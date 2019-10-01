Первый тест-драйв самого доступного (УАЗ не считается!) пикапа

Цена собранной в Казахстане китайской новинки JAC T6 на российском рынке — от 1 299 000 рублей.

В прошлом году доля пикапов на российском рынке новых автомобилей едва перевалила за полпроцента. Весь сегмент — восемь моделей. На что тут рассчитывать, если тройка лидеров продает по 3000–4000 машин в год?

Китайцев это не смущает. Марка JAC более-менее известна грузовиками. Легковое направление представлено в России кроссоверами S3 и S5, которые живьем мало кто видел. С первого сентября у дилеров появилась третья модель — пикап Т6.

Кузов покрыт дополнительным слоем краски. Ее износостойкость покажут одна-две загрузки. Кунги и крышки пока только в прожектах. Клиренс у Джака по серьезно-внедорожным меркам невелик. Декларировано от 198 до 216 мм — в зависимости от версии. Мой грубый замер показал 208 мм.

JAC T6 4×4 Длина / ширина / высота / база 5325 / 1880 / 1830 / 3090 мм

Количество мест 5

Внутренние длина / ширина грузовой платформы 1520 / 1500 мм

Снаряженная / полная масса 1990 / 2830 (1930 / 2720)* кг

Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 100 кВт / 136 л.с. при 3600 об/мин; 320 Н·м при 1600–2600 об/мин (бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 130 кВт / 177 л.с. при 5000 об/мин; 290 Н·м при 1800–4000 об/мин)

Максимальная скорость 150 км/ч

Топливо / запас топлива ДТ (АИ‑95) / 76 л

Трансмиссия полный привод; М6

* В скобках — данные для бензиновой версии.

Возьмем ценой

Пара километров по легкой грунтовке — вот и весь мой накат на T6. Знакомство мимолетное, но это лучше, чем ничего. После полутора месяцев дождей подсохли не все лужи, которые JAC T6 преодолевает на заднем приводе и замыленных дорожных шинах не напрягаясь.

Зачем пикапу кожаная вставка на передней панели — это даже не главный вопрос. Почему она коричневая при черном салоне с красной отстрочкой? Большой дисплей оправдан только наличием камеры. Клавиши подсвечены слабо: режим работы кондиционера и печки не разглядишь.

Комбинация приборов незатейлива. На собранных в Казахстане для России машинах она «общается» с водителем ­иероглифами.

В следующий раз загоню его в грязь по уши и проверю привод на прочность. Но откровений не жду, поскольку трансмиссия стандартна для пикапов: жестко подключаемый передок и понижайка. А блокировки заднего дифференциала, в отличие от соперников, он не имеет. Нет и уазовского трансмиссионного воя, что дает повод считать, что машина сделана на приличном технологическом уровне.

JAC T6 стоит от 1,3 до 1,5 млн рублей — в зависимости от комплектации. Дешевле только ульяновский Пикап (1,2 млн в топовом варианте). Все пятиместные европейские и японские аналоги обойдутся как минимум в два миллиона. Есть еще китайский Foton Tunland (от 1,55 млн), но дилеры еще только ждут рестайлинговую машину.

В общем, цена сходная. Но статистика продаж китайских машин в целом и пикапов в частности подсказывает, что картина пока не в пользу Джака.

Сзади простора в достатке и сидишь не слишком «вертикально». Две небольшие ниши под подушкой заняты инструментом и домкратом.

Един в двух лицах

До сих пор среди пикапов бензиновым был только УАЗ, все иномарки — дизельные. JAC готов услужить и нашим, и вашим: помимо турбодизеля (136 л.с.) есть 177‑сильный бензиновый турбомотор объемом два литра.

Бензиновый Т6 показался мне весьма бодрым, но есть сомнения в том, что подвеска соответствует его способностям. Рассказывая о шасси, китайцы говорят о родстве с Тойотой Hilux, но, как показали дальнейшие расспросы, всё ограничилось заимствованием рамы — судя по уклончивым ответам представителей марки, не совсем лицензионным.

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Проблем с шасси я не заметил. Оно стойко перенесло все издевательства, не проронив ни звука. Похоже, слово «пробой» подвеске неведомо. Еще один плюсик — абсолютно «немой» салон. Если это не сборка специально для презентации, то казахстанским рабочим — однозначный зачет.

Вопросы появились к дизелю. С первой передачи (T6 комплектуется только шестиступенчатой «ручкой») мотор трогается уверенно. Торможу и повторяю упражнение со второй. Заглох! Странно, ведь даже УАЗ Профи с бензиновым ЗМЗ-Про не против такого старта. А ведь пикап-то порожний. То ли передаточные числа трансмиссии не продуманы, то ли столь велика турбояма.

Вкусовые ощущения

Маневрировать задом помогают парктроник и камера со статической разметкой. Хотя и без них углы кузова из кабины видны хорошо.

То, что это именно дизель, понимаешь совершенно четко, но громкость звукового сопровождения — в рамках приличий. И вибраций на руле и педалях никаких.

Все органы управления на своих местах, есть парктроник и камера заднего вида, рычаг коробки передач ходит четко, а полный привод подключается клавишами. Отделка — даже с элементами «лакшери» вроде кожаной вставки на приборной панели.

Но в движении повылезали тараканы. Левый локоть чуть что норовит познакомиться с дверной обивкой: руке тесно. Сиденье — максимально вниз, руль — максимально вверх, но мне при росте 186 см не видно отдельные сегменты ­приборов.

Подсветка клавиш слепая: что включено, что выключено — на солнце не разберешь. С трансмиссией поневоле приходится ориентироваться по пиктограммам на приборке.

В сухом остатке: JAC T6 не лишен приятных черт, особенно на фоне главного конкурента — уазовского Пикапа. В первую очередь, это тихая трансмиссия и дизель. Есть и минусы. Насколько они критичны? Узнáем, когда проведем с машиной хотя бы неделю, и это случится уже скоро.