стажем 15 лет.

Диапазоны цен:

Hyundai Creta: 990 000 — 1 567 000 р.

990 000 — 1 567 000 р. Renault Kaptur: 1 020 000 — 1 515 000 р.

1 020 000 — 1 515 000 р. Renault Arkana: 1 089 000 — 1 605 000 р.

1 089 000 — 1 605 000 р. Kia Seltos: 1 129 900 — 2 019 900 р.