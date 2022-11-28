Названы 5 компактных кроссоверов, которые улетают на вторичке

Мечта любого покупателя: отъездив на автомобиле два-три года, продать его за те же деньги. И при этом быстро. Мы нашли самые ликвидные кроссоверы за 1-1,5 млн рублей.

Ликвид и неликвид

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Ликвидность автомобилей на вторичном рынке научились даже считать — за сколько дней в среднем была продана та или иная модель. Но у разных аналитиков абсолютно разные данные, так что понятие ликвидности очень расплывчатое. Ведь продать можно всё, что угодно, причем за час — вопрос цены.

Высокую ликвидность товара определяют как способность быть быстро проданным по разумной рыночной цене. Если покупателя придется ждать очень долго или несколько раз скидывать цену — ликвидность низкая.

Касаемо подержанных автомобилей всё намного сложнее. Одна и та же модель может быть высоколиквидной в одном возрасте и низколиквидной в другом. Например, BMW X3 отлично продается в возрасте 3–4 лет, а вот сбыть ее же 6-8-летнюю сложнее. Почти весь немецкий «премиум» в схожей ситуации — годовое падение цен идет быстро, и лет через десять X3 стоит примерно как Toyota RAV4.

Ликвид и неликвид существуют даже в рамках одной модели одного года выпуска. Volkswagen Tiguan с автоматом продается быстрее и дороже, чем такой же, но с роботом. По мере роста пробега растет и недоверие потенциальных покупателей к агрегатам не очень ресурсным и слишком сложным в обслуживании. Почти не осталось людей, которые не видят существенной разницы между вариатором и гидроавтоматом, наддувным и атмосферным мотором.

Если брать срез кроссоверов, то чемпионы по ликвидности отнюдь не иномарки. Это две Нивы — классическая (ныне Niva Legend) и Chevrolet (ныне Niva Travel). Продаются легко и показатели «годовых» падений цены у них превосходные.

Если рассматривать только подлинные иномарки, то в самом низу турнирной таблицы расположатся «китайцы» — недурные по оснащению, но ржавеющие подчас даже быстрее Патриота. И где-то около них — некогда популярные модели корейской марки SsangYong. Наличие у них «мерседесовских» моторов и коробок покупателей скорее отпугивает, чем привлекает — при мысли о расходах на ремонт.

Полного рейтинга ликвидности никто не дает, что вполне понятно. Но, обобщая данные разных исследований вторичного рынка, можно получить более-менее объективную картину.

1. Toyota RAV4

За 1–1,5 млн продают Рафы 2011–2014 годов — рестайлинговый хвост «третьего» поколения и начало «четвертого».

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Репутация у марки и модели прекрасная. Отлично продается вне зависимости от года выпуска, востребованы даже машины старше 15 лет. Но с оговорками.

Сложнее всего сбыть версии с вариаторами: при пробегах под 150 тысяч покупатели держат в уме неминуемый ремонт или вообще замену коробки передач — цены приходится сильно снижать. Если вариатор незадолго до этого уже перебрали или заменили — дело другое.

Машины с механикой, в принципе, не очень востребованы (на «ручке» продано менее 10% RAV4). Но только до определенного возраста и пробега. Чем старше машина, тем выше спрос на МКП — в «народных» ценовых группах она как раз ценится.

Если говорить о четвертом поколении, то оптимальный вариант — двигатель 2.5 с автоматом (с МКП он не сочетается вообще). Поездив года три-четыре, такую машину, скорее всего, удастся сбыть без особых проблем и потерь.

Дизель — выбор спорный, он здесь не очень удачный и не особо ресурсный.

В пользу RAV4 говорят цифры: в 2021 году трехлетняя машина продавалась, в среднем, на 13% дороже, чем стоила при покупке новой.

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