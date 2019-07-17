Mercedes-Benz X‑класса, Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok — каждый из этих автомобилей способен и тяжелый груз перевезти, и покорить бездорожье.

В первой части обзора рынка пикапов мы рассказали о четырех моделях: УАЗ Патриот Пикап, Fiat Fullback, Foton Tunland и Isuzu D‑Max. А сегодня настала очередь еще четырех автомобилей этого сегмента, которые можно приобрести в России. Итак, Mercedes-Benz X‑класса, Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok — вот их основные особенности с учетом впечатлений, полученных на наших тестах.

Mercedes-Benz X‑класса

Mercedes-Benz X‑класса

Mercedes-Benz X‑класса

Двигатели дизельные, 2,3 л, 163 л.с. при 3750 об/мин или 190 л.с. при 3750 об/мин; 3,0 л, 258 л.с. при 3400 об/мин

Коробки передач М6, А7

Привод подключаемый или постоянный полный

Цена 3 128 000–3 775 000 ₽

От перевозки хозяйственных грузов — в ночной клуб. Впрочем, трудно представить, что на Мерседесе за три-четыре миллиона станут возить тяжелые грузы. Ну разве что дорогой мотоцикл (в такой кузов он встанет только при откинутом заднем борте) или не менее дорогую моторную лодку.

В основе автомобиля — Nissan Navara, некогда продававшийся и в России. Немцы превратили его в самый дорогой, самый мощный (258 л.с.) и самый роскошный пикап на нашем рынке.

X‑класс неплохо ведет себя на бездорожье. Есть понижающая передача. Блокировка заднего дифференциала — опция. Клиренс всего 202 мм. Задняя пружинная подвеска заточена скорее под комфортную езду, а не под прыжки по ухабам. Да и кто отправит туда Mercedes-Benz?

Mitsubishi L200

Mitsubishi L200

Mitsubishi L200

Двигатель дизельный, 2,4 л, 154 л.с. при 3600 об/мин или 181 л.с. при 3500 об/мин

Коробки передач М6, А6

Привод подключаемый или постоянный полный

Цена 2 069 000–2 702 000 ₽

Классика жанра! Один из самых популярных у нас пикапов. Открывает группу машин с базовой ценой выше двух миллионов. Удачно сочетает хорошие ездовые качества, проявляемые на асфальте, с приличной проходимостью. Высокий потенциал на бездорожье обеспечивает система Super Select (начиная с версии Intense) — с понижающей передачей и блокировкой межосевого и заднего дифференциалов.