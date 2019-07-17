В первой части обзора рынка пикапов мы рассказали о четырех моделях: УАЗ Патриот Пикап, Fiat Fullback, Foton Tunland и Isuzu D‑Max. А сегодня настала очередь еще четырех автомобилей этого сегмента, которые можно приобрести в России. Итак, Mercedes-Benz X‑класса, Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok — вот их основные особенности с учетом впечатлений, полученных на наших тестах.
Mercedes-Benz X‑класса
Двигатели дизельные, 2,3 л, 163 л.с. при 3750 об/мин или 190 л.с. при 3750 об/мин; 3,0 л, 258 л.с. при 3400 об/мин
Коробки передач М6, А7
Привод подключаемый или постоянный полный
Цена 3 128 000–3 775 000 ₽
От перевозки хозяйственных грузов — в ночной клуб. Впрочем, трудно представить, что на Мерседесе за три-четыре миллиона станут возить тяжелые грузы. Ну разве что дорогой мотоцикл (в такой кузов он встанет только при откинутом заднем борте) или не менее дорогую моторную лодку.
В основе автомобиля — Nissan Navara, некогда продававшийся и в России. Немцы превратили его в самый дорогой, самый мощный (258 л.с.) и самый роскошный пикап на нашем рынке.
X‑класс неплохо ведет себя на бездорожье. Есть понижающая передача. Блокировка заднего дифференциала — опция. Клиренс всего 202 мм. Задняя пружинная подвеска заточена скорее под комфортную езду, а не под прыжки по ухабам. Да и кто отправит туда Mercedes-Benz?
Mitsubishi L200
Двигатель дизельный, 2,4 л, 154 л.с. при 3600 об/мин или 181 л.с. при 3500 об/мин
Коробки передач М6, А6
Привод подключаемый или постоянный полный
Цена 2 069 000–2 702 000 ₽
Классика жанра! Один из самых популярных у нас пикапов. Открывает группу машин с базовой ценой выше двух миллионов. Удачно сочетает хорошие ездовые качества, проявляемые на асфальте, с приличной проходимостью. Высокий потенциал на бездорожье обеспечивает система Super Select (начиная с версии Intense) — с понижающей передачей и блокировкой межосевого и заднего дифференциалов.
Продвинутая трансмиссия Mitsubishi позволяет ездить с полным приводом постоянно, а не только включать его на бездорожье. После модернизации, в частности — перехода на 18‑дюймовые колёса, клиренс вырос до 220 мм.
В активе L200 — проверенная конструкция и разветвленная дилерская сеть. Салон — как у хорошего, породистого внедорожника. В списке опций — все общепринятые блага.
Toyota Hilux
Двигатели дизельные, 2,4 л, 150 л.с. при 3400 об/мин; 2,8 л, 177 л.с. при 3400 об/мин
Коробки передач М6, А6
Привод подключаемый полный
Цена 2 306 000–2 862 000 ₽
На нашем рынке Hilux занимает второе место по объему продаж — после уазовского Патриота. Причина не только в хорошей репутации марки, но и в удачном сочетании грузовых и внедорожных качеств с богатым оснащением и хорошим уровнем комфорта. Динамичная машина и на ровных дорогах не сформирует у водителя комплекс неполноценности, и на бездорожье ведет себя очень прилично.
У Хайлакса — самый большой в классе дорожный просвет: 227 мм. Блокировка заднего дифференциала — опция. Хорошо укомплектованный автомобиль легко потянет на два с половиной миллиона рублей.
Volkswagen Amarok
Двигатели дизельные, 2,0 л, 140 л.с. при 3400 об/мин или 180 л.с. при 4000 об/мин; 3,0 л, 224 л.с. при 3000–4500 об/мин
Коробки передач М6, А8
Привод подключаемый или постоянный полный
Цена 2 949 000–3 666 200 ₽
Большой немецкий пикап прекрасно оснащен и отделан. Версии с моторами мощностью 140 и 180 л.с. предлагают с подключаемым полным приводом и понижающей передачей.
Машину с 180‑сильным мотором можно заказать и с постоянным полным приводом, без демультипликатора. Такая же трансмиссия — у самого мощного Амарока с трехлитровым мотором V6. Версии с постоянным полным приводом поставляют только с восьмиступенчатым автоматом, более дешевые — с шестиступенчатой механикой.
Пикапы на рынке России (данные за 2018 год)
|
|
Объем продаж, шт.
|
Доля в сегменте, %
|
УАЗ Пикап
|
3799
|
33,0
|
Toyota Hilux
|
3190
|
27,7
|
Mitsubishi L200
|
3028
|
26,3
|
Volkswagen Amarok
|
785
|
6,8
|
Mercedes-Benz X‑класса
|
263
|
2,3
|
Fiat Fullback
|
225
|
2,0
|
Isuzu D‑Max
|
173
|
1,5
|
Foton Tunland
|
47
|
0,4
- Для пикапов есть масса различных автомобильных аксессуаров. При помощи браслетов и цепей противоскольжения значительно улучшается проходимость, а установив фаркоп, можно взять в дорогу еще больше вещей или перевезтивелосипеды. Не хватает закрытого пространства для вещей? Приезжайте к нам за автобоксом!
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