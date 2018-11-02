Тест обновленного УАЗа Пикап: мотор новый, косяки старые

УАЗ Пикап 2019 модельного года выходит на российский рынок. Внедорожник претерпел такие же трансформации, что и родственный Патриот, и получил усовершенствованный мотор ZMZ Pro. «За рулем» протестировал машину на суровом бездорожье Мурманской области и насчитал кучу поводов для продолжения модернизации.

УАЗ Пикап

УАЗ Пикап Длина / ширина / высота / база 5125 / 1915 / 1915 / 3000 мм

Объем багажника 1181 л

Снаряженная / полная масса 2135 / 2860 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³, 110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин; 235 Н.м при 2650 об/мин

Максимальная скорость 140 км/ч

Топливо / запас топлива AИ-92, AИ-95 / 68 л

Расход топлива при 90 км/ч 12 л/100 км

Трансмиссия полный привод; М5

Ночные гости

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В конце сентября в Мурманской области уже зябко. Ночью температура около нуля, и это норма для Заполярья. Но когда ночуешь в палатке на берегу Баренцева моря, кажется, что за окном (вернее, за тентом) еще холоднее. Зуб на зуб не попадает. И только я заснул, как к нашему палаточному лагерю подъехало нечто громыхающее и изрыгающее клубы дыма. БТР! Прибывшие вояки сообщили, что на Среднем полуострове объявлены внезапные учения, а потому нам надо держаться ближе к побережью — в центре будут стрелять самоходные артиллерийские установки.

Спать совсем расхотелось, и не только мне. От греха подальше сворачиваем лагерь и отправляемся на маршрут раньше срока. В нашей колонне одиннадцать обновленных «уазиков». Модернизированные Патриоты я обхожу стороной — это уже пройденный этап (ЗР, № 10, 2018). Меня интересует исключительно Пикап, поездить на котором доселе не доводилось.

Благодаря поручням в дверных проемах забираться в салон стало удобно. Других видимых изменений в интерьере нет. Хотя дальнейшая доработка напрашивается. Не помешал бы двухступенчатый (а лучше — трех-) обогрев сидений. Нынешний работает по принципу «вкл/выкл» и жарит как ненормальный. Климат-контроль такой же: выставляешь 21° — прохладно, 22° — пекло. Пожалуйся я на это военным на том БТР, сочли бы меня неженкой. Но покупатель, заплативший за машину 1 100 000 рублей, вправе требовать корректной работы даже в мелочах.

Единственное видимое изменение в салоне — появились поручни в дверных проемах.

Шайба управления полноприводной трансмиссией появляется начиная с версии Оптимум.

Выжимаю сцепление: если сравнивать с испытанным летом Патриотом, педаль продавить заметно легче. Ходы 5-ступенчатой механики такие же короткие, избирательность на высоте. Прекрасно помню, что на Патриоте рычаг коробки не вибрировал — благодаря внедренному промежуточному демпферу. Здесь же он заметно зудит. Похоже, на тестовой машине установлен прежний рычаг.

Хороших асфальтовых дорог в этих краях нет и никогда не было. В советское время здесь располагалось множество военных городков (сейчас они заброшены), а главным транспортным средством в суровой местности были армейские Уралы да ульяновские ­«козлики».

Пикап тут как рыба в воде. Полуметровые броды форсирует с вызывающей легкостью, на усыпанные булыжниками сопки карабкается без проблем — переходить в нижний регистр раздатки (ее понижающий коэффициент по-прежнему 2,542) ни разу не пришлось. Равно как и задействовать принудительную заднюю межколесную блокировку. На подъемах очень пригодилась система временного удержания на уклоне, которая здорово облегчает троганье. Вот только клиренс 210 мм для вездехода маловат: то и дело бьешься редуктором о камни, эффектно высекая искры. Обходится это шоу без последствий, однако увеличить просвет до 220–230 мм не помешало бы. По «геометрии» Пикап уступает обычному Патриоту: задний свес длиннее, а угол съезда — 21° против 30°. Так что на перегибах приходится осторожничать.

Во втором ряду просторно — трое взрослых усядутся без намека на тесноту.

Подушки сиденья заднего ряда откидные, под ними прячутся удобные ниши.



А вот перед каменюками осторожничать приходилось уже Патриотам, обутым в шины размерностью 245/60 R18. Пробить такие — плевое дело! Постоянно останавливались на переобувку. На Пикап ставят другие шины — 235/70 R16, и слава богу. Они заметно устойчивее к порезам и лучше абсорбируют мелочь.

Выстрелы в тумане

Отлично проявил себя модернизированный мотор ZMZ Pro. По сравнению с прежней версией ему увеличили степень сжатия, усилили головку блока цилиндров, установили поршни из жаропрочной стали (с учетом дальнейшего появления версии с ГБО) и двухрядную цепь. Мощность выросла с 135 до 150 л.с., а крутящий момент — с 217 до 235 Н·м. Но куда важнее, что пик тяги сдвинут в зону низких оборотов. Благодаря этому даже по тяжелому бездорожью можно ехать не касаясь акселератора — мотор уверенно тянет при 800 об/мин. Почти дизельный характер! Для вездехода он подходит как нельзя лучше. К слову, в следующем году на УАЗах появятся работающие от сжатия моторы. Причем это будут импортные агрегаты, но производителя пока держат в секрете.

Поднявшись на одну из вершин, услышал сильный грохот: в туманной дали разглядел батарею из самоходок, синхронно бьющую в направлении центра полуострова. Мощá! Еду дальше, а в голове крутится: лишь бы они не начали отрабатывать стрельбу по движущимся мишеням… Волей-неволей ускоряюсь.

Вопреки ожиданиям защита рулевых тяг не вошла в базовое оснащение — за нее придется доплачивать.

Задняя подвеска не изменилась — ­она по-прежнему с четырехлистовыми рессорами.

У Патриота запаска крепится на двери багажника, а у Пикапа — под днищем.



В быстром темпе да на разбитой дороге хвост машины стало неприятно подкидывать. В Патриоте на такой же скорости особого ухудшения в комфорте нет. В чем дело? Ответ нашел под брюхом грузовичка. Задняя подвеска Пикапа прежняя: здесь четыре листа в рессорах (у Патриота их два) и старый стабилизатор поперечной устойчивости (Патриоту толщину прутка сократили с 21 до 18 мм). Для машины, ориентированной на грузоперевозки и берущей на борт 725 кг, это оправданно. Накидали в кузов колес — поехали мягче. Однако скрипы на неровностях не исчезли, хотя с пробегом 900 км посторонних шумов не должно быть вовсе.

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Передняя подвеска претерпела те же самые трансформации, что и патриотовская. Пикап получил открытые поворотные кулаки, позволившие радикально, на 0,93 метра, сократить радиус разворота. Кроме того, вертикальную нагрузку в них принимают оба шкворня (раньше — только нижний), что должно повысить надежность. Узел смазке не подлежит, но периодическая регулировка осевого зазора ему всё же необходима. Ради улучшения управляемости кастор увеличили с 3 до 3,5°. Действительно, ходовые качества на асфальте стали существенно лучше. Правда, «заваленный» угол имеет и обратный эффект: на неровностях руль сильнее бьет. Чтобы компенсировать это, ульяновцы установили рулевой демпфер. С ним баранка осталась «тихой» даже на усыпанной камнями дороге.

Спустя десять минут безбожной тряски колеса на грузовой платформе расфиксировались и начали летать по отсеку, а я этого даже не почувствовал. Вот что значит отделенная от кабины грузовая платформа — в универсале они бы устроили Сталинград! Уазовская грузовая платформа короче, чем у иномарок-одноклассников Mitsubishi L200 или Isuzu D‑Max, однако для повседневных нужд условного рыболова-охотника возможностей Пикапа хватит за глаза. А квадроцикл или снегоход в упомянутые иномарки тоже не поместятся.

Для повышения коррозионной устойчивости стыки на крыше заклеиваются защитной пленкой 3М.

Задний бампер заменяет противоподкатный брус; он хорош в роли ступеньки.

Пожалуй, главный эксплуатационный недостаток — высокий расход топлива. На бездорожье Пикап сжигает примерно 17 л/100 км, да и на трассе требует не меньше 12 литров на сотню. Для четырехцилиндровой машины это очень много. Способность переваривать 92‑й бензин — утешение слабое. Сократить расход помог бы переход на шестиступенчатую механику: она позволит «уронить» обороты мотора на магистральных скоростях. Но о такой коробке ульяновцы даже не заикаются. Зато следу­ющей весной появится долгожданная версия с автоматом. Расход, конечно, не уменьшится, зато прибавится комфорта и статуса.

Еще недавно УАЗы ассоциировались у меня если не с палаткой, то с покосившимся сельским домиком без удобств. За прошедшие пять лет в нем сделали добротный ремонт: смонтировали приличную облицовку, переложили крышу, провели канализацию. Осталось снизить затраты на отопление, и в этом домике захочется жить.

Патриотовские задние фонари пикапу не достались — завод не захотел тратиться на новые штампы. Запасные колеса для нашего каравана возил именно Пикап — практичный автомобиль должен использоваться по назначению!

Маркетинг

Российский авторынок потихоньку восстанавливается после резкого обвала двух-трехлетней давности. Ключевое слово здесь — потихоньку. В прошлом году объем продаж увеличился примерно на 12%, в нынешнем мы увидим схожую прибавку. Однако есть сегмент, который растет быстрее рынка, - пикапы. Так, по итогам первого полугодия реализация увеличилась аж на 32,9%, и эта тенденция сохраняется. На лидирующие позиции в этом классе с недавних пор вырвался УАЗ Пикап — на него приходится треть общих продаж.

Вместительный, проходимый и сравнительно доступный Работы по усовершенствованию непочатый край

Предлагаем «утеплить» УАЗ Пикап с помощью автоодеяла и дооснастить его браслетами для увеличения проходимости.

Фото: УАЗ