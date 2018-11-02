Тест обновленного УАЗа Пикап: мотор новый, косяки старые

УАЗ Пикап 2019 модельного года выходит на российский рынок. Внедорожник претерпел такие же трансформации, что и родственный Патриот, и получил усовершенствованный мотор ZMZ Pro. «За рулем» протестировал машину на суровом бездорожье Мурманской области и насчитал кучу поводов для продолжения модернизации.

УАЗ Pickup
УАЗ Pickup

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УАЗ Пикап
УАЗ Пикап

УАЗ Пикап

Длина / ширина / высота / база 5125 / 1915 / 1915 / 3000 мм
Объем багажника 1181 л
Снаряженная / полная масса 2135 / 2860 кг
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³, 110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин; 235 Н.м при 2650 об/мин
Максимальная скорость 140 км/ч
Топливо / запас топлива AИ-92, AИ-95 / 68 л
Расход топлива при 90 км/ч 12 л/100 км
Трансмиссия полный привод; М5

Ночные гости

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В конце сентября в Мурманской области уже зябко. Ночью температура около нуля, и это норма для Заполярья. Но когда ночуешь в палатке на берегу Баренцева моря, кажется, что за окном (вернее, за тентом) еще холоднее. Зуб на зуб не попадает. И только я заснул, как к нашему палаточному лагерю подъехало нечто громыхающее и изрыгающее клубы дыма. БТР! Прибывшие вояки сообщили, что на Среднем полуострове объявлены внезапные учения, а потому нам надо держаться ближе к побережью — в центре будут стрелять самоходные артиллерийские установки.

Спать совсем расхотелось, и не только мне. От греха подальше сворачиваем лагерь и отправляемся на маршрут раньше срока. В нашей колонне одиннадцать обновленных «уазиков». Модернизированные Патриоты я обхожу стороной — это уже пройденный этап (ЗР, № 10, 2018). Меня интересует исключительно Пикап, поездить на котором доселе не доводилось.

Благодаря поручням в дверных проемах забираться в салон стало удобно. Других видимых изменений в интерьере нет. Хотя дальнейшая доработка напрашивается. Не помешал бы двухступенчатый (а лучше — трех-) обогрев сидений. Нынешний работает по принципу «вкл/выкл» и жарит как ненормальный. Климат-контроль такой же: выставляешь 21° — прохладно, 22° — пекло. Пожалуйся я на это военным на том БТР, сочли бы меня неженкой. Но покупатель, заплативший за машину 1 100 000 рублей, вправе требовать корректной работы даже в мелочах.

Единственное видимое изменение в салоне — появились поручни в дверных проемах.
Единственное видимое изменение в салоне — появились поручни в дверных проемах.

Шайба управления полноприводной трансмиссией появляется начиная с версии Оптимум.
Шайба управления полноприводной трансмиссией появляется начиная с версии Оптимум.

Выжимаю сцепление: если сравнивать с испытанным летом Патриотом, педаль продавить заметно легче. Ходы 5-ступенчатой механики такие же короткие, избирательность на высоте. Прекрасно помню, что на Патриоте рычаг коробки не вибрировал — благодаря внедренному промежуточному демпферу. Здесь же он заметно зудит. Похоже, на тестовой машине установлен прежний рычаг.

Хороших асфальтовых дорог в этих краях нет и никогда не было. В советское время здесь располагалось множество военных городков (сейчас они заброшены), а главным транспортным средством в суровой местности были армейские Уралы да ульяновские ­«козлики».

Пикап тут как рыба в воде. Полуметровые броды форсирует с вызывающей легкостью, на усыпанные булыжниками сопки карабкается без проблем — переходить в нижний регистр раздатки (ее понижающий коэффициент по-прежнему 2,542) ни разу не пришлось. Равно как и задействовать принудительную заднюю межколесную блокировку. На подъемах очень пригодилась система временного удержания на уклоне, которая здорово облегчает троганье. Вот только клиренс 210 мм для вездехода маловат: то и дело бьешься редуктором о камни, эффектно высекая искры. Обходится это шоу без последствий, однако увеличить просвет до 220–230 мм не помешало бы. По «геометрии» Пикап уступает обычному Патриоту: задний свес длиннее, а угол съезда — 21° против 30°. Так что на перегибах приходится осторожничать.

Во втором ряду просторно — трое взрослых усядутся без намека на тесноту.
Во втором ряду просторно — трое взрослых усядутся без намека на тесноту.

Подушки сиденья заднего ряда откидные, под ними прячутся удобные ниши.
Подушки сиденья заднего ряда откидные, под ними прячутся удобные ниши.

А вот перед каменюками осторожничать приходилось уже Патриотам, обутым в шины размерностью 245/60 R18. Пробить такие — плевое дело! Постоянно останавливались на переобувку. На Пикап ставят другие шины — 235/70 R16, и слава богу. Они заметно устойчивее к порезам и лучше абсорбируют мелочь.

Выстрелы в тумане

Отлично проявил себя модернизированный мотор ZMZ Pro. По сравнению с прежней версией ему увеличили степень сжатия, усилили головку блока цилиндров, установили поршни из жаропрочной стали (с учетом дальнейшего появления версии с ГБО) и двухрядную цепь. Мощность выросла с 135 до 150 л.с., а крутящий момент — с 217 до 235 Н·м. Но куда важнее, что пик тяги сдвинут в зону низких оборотов. Благодаря этому даже по тяжелому бездорожью можно ехать не касаясь акселератора — мотор уверенно тянет при 800 об/мин. Почти дизельный характер! Для вездехода он подходит как нельзя лучше. К слову, в следующем году на УАЗах появятся работающие от сжатия моторы. Причем это будут импортные агрегаты, но производителя пока держат в секрете.

Поднявшись на одну из вершин, услышал сильный грохот: в туманной дали разглядел батарею из самоходок, синхронно бьющую в направлении центра полуострова. Мощá! Еду дальше, а в голове крутится: лишь бы они не начали отрабатывать стрельбу по движущимся мишеням… Волей-неволей ускоряюсь.

Вопреки ожиданиям защита рулевых тяг не вошла в базовое оснащение — за нее придется доплачивать.
Вопреки ожиданиям защита рулевых тяг не вошла в базовое оснащение — за нее придется доплачивать.

Задняя подвеска не изменилась — ­она по-прежнему с четырехлистовыми рессорами.
Задняя подвеска не изменилась — ­она по-прежнему с четырехлистовыми рессорами.

У Патриота запаска крепится на двери багажника, а у Пикапа — под днищем.
У Патриота запаска крепится на двери багажника, а у Пикапа — под днищем.

В быстром темпе да на разбитой дороге хвост машины стало неприятно подкидывать. В Патриоте на такой же скорости особого ухудшения в комфорте нет. В чем дело? Ответ нашел под брюхом грузовичка. Задняя подвеска Пикапа прежняя: здесь четыре листа в рессорах (у Патриота их два) и старый стабилизатор поперечной устойчивости (Патриоту толщину прутка сократили с 21 до 18 мм). Для машины, ориентированной на грузоперевозки и берущей на борт 725 кг, это оправданно. Накидали в кузов колес — поехали мягче. Однако скрипы на неровностях не исчезли, хотя с пробегом 900 км посторонних шумов не должно быть вовсе.

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Передняя подвеска претерпела те же самые трансформации, что и патриотовская. Пикап получил открытые поворотные кулаки, позволившие радикально, на 0,93 метра, сократить радиус разворота. Кроме того, вертикальную нагрузку в них принимают оба шкворня (раньше — только нижний), что должно повысить надежность. Узел смазке не подлежит, но периодическая регулировка осевого зазора ему всё же необходима. Ради улучшения управляемости кастор увеличили с 3 до 3,5°. Действительно, ходовые качества на асфальте стали существенно лучше. Правда, «заваленный» угол имеет и обратный эффект: на неровностях руль сильнее бьет. Чтобы компенсировать это, ульяновцы установили рулевой демпфер. С ним баранка осталась «тихой» даже на усыпанной камнями дороге.

Спустя десять минут безбожной тряски колеса на грузовой платформе расфиксировались и начали летать по отсеку, а я этого даже не почувствовал. Вот что значит отделенная от кабины грузовая платформа — в универсале они бы устроили Сталинград! Уазовская грузовая платформа короче, чем у иномарок-одноклассников Mitsubishi L200 или Isuzu D‑Max, однако для повседневных нужд условного рыболова-охотника возможностей Пикапа хватит за глаза. А квадроцикл или снегоход в упомянутые иномарки тоже не поместятся.

Для повышения коррозионной устойчивости стыки на крыше заклеиваются защитной пленкой 3М.
Для повышения коррозионной устойчивости стыки на крыше заклеиваются защитной пленкой 3М.

Задний бампер заменяет противоподкатный брус; он хорош в роли ступеньки.
Задний бампер заменяет противоподкатный брус; он хорош в роли ступеньки.

Пожалуй, главный эксплуатационный недостаток — высокий расход топлива. На бездорожье Пикап сжигает примерно 17 л/100 км, да и на трассе требует не меньше 12 литров на сотню. Для четырехцилиндровой машины это очень много. Способность переваривать 92‑й бензин — утешение слабое. Сократить расход помог бы переход на шестиступенчатую механику: она позволит «уронить» обороты мотора на магистральных скоростях. Но о такой коробке ульяновцы даже не заикаются. Зато следу­ющей весной появится долгожданная версия с автоматом. Расход, конечно, не уменьшится, зато прибавится комфорта и статуса.

Еще недавно УАЗы ассоциировались у меня если не с палаткой, то с покосившимся сельским домиком без удобств. За прошедшие пять лет в нем сделали добротный ремонт: смонтировали приличную облицовку, переложили крышу, провели канализацию. Осталось снизить затраты на отопление, и в этом домике захочется жить.

Патриотовские задние фонари пикапу не достались — завод не захотел тратиться на новые штампы. Запасные колеса для нашего каравана возил именно Пикап — практичный автомобиль должен использоваться по назначению!
Патриотовские задние фонари пикапу не достались — завод не захотел тратиться на новые штампы. Запасные колеса для нашего каравана возил именно Пикап — практичный автомобиль должен использоваться по назначению!

Маркетинг

Российский авторынок потихоньку восстанавливается после резкого обвала двух-трехлетней давности. Ключевое слово здесь — потихоньку. В прошлом году объем продаж увеличился примерно на 12%, в нынешнем мы увидим схожую прибавку. Однако есть сегмент, который растет быстрее рынка, - пикапы. Так, по итогам первого полугодия реализация увеличилась аж на 32,9%, и эта тенденция сохраняется. На лидирующие позиции в этом классе с недавних пор вырвался УАЗ Пикап — на него приходится треть общих продаж.

Вместительный, проходимый и сравнительно доступный Работы по усовершенствованию непочатый край

Тест обновленного УАЗа Пикап: мотор новый, косяки старые

Фото: УАЗ

Тест обновленного УАЗа Пикап: мотор новый, косяки старые
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