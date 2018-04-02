«Катюша» зажигает: Китайцы везут в Россию пикап JAC T6

Ничего не скажешь, креативно подошел к презентации автомобиля на нашем рынке китайский производитель!

JAC Motors наконец определился с датой начала продаж нового пикапа JAC T6 на российском рынке — это 1 сентября 2019 года. Об этом пикапе мы писали и ранее, но производитель чуть уточнил характеристики и снял демонстрационное видео, которое, не сомневаемся, вы с удовольствием посмотрите.

Ну и собственно о T6: это среднеразмерный рамный пикап с колесной базой 3090 мм. Габариты JAC T6 составляют: 5325х1880х1830 мм, дорожный просвет — 216 мм. Размеры грузового отсека: 1520х1520х470 мм.

Российским покупателям предложат только полноприводный вариант: он выполнен по классической схеме парт-тайм с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке. В Китае есть и модификации с задним приводом, но в России такие продавать не планируют.

В продажу поступят версии с бензиновым 2-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с. и 2-литровым турбодизелем мощностью 136 л.с. Оба агрегатируются 6-ступенчатой механикой. Всего на российском рынке будет предложено по две комплектации для каждого типа двигателя — Intermediate и Full Extra.

Автомобили для нашего рынка собирают в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром». Цены на пикап объявят ближе к старту продаж.

Сейчас в модельную линейку JAC в России входят кроссоверы JAC S3 и JAC S5.

Ранее предполагалось, что продажи пикапа на нашем рынке стартуют весной, но сроки чуть сдвинулись. Поскольку JAC T6 готовится конкурировать на нашем рынке с другим китайским пикапом — Foton Tunland, цены будут сопоставимы, а просят за Тунланд у нас от 1,4 млн рублей.

Фото и видео: JAC