Жесткий тест: кроссовер против внедорожника (результаты удивили)

Переднеприводная Лада Веста SW Кросс уступила рамному внедорожнику УАЗ Патриот. Но удивительно то, что проигрыш оказался непринципиальным.

Материалы по теме Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ

Значительная часть кроссоверов сегодня продается в переднеприводном исполнении. В модельных рядах многих «китайцев» и вовсе нет версий со всеми ведущими.

Но и машины с приводом на одну ось могут достойно вести себя в сложных условиях. И тут важна не только конструкция трансмиссии, но и несколько других важных параметров.

Настройки подвески

Материалы по теме Lada Vesta SW Cross из парка ЗР: кроссоверные повадки и масложор

Комфорт на разбитом асфальте, грейдере или грунтовке зависит не от класса машины, а от настроек подвески. Некоторые кроссоверы приспособлены только к идеальному асфальту, а на неровностях вытрясают всю душу.

А есть легковушки, невозмутимо переваривающие любые дорожные дефекты. Например, Renault Logan и другие модели на платформе В0 или наша Лада Веста.

Рамный внедорожник будет вести себя более невозмутимо, однако и у него есть предел. Задняя подвеска с жестким мостом не способна быстро и четко отрабатывать неровности. Рано или поздно машина намекнет, что скорость нужно сбросить, иначе авто может уйти с траектории.

Дорожный просвет

При прочих равных у автомобиля с четырьмя ведущими колесами шансов преодолеть сложный участок больше, чем у моноприводного.

Первая важная оговорка — клиренс. Низкий автомобиль быстро сядет на днище, и будет не важно, сколько колес у него вращается в воздухе. Моноприводный с высоким дорожным просветом в глубокой колее окажется более способным (разумеется, при одинаковых шинах).

Яркий пример — кросс-версия Весты. У нее под защитой двигателя 200 мм. Всего на 5 мм меньше, чем у Патриота под картером моста. «Внедорожная» Лада даст фору многим современным кроссоверам, даже если те с полным приводом.

Для моноприводного автомобиля опасны ситуации, когда одному из колес не за что зацепиться. Электронная блокировка (если она вообще есть) не заменяет жесткую.

Защита снизу

Помимо большого клиренса при штурме бездорожья важно, как защищены агрегаты снизу. У серьезных внедорожников ниже всего, как правило, оказываются прочные картеры мостов.

У Весты SW Кросс отличная для кроссовера геометрия и грамотная защита окрашенных деталей. У Патриота нет ни листа защиты двигателя, ни некрашеного пластика по низу кузова. Но с его высотой и жесткими мостами это не проблема.

Производители кроссоверов мощную защиту устанавливают редко.

Поэтому препятствия на пути могут легко обездвижить машину: погнуть узлы подвески или рулевого управления, снести масляный фильтр или тормозной шланг.

Геометрическая проходимость

Третий важный параметр — геометрия передней и задней частей (по-научному — углы въезда и съезда). Многие препятствия можно преодолеть на моноприводной машине, если брать их ходом. На ровном рельефе проблем нет. А если это глубокая промоина или выезд на высокую насыпь?

Сложно переоценить пользу от практичного обвеса из некрашеного пластика, на котором не видны царапины. Вот только такой сейчас есть далеко не на каждом «вседорожнике».

В таком месте кроссовер гарантированно сядет: нужен и полный привод, и хорошая геометрическая проходимость.

Подведем итоги

Вопрос шин мы сознательно обошли стороной, хотя это одна из ключевых составляющих успеха при покорении бездорожья. Мы смотрели именно на конструктивные особенности машин.

Наши заезды показали, что на Ладе не стоит соваться только в те места, где она гарантированно сядет на брюхо. Опасна и потеря сцепления одним из колес: из-за отсутствия блокировок машина встанет. Но такой отрезок есть шансы преодолеть ходом, в чем Весте помогают хороший клиренс и практичные бамперы.

Кроссоверы, которые улетают на вторичке — 5 самых популярных моделей.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.