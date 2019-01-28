Этот L200 — один из самых красивых Mitsubishi за последние полтора десятка лет. Машину не узнать!

Mitsubishi L200

Mitsubishi L200 Длина / ширина / высота / база 5300 / 1795 / 1815 / 3000 мм

Двигатель дизельный, R4, 16 клапанов, 2442 см³; 133 кВт / 181 л.с. при 3500 об/мин; 430 Н·м при 2500 об/мин

Топливо/запас топлива ДТ/75 л

Трансмиссия полный привод; А6

Пикап L200 всегда был мне симпатичен с функциональной точки зрения и совершенно не нравился внешне. Куда смотрели те, кто дважды пропустил в серию яйцеобразный дизайн, «усиленный» фетишизацией хрома? Такое разве что в Таиланде придется по душе. Туда-то я и отправился для знакомства с обновленным L200, который известен тайцам под именем Triton.

Грань будущего

Одно из главных новшеств — шестиступенчатый автомат Aisin, пришедший на смену старой пятиступке. Изменились лишь центральная консоль и туннель.

Трансмиссия в качестве опции может быть усилена выбором режимов движения (правая кнопка) и ассистентом ­спуска с горы.

Новый L200 — один из самых красивых Mitsubishi за последние полтора десятка лет. Неужели это рестайлинг? Машину не узнать!

Рельефный фасад с узкими фарами чертовски хорош, - правда, есть подозрение, что в нишах противотуманных фар будет скапливаться грязь. L200 избавился от замысловатых задних фонарей, а вот начинка сложная: со светодиодной полосой, пронизывающей внутреннее пространство снизу доверху. Красиво!

С интерьером всё наоборот: изменения можно заметить, только пересаживаясь из старой машины в новую. Я попрыгал туда-сюда: разница — в центральном туннеле, консоли передней панели. Обновились приборы и вставки на дверях, на центральных стойках кузова появились ручки, дабы забираться назад было удобно, а в потолке — дефлекторы вентиляции для задних пассажиров.

Прочие новости — сплошь по части электроники. Автоматический дальний свет, мониторинг слепых зон, помощник при выезде с парковки, системы преду­преждения столкновения и кругового обзора — доселе подобных «плюшек» L200 не знал. В топовых версиях доступна мультимедийка Mitsubishi Connect: штатной навигации в ней нет, но преду­смотрена интеграция смартфона через Apple CarPlay или Android Auto.

Эргономика — на прежнем (неплохом) уровне. Сзади появились дефле­кторы вентиляции, а на средних стойках теперь есть поручни.

Новый режим

Со старым 2,4‑литровым дизелем 4N15 теперь дружит шестиступенчатый автомат Aisin, пришедший на смену пятиступке. Полноприводных трансмиссий по-прежнему две: Easy Select с жестко подключаемым передним мостом и ветхозаветная Super Select II. Обе дополнены системой выбора режимов движения. Их четыре — «гравий», «грязь и снег», «песок» и «камни». Последний можно задействовать лишь при включенной понижайке и заблокированном заднем дифференциале.

Под капотом — старый добрый турбодизель 4N15 объемом 2,4 литра и мощностью 181 л.с. Дефорсированная до 150 л.с. версия, возможно, появится позже.

Наш тест проходил преимущественно вне асфальта, что, в общем, и правильно. Я выбрал потенциально самый популярный вариант с автоматом и трансмиссией Super Select II. Пикап без раздумий срывает все колеса в пробуксовку и уносится на гравийную трассу. С тягой у 181‑сильного дизеля проблем никогда не было, а с лишней ступенью и более плотно «нарезанными» передачами машина стала динамичнее. При первой же возможности проведем инструментальные замеры.

Подвеску спереди и сзади модернизировали. Увеличен диаметр амортизаторов, пружины и рессоры — с новыми характеристиками.

Энергоемкость подвески стала еще выше — чтобы пробить ее, надо постараться. В этом я убедился, когда ехал «штурманом» с легендарным Хироси Масуокой, двукратным победителем «Дакара». Старый Хироси борозды не портит: он от души оторвался на L200, причем в прямом смысле — несколько раз мы как следует подпрыгнули на перегибах трассы. Подвеска и не намекала на пробой. А еще инженеры практически устранили продольную раскачку, ее амплитуда стала существенно меньше. Короче, шпарить по грунтовке теперь приятнее: не нужно отлавливать машину в продольной колее и постоянно гасить скорость.

На тяжелом бездорожье L200 тоже не промах. Диагональное вывешивание, проезд с большим поперечным наклоном, крутые спуски с электронным ассистентом и без него — машина справляется. Впрочем, той же диагоналки не боялся и старый L200.

БОРТОВОЙ ЮБИЛЕЙ В этом году пикапы Mitsubishi отмечают сорокалетие. В далеком 1978 году в Японии начались продажи пикапа под именем Forte — с 1,6‑литровым бензиновым двигателем и задним приводом. В 1981 году появилась полноприводная версия. Автомобиль продержался в производстве до 1986 года, когда ему на смену пришел L200. Спустя десять лет, с запуском машины третьей генерации в серию, сборку наладили на заводе в Лаем-Чабанге (Таиланд) — и теперь пикапы Mitsubishi выпускаются только здесь. 1978–1986: L200 I (Forte)

1986–1996: L200 II

1996–2006: L200 III

2005–2014: L200 IV

2015...: L200 V



Не лошадь

Mitsubishi L200

L200 для Mitsubishi — одна из ключевых моделей на мировом рынке. Каждый год из ворот тайского завода в Лаем-Чабанге выезжает по полторы сотни тысяч машин, которые расходятся по всему миру. На этом фоне российский рынок пикапов — капля в море.

Обновленный L200 приедет очень скоро — в марте. Информации о ценах пока нет, но поднимутся они несильно. К нам будут поставлять полноприводный L200 с пятиместной кабиной — другие версии спросом не пользуются. Пикапы в России по-прежнему воспринимают исключительно как доступную альтернативу внедорожнику, а вовсе не в качестве рабочей лошади.

Одна из самых красивых моделей Mitsubishi за последние полтора десятилетия Дешевых версий у нас не будет

Большой популярностью у поклонников L200 пользуются автобоксы. Думаем, на обновленном L200 отлично будут смотреться автобоксы BROOMER VENTURE. Покупателям автобоксов мы дарим современные дорожные сумки с логотипом «За рулем».

Фото: Mitsubishi