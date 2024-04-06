Лучше или хуже? Видеообзор обновленного китайского бестселлера

Эксперт «За рулем» перечислил 5 главных изменений в кроссовере Haval Jolion 2024

Haval Jolion обновился через неполные три года после начала продаж. Он стал брутальнее, практичнее и богаче на опции.

По итогам 2023 года Haval Jolion – самая продаваемая иномарка в России. При таком успехе можно было бы и отложить рестайлинг. Но, видимо, тут сыграла китайская традиция частого обновления вкупе с возможностями российского завода полного цикла под Тулой.

Вот теперь – кроссовер

Прежний Haval Jolion больше напоминал легковой универсал: невеликий клиренс (165 мм по нашим замерам), окраска «в пол», никаких защитных элементов. Последние два недостатка исправили. Теперь во всех комплектациях на машине установлен обвес из некрашеного пластика. Он прикрывает колесные арки, нижнюю часть дверей и бамперов. Стало и практичнее, и брутальнее.

У владельцев Джолиона теперь меньше поводов переживать за окрашенные детали.

Хром долой

Jolion вывели на наш рынок с обильным хромированным декором. У меня изначально был скепсис: как вся эта красота переживет наши реагенты? Видимо, плохо, потому что после обновления блестеть остались только окантовки боковых стекол. Всё, что ниже, отныне выполнено в черном глянце или вовсе не окрашено. Хотя можно найти и другую причину: хром выходит из моды. Поэтому отказ от него выглядит логичным, если модель хочет оставаться актуальной.

Плюс к эргономике

На новой платформе L.E.M.O.N., которая лежит в основе Джолиона, по необъяснимой причине изначально отсутствовала регулировка руля по вылету. Это встречается на недорогих «китайцах», но не на совсем свежих моделях. Теперь подобрать удобное положение за рулем проще: во всех комплектациях руль настраивается в двух плоскостях.

Коричневый цвет интерьера сменили на красный. Светло-серый и черный остались.

Другое полезное новшество внедрили еще в 2022 году, но оно прошло незамеченным. Блеклые и неудобные в использовании сенсорные клавиши под мультимедийным экраном заменили на физические. Функции у них остались те же, но теперь увидеть пиктограмму и попасть пальцем в нужную кнопку гораздо легче.

«Просветление»

Удивительный факт: дорестайлинговый Jolion был, наверное, единственным «китайцем» на нашем рынке без панорамной крыши. После обновления она появилась в топовой комплектации. Не было и фоновой подсветки салона. В рестайлинговом кроссовере интерьер можно декорировать одним из 64 оттенков. Система работает как статично, так и со сменой цветов по различным алгоритмам.

Настройки электроники

Эти изменения произошли до рестайлинга и для многих абсолютно незаметны. Я же ездилна старом Джолионе в течение полугода и заметил разницу. Во-первых, значительно адекватнее стал работать адаптивный круиз-контроль. Он перестал заметно сбрасывать скорость в поворотах на трассе. Алгоритм переписали, а по желанию функцию притормаживания при повороте руля можно вообще отключить.

Во-вторых, по моим ощущениям, переписали ПО полного привода. Задние колеса подключаются быстрее. И если это происходит в повороте, Jolion меньше забрасывает корму.

На пятой двери изменился спойлер. Он стал крупнее и выше.

Цены на обновленный Haval Jolion

Все комплектации Haval Jolion прибавили по 30-50 тысяч рублей. Но при этом в некоторых стало меньше оборудования. Например, все системы активной безопасности перенесены в новую топовую версию. И вышло, что кроссовер с ними подорожал разом на 200 тысяч рублей. Хотя это вряд ли помешает модели остаться бестселлером нашего рынка.

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