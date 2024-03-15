Новый внедорожник российской сборки — дешевле только УАЗ

«За рулем» протестировал новый пикап Sollers ST6, собранный во Владивостоке

Соллерс ST6 – это китайский пикап JAC T6, который появился у нас на рынке почти четыре года назад. Изначально это Toyota Hilux предыдущего (седьмого) поколения.

Автомобили собирают во Владивостоке на заводе, где раньше выпускали Мазды СХ-5 и 6.

Полная масса пикапа ST6 превышает 2,5 тонны. Поэтому в Москве приходится соблюдать ограничения «грузового каркаса» и не выезжать в левый ряд там, где их три и более.

Мотор и трансмиссия

Под капотом пикапа Sollers ST6 двухлитровый турбодизель мощностью 136 л.с. Двигатель уже знаком по грузовичку Соллерс Арго. И производство именно этого турбодизеля позже локализуют на заводе в Елабуге. Помимо автомобилей Соллерс он может появиться и на УАЗах — речь о моделях Патриот и Пикап.

В гамме есть также бензиновый двигатель 2.4 мощностью 177 л.с. Оба мотора работают с шестиступенчатой механической коробкой. Автомата нет.

Механика отлично переключается, но передаточные отношения подобраны не идеально. Между первой и второй передачами есть заметная ступенька. Потому приходится раскручивать двигатель и быстро (пока не упали обороты) переключаться вверх. Трогаться со второй неудобно: двигателю не хватает момента на низах. Приходится ювелирно играть со сцеплением.

Полный привод выполнен по схеме part-time – по умолчанию пикап заднеприводный. Передний привод подключается на скорости до 15 км/ч, а ездить со всеми ведущими можно не быстрее 70 км/ч, ведь межосевого дифференциала нет.

На понижайке ST6 уверенно едет по снежной целине – дефицита тяги не ощущается. Геометрическая проходимость достойная – клиренс 200 мм и углы въезда и съезда (задний свес недлинный) солидные. Не хватает разве что принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала.

Двухлитровый турбодизель знаком по грузовичку Соллерс Арго. Его производство будет локализовано на заводе в Елабуге. На асфальте ждать легкового поведения не стоит. Зато на разбитой дороге энергоемкость подвески на высоте.

Лучше «китайца»?

Если сравнивать с JAC Т6, у ST6 появилось несколько изменений. В первую очередь, обогрев передних сидений и заднего стекла. Также Соллерс получил оригинальную мультимедиа.

Кабина хорошо прогревается даже в суровый мороз. Но ждать, когда можно снять куртку, приходится долго. Не исключено, что производитель будет устанавливать электрические тэны в систему отопления. Хотя бы на автомобили с дизельными моторами.

Собран салон аккуратно и материалы добротные. И качество окраски высокое. А вот к шумоизоляции есть претензии - на любом покрытии в кабине шумно.

В кузов вмещается одна стандартная европалета. И даже две, если не закрывать откидной борт и закрепить груз – в топовой версии установлены мощные внешние такелажные петли.

Так как JAC Т6 продается давно, на рынке есть крышки и шторки для кузова. Обойдется такая опция в 60–70 тысяч рублей.

Интерьер из жесткого пластика разбавлен мягкой вставкой из кожзама. Хотелось бы больше отделений для мелочей и большего диапазона регулировки руля. Внутренняя часть кузова покрыта ударопрочным материалом. Погрузочная высота – 940 мм.

Сколько стоит?

Цены начинаются от 2,4 млн рублей за базовую версию с бензиновым турбомотором (177 л.с.). За 136-сильный дизель придется доплатить еще 100 тысяч рублей. Топ-версия стоит 2,6 млн рублей.

Таким образом, Sollers ST6 – самый доступный пикап на российском рынке (не считая пикапа УАЗ). Дополнительную скидку 150 тысяч рублей сделали для жителей Дальнего Востока.

По характеристикам ST6 уступает лидерам этого сегмента – пикапам Toyota Hilux или Mitsubishi L200. Но он и дешевле. А для того, кто подыскивает надежную рабочую лошадку, цена – приоритетный показатель.

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