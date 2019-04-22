Попробуй забуксуй: тест обновленного Mitsubishi L200

Компания Mitsubishi весьма консервативна. Новые модели выпускает нечасто, а рестайлинги у «трех бриллиантов» довольно-таки поверхностные. Но к модернизированному пикапу L200 это не относится. Его обновили по полной программе!

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Повод: обновление самого популярного пикапа-иномарки.

Место действия: Грузия.

Впечатления. Представители Mitsubishi и сами это не скрывают: прежний L200 многих смущал специфической внешностью. Поэтому при модернизации основной упор сделали на внешность. С новым фейсом «двухсотка» выглядит более статно и основательно. Целевой аудитории должно понравиться.

Линию капота подняли на 40 мм — это коренным образом изменило силуэт пикапа. Он стал более тяжеловесным, брутальным на вид.

Интерьер обновленного Mitsubishi L200 получил точечные улучшения — глубокого вмешательства он не требовал.

Пассажирам второго ряда отныне предлагается полочка для гаджетов и USB-зарядник.

Не обошелся без новшеств и салон: чуть изменили дизайн приборки, руль обзавелся функцией обогрева, появились полочки для смартфона да дополнительные USB-разъемы для задних пассажиров.

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Серьезные изменения затронули технику. Японцы установили современный 6-ступенчатый автомат, увеличили жесткость рамы, а в задней подвеске применили не пяти-, а четырехлистовые рессоры, что в теории должно было повысить плавность хода. На практике же тряска никуда не делась — на разбитой Военно-Грузинской дороге машину колбасило так, что уже через полчаса движения хотелось остановиться на отдых. Впрочем, этот дискомфорт отчасти можно списать на жесткие опционные шины BFGoodrich.

В богатых версиях теперь устанавливаются 18-дюймовые колеса, с которыми дорожный просвет составляет 220 мм (у базовых версий — 200 мм). С таким клиренсом L200 уверенно штурмует суровое бездорожье и даже не думает застревать. За это спасибо уже упомянутым внедорожным шинам и полноприводной трансмиссии Super Select.

Подробности: в ЗР, 2019, №06.

Задние фонари обрели иную начинку — характерный светодиодный рисунок не позволяет спутать L200 с другим пикапом.

Перспективы. В России L200 и до обновления продавался бойчее пикапов-иномарок. Рестайлинговый же вариант как минимум не растеряет завоеванные позиции. И у него для этого есть все основания.

Оценка: L200 стал писаным красавцем — и это главный результат модернизации. Ну а к его проходимости и прежде не было претензий.

Фото: Mitsubishi