В Казахстане стартовала серийная сборка китайских машин, предназначенных для нашего рынка.

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T6 — это среднеразмерный рамный пикап с колесной базой 3090 мм. Габариты JAC T6 составляют: 5325 х 1880 х 1830 мм, дорожный просвет — 216 мм. Размеры грузового отсека: 1520 х 1520 х 470 мм. Автомобили, предназначенные для российского рынка, производят на заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай (Казахстан).

Российская премьера JAC T6 состоялась на Московском автосалоне в конце лета прошлого года. Версия 2019 года, находящаяся сейчас на сборочном конвейере, отличается от демонстрационного экспоната обновленной отделкой салона с комбинированной обивкой черного и коричневого цветов. Максимальная комплектация уже включает такие функции, как бесключевой доступ, камера заднего вида, сенсорный дисплей медиасистемы с Bluetooth, запуск двигателя кнопкой и кожаный салон.

JAC T6 будут предлагать на нашем рынке в двух комплектациях: Intermediate и Full Extra. Предусмотрена не только бензиновая, но и дизельная версия пикапа, которая получила 2-литровый мотор мощностью 136 л.с. Бензиновый турбодвигатель аналогичного объема получил мощность 177 л.с. Оба мотора агрегатируются 6-ступенчатой механикой и системой полного привода.

В комплектации Intermediate за автомобиль попросят 1 299 000 рублей за бензиновый вариант и 1 399 000 рублей — за турбодизельный. Full Extra с бензиновым мотором обойдется в 1 399 000 рублей, турбодизельный вариант — в 1 499 000 рублей.

Линейка легковых моделей JAC на российском рынке включает два переднеприводных кроссовера JAC S3 и JAC S5.

Пикап JAC T6 в салонах дилеров появится 1 сентября.

Ранее планировалось, что в конце октября в России появится и электрокар iEV 7S, но пока о нем ничего не слышно.



Фото: JAC