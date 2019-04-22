Российские шинники из Cordiant под закрытие зимнего сезона провели испытания шипованных шин на одном из самых больших катков мира — по льду самого глубокого озера. Выяснилось много любопытных подробностей.
Компания Mitsubishi весьма консервативна. Новые модели выпускает нечасто, а рестайлинги у «трех бриллиантов» довольно-таки поверхностные. Но к модернизированному пикапу L200 это не относится. Его обновили по полной программе!
Будь я царем, за один только звук выбрал бы Urus. Он трубит, и все вокруг понимают: царь едет. Интересно, что потеряешь, кроме знатного звука, пересев за руль Кайена?
Попробуй забуксуй: тест обновленного Mitsubishi L200
Компания Mitsubishi весьма консервативна. Новые модели выпускает нечасто, а рестайлинги у «трех бриллиантов» довольно-таки поверхностные. Но к модернизированному пикапу L200 это не относится. Его обновили по полной программе!
Повод: обновление самого популярного пикапа-иномарки.
Место действия: Грузия.
Впечатления. Представители Mitsubishi и сами это не скрывают: прежний L200 многих смущал специфической внешностью. Поэтому при модернизации основной упор сделали на внешность. С новым фейсом «двухсотка» выглядит более статно и основательно. Целевой аудитории должно понравиться.
Линию капота подняли на 40 мм — это коренным образом изменило силуэт пикапа. Он стал более тяжеловесным, брутальным на вид.
Линию капота подняли на 40 мм — это коренным образом изменило силуэт пикапа. Он стал более тяжеловесным, брутальным на вид.
Интерьер обновленного Mitsubishi L200 получил точечные улучшения — глубокого вмешательства он не требовал.
Интерьер обновленного Mitsubishi L200 получил точечные улучшения — глубокого вмешательства он не требовал.
Пассажирам второго ряда отныне предлагается полочка для гаджетов и USB-зарядник.
Пассажирам второго ряда отныне предлагается полочка для гаджетов и USB-зарядник.
Не обошелся без новшеств и салон: чуть изменили дизайн приборки, руль обзавелся функцией обогрева, появились полочки для смартфона да дополнительные USB-разъемы для задних пассажиров.
Серьезные изменения затронули технику. Японцы установили современный 6-ступенчатый автомат, увеличили жесткость рамы, а в задней подвеске применили не пяти-, а четырехлистовые рессоры, что в теории должно было повысить плавность хода. На практике же тряска никуда не делась — на разбитой Военно-Грузинской дороге машину колбасило так, что уже через полчаса движения хотелось остановиться на отдых. Впрочем, этот дискомфорт отчасти можно списать на жесткие опционные шины BFGoodrich.
В богатых версиях теперь устанавливаются 18-дюймовые колеса, с которыми дорожный просвет составляет 220 мм (у базовых версий — 200 мм). С таким клиренсом L200 уверенно штурмует суровое бездорожье и даже не думает застревать. За это спасибо уже упомянутым внедорожным шинам и полноприводной трансмиссии Super Select.
Подробности: в ЗР, 2019, №06.
Задние фонари обрели иную начинку — характерный светодиодный рисунок не позволяет спутать L200 с другим пикапом.
Задние фонари обрели иную начинку — характерный светодиодный рисунок не позволяет спутать L200 с другим пикапом.
Перспективы. В России L200 и до обновления продавался бойчее пикапов-иномарок. Рестайлинговый же вариант как минимум не растеряет завоеванные позиции. И у него для этого есть все основания.
Оценка: L200 стал писаным красавцем — и это главный результат модернизации. Ну а к его проходимости и прежде не было претензий.
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