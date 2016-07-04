Обновленный Mitsubishi L200: все изменения для России

— Братцы, куда вас понесло?!
Торговец чурчхелой забыл про рекламу своего товара и принялся отговаривать нас подниматься к Троицкой церкви у горы Казбек.
— Двое суток лил дождь! Подпорные стенки у дороги много где обрушились. Вся дорога в камнях!
Я лишь пожал плечами и тронулся в путь. Авось прорвемся! Я же не на паркетнике, а на L200.
Ринопластика
В Грузии не был пять лет и удивляюсь изменившемуся автомобильному ландшафту. Местные разлюбили древние Мерседесы, и теперь у них в фаворе «праворукие японцы». В особом почете — Toyota Prius всех вариаций. Естественно, б/у.
Новых машин немного, и потому модернизированный L200 всегда в центре внимания. В прежней жизни это был малопривлекательный яйцеобразный обмылок из давно минувшей эпохи биодизайна, а теперь заиграл свежими красками. Атлетичный, подтянутый, мускулистый! Но с кунгом L200 выглядит всё так же несуразно. Я установил бы пластиковую крышку или роллету — они не портят образ.
Интерьер тот же. Из нового — обогрев руля («отапливается» не весь обод), двухзонный климат-контроль, полочки для мобильника спереди и сзади, дополнительная USB-зарядка сзади, цветной экран трип-компьютера. И мягкие накладки на боковинах центрального туннеля — чтобы нога не натиралась. А вот кожу, водительские ассистенты и поддержку Apple CarPlay и Android Auto из российской программы изъяли. Не жили богато, нечего и начинать?
Горная болезнь
Знакомый 2,4‑литровый турбодизель 4N15 выдает в стандарте 154 л.с., а в варианте с изменяемыми фазами газораспределения и турбиной с переменной производительностью — уже 181 л.с.
Базовый L200 на механике мне не шибко понравился. Тяги «внизу» мало, заглохнуть на старте — раз плюнуть. Особенно это чувствуется в горах, в разреженном воздухе. Хороший напор появляется с 2500 об/мин, но на 4000 оборотов уже перехожу на передачу выше. Зуда и вибраций хотелось бы поменьше. И странно, что для включения задней передачи надо утопить рычаг, а затем перевести его влево и вперед. Как при такой схеме выбираться враскачку?
По пикаповским меркам L200 управляется недурно: точный руль, хорошая курсовая устойчивость. В ходе модернизации увеличен диаметр передних тормозных дисков с 294 до 320 мм, так что замедляется Mitsubishi с похвальной эффективностью.
Чтобы повысить плавность хода, японцы установили сзади четырехлистовые рессоры вместо пятилистовых. Всё равно трясет. Если загрузить в кузов центнеров пять-шесть, будет заметно лучше.
А вот энергоемкость великолепна — подвеске нипочем буераки любого калибра. И за последствия можно особо не переживать, ведь в конструкции шасси нет нежного и дорогого алюминия — только сталь!
Новая ступень
К Казбеку от Тбилиси ведет Военно-Грузинская дорога. Она мало того что разбитая, так еще и узкая — приходится ехать медленно. У местных джигитов считается нормой пересечь сплошную при обгоне, они смело идут на таран, будучи уверенными, что встречный автомобиль съедет на обочину. Зазеваешься — столкновение неизбежно.
Полиция борется с лихачами при помощи камер, но это помогает мало. Кстати, в отличие от России, «письма счастья» приходят не с фотографией, а со ссылкой на видеозапись нарушения. Этот метод неплохо бы перенять, а то некоторые наши нарушители зачастую не помнят, где нарвались на штраф.
Поскольку на Военно-Грузинской полно туннелей, в которых два грузовика не могут разъехаться, частенько используется реверсивное движение: из-за этого мы потеряли полтора часа.
Коротая время, поменялся с коллегой машинами — теперь в моем распоряжении флагманская версия со 181‑сильным мотором и гидромеханикой Aisin.
Совсем другое дело! В автомате теперь шесть ступеней вместо пяти, поэтому двигатель чаще работает в зоне оптимальных оборотов. Благодаря расширенному диапазону передаточных чисел машина бодрее набирает ход, а повышающие пятая и шестая позволяют экономить топливо на трассе. В городе и на шоссе средний расход составил около 9 л/100 км, в горах — 11,5 л/100 км.
А почему не восьмиступка, как у родственного Pajero Sport? Японцы говорят, что дело в унификации. Если Pajero един для всех рынков, то L200 в мире продается и с двухрядной кабиной, и с полуторной, и с однорядной, а шестиступку адаптировать оказалось проще. К тому же она дешевле (сдается мне, это и есть основная причина).
Главное преимущество L200 перед основным конкурентом, Тойотой Hilux, - продвинутая полноприводная трансмиссия Super Select с блокировкой межосевого дифференциала. Она позволяет ездить с подключенной передней осью хоть круглый год. Есть также задняя блокировка и демультипликатор (передаточное отношение 2,57). L200 и прежде был хорош на бездорожье, а теперь еще лучше! Ведь после перехода на 18‑дюймовые колёса клиренс вырос с 200 до 220 мм, а углы въезда и съезда теперь составляют 31° и 29° (вместо 30° и 28°) соответственно.
Гоняя по горам, пересекая речушки и размытые колеи, я так и не смог найти для L200 непреодолимое препятствие. Когда надо было взять с разгона холмик с ледяными надолбами, добавленный клиренс пришелся кстати — нигде даже не чиркнуло. Да и упавшие на горную трассу каменюки, которыми меня пугал торговец чурчхелой, я преодолел без особых проблем. L200 — отличный вездеход!
Российский рынок пикапов в 2018 году
|
|
Двигатели
|
Объем продаж, экз.
|
Доля в сегменте, %
|
УАЗ Пикап
|
2,7 л, 150 л.с.
|
3 799
|
33,0
|
Toyota Hilux
|
2,4 л, 150 л.с.; 2, 8 л, 177 л.с.
|
3 190
|
27,7
|
Mitsubishi L200
|
2, 4 л, 154 л.с.; 2,4 л, 181 л.с.
|
3 028
|
23,3
|
Volkswagen Amarok
|
2,0 л, 140 л.с.; 2,0 л, 180 л.с.; 3,0 л, 224 л.с.
|
785
|
6,8
|
Mercedes-Benz X-класса
|
2,3 л, 163 л.с.; 2,3 л, 190 л.с.; 3,0 л, 258 л.с.
|
263
|
2,3
|
Fiat Fullback
|
2,4 л, 154 л.с.; 2,4 л, 181 л.с.
|
225
|
2,0
|
Isuzu D-MAX
|
2,5 л, 163 л.с.
|
173
|
1,5
|
Foton Tunland
|
2,8 л, 163 л.с.
|
47
|
0,4
Ценовые игры
Цены после обновления выросли. За начальную версию Invite теперь придется выложить 2 069 000 рублей. Это будет совсем пустая машина. Самая богатая модификация с механикой (Intense) оценивается в 2 396 000 рублей. Но даже в ней будет лишь две подушки безопасности, а о бампере на корме, камере заднего вида и трансмиссии Super Select (вместо нее — обычный part-time) придется только мечтать.
Всё это есть на L200 с автоматом за 2 498 000 рублей. А топ-версия Instyle со светодиодными фарами идет только с 181‑сильным мотором и оценена в 2 702 000 рублей. Дорого? Hilux еще дороже: 2 306 000–2 862 000 рублей. Так что у посвежевшего L200 есть неплохие шансы потеснить конкурента в борьбе за второе место среди пикапов.
|Похорошел!
|Многие опции до России не доехали
|
Mitsubishi L200
|
2.4 DI-D
|
2.4 DI-D H.P.
|
Длина / ширина / высота / база
|
5225 / 1815/ 1 795 / 3000 мм
|
Снаряженная масса
|
1860 (1925)* кг
|
1930 кг
|
Двигатель
|
дизельный, Р4, 16 клапанов, 2442 см³; 113 кВт / 154 л.с. при 3500 об/мин; 380 Н·м при 1500–2500 об/мин
|
дизельный, Р4, 16 клапанов, 2442 см³; 133 кВт / 181 л.с.
|
Максимальная скорость
|
173 (171)* км/ч
|
177 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 75 л
|
Трансмиссия
|
полный привод; М6 (А6)
|
полный привод;
* В скобках — данные с автоматической трансмиссией.
Фото: Юрий Тимкин и Mitsubishi
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