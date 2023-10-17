Новый дизель для Патриота – как везет, какой расход

Эксперт «За рулем» протестировал будущий агрегат для ульяновского внедорожника

Argo – вторая коммерческая модель под маркой Sollers. Изначально этот грузовичок выпускался на том же заводе в Елабуге, что и фургон Atlant. Теперь его сборка будет организована в Ульяновске.

Однако интересен этот автомобиль, в первую очередь, силовым агрегатом. Ведь в следующем году такие же двигатель и коробка передач появятся на внедорожнике УАЗ Патриот.

Дизель и шестиступка

На Sollers Argo стоит двухлитровый турбодизель мощностью 130 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Удобная моментная характеристика позволяет не орудовать рычагом коробки постоянно. Argo весело набирает ход. Мотор уверенно вытягивает с низких оборотов, даже если рано переключиться на шестую передачу.

При этом расход топлива невысокий. Sollers Argo в городском режиме потребляет около 10 л/100 км.

Доступ к турбодизелю – через кабину. Впрыска мочевины AdBlue нет, что для владельцев несомненный плюс.

В целом позитивное впечатление портит только механизм переключения. Нечетные передачи включаются с усилием – рычаг как будто упирается в невидимый барьер.

Водителю удобно?

В отличие от Атланта кабина Argo неплохо организована. Если откинуть среднее пассажирское сиденье, в тыльной стороне есть отделение для документов и два подстаканника.

За рулем – удобно. Сиденье нормально спрофилировано, руль регулируется по углу наклона. А вот забираться и вылезать из кабины сложно из-за особенностей бескапотной компоновки.

Из-за этой же причине и добраться до мотора можно, лишь откинув пассажирские сиденья. Для их фиксации есть ремешок, правда, хлипкий. Лучше сразу озаботиться установкой дополнительного фиксатора, чтобы не получить по спине тяжелыми креслами.

Кабина неплохо скомпонована — в спинке среднего сиденья есть подстаканники и отделение для документов. Руль регулируется по углу наклона.

Будка без колпака

Промтоварные (а также изотермические) фургоны производит компания СТ Алабуга, которая в прошлом делала аналогичные «будки» для российских Транзитов. Но поставщик может и поменяться! Ведь с переводом производства Argo в Ульяновск усложнится логистика. И в Ульяновске хватает производителей подобной продукции.

Промтоварный фургон из пластиковых панелей дооснащен плафоном и такелажными петлями. Как опцию предлагают выдвижную лестницу для удобства погрузки и выгрузки (8000 рублей).

После 70 км/ч шум от набегающего ветра становится навязчивым. Это закономерно – фургон высоченный, а обтекателя на крыше нет. Впрочем, его уже сделали и сертифицировали. И сейчас все выпускаемые Argo оснащаются обтекателем.

Колеса на задней оси меньшего размера – 155/80 R13. Сделано это для снижения погрузочной высоты. Она составляет всего 80 см.

Сколько стоит?

Самый доступный вариант Sollers Argo – с бортовым стальным кузовом – стоит 2,5 млн рублей. Бортовая платформа из алюминия дороже на 200 тысяч.

Промтоварный фургон из плакированного металла стоит 2 659 000 рублей. А модификация с пластиковым «будкой» (как на тесте) – на 150 тысяч рублей больше.

Самый дорогой – изотермический фургон (2 849 000 рублей).

У каждой версии есть два типа полной массы: 2,5 и 3,5 тонны. Причем технически грузовики с разной грузоподъемностью не отличаются.

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