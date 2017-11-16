Еще один пикап: из Китая и с дизелем — журнал За рулем

Еще один пикап: из Китая и с дизелем

Китайская марка JAC привезла в Россию пикап T6 казахстанской сборки. Старт продаж — 1 сентября.

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Машина выпускается с 2015 года, но в этом классе за модой особо не гонятся, так что возраст недостатком не считается.

Подобно всем конкурентам, JAC T6 предложат исключительно с двухрядной пятиместной кабиной. Конструктив тоже в традициях жанра: передняя пружинная и задняя рессорная подвески, гидроусилитель руля, задние барабанные тормоза, жестко подключаемая передняя ось. Коробка передач — 6-ступенчатая механика.

Но есть интересная особенность. Наряду с 136‑сильным дизелем 2.0 в линейке значится бензиновый двигатель — с наддувом! С двух литров сняли 177 сил. Если не брать в расчет премиальные Amarok и X‑класс, это почти самое мощное предложение в сегменте. Для машины с мотором на тяжелом топливе заявлен клиренс 216 мм, для бензиновой версии — 198 мм.

Уровней оснащения два — Intermediate и Full Extra. Первый предусматривает литые колеса, электропакет, противотуманки, кондиционер, отделку салона черной тканью, задний парктроник, две подушки безопасности, АБС, «музыку» с USB-портом и управлением на руле. Full Extra — это дополнительно коричневая кожа, ESP, система помощи при троганье на подъеме, контроль давления в шинах, камера заднего вида и бесключевой доступ.

Цены гуманные. Бензиновый JAC T6 в комплектации Intermediate, с бензиновым двигателем стоит 1 299 000 рублей. Доплата за вариант Full Extra — 100 тысяч. Дизельный T6 в топовой версии отдают за 1 499 000 рублей.

  • Рекламный видеоролик нового китайского пикапа — это песня! Не верите? Тогда вам сюда.

Фото: JAC
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