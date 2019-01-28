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Mitsubishi L200
Длина / ширина / высота / база 5300 / 1795 / 1815 / 3000 мм
Пикап L200 всегда был мне симпатичен с функциональной точки зрения и совершенно не нравился внешне. Куда смотрели те, кто дважды пропустил в серию яйцеобразный дизайн, «усиленный» фетишизацией хрома? Такое разве что в Таиланде придется по душе. Туда-то я и отправился для знакомства с обновленным L200, который известен тайцам под именем Triton.
Грань будущего
Новый L200 — один из самых красивых Mitsubishi за последние полтора десятка лет. Неужели это рестайлинг? Машину не узнать!
Рельефный фасад с узкими фарами чертовски хорош, - правда, есть подозрение, что в нишах противотуманных фар будет скапливаться грязь. L200 избавился от замысловатых задних фонарей, а вот начинка сложная: со светодиодной полосой, пронизывающей внутреннее пространство снизу доверху. Красиво!
С интерьером всё наоборот: изменения можно заметить, только пересаживаясь из старой машины в новую. Я попрыгал туда-сюда: разница — в центральном туннеле, консоли передней панели. Обновились приборы и вставки на дверях, на центральных стойках кузова появились ручки, дабы забираться назад было удобно, а в потолке — дефлекторы вентиляции для задних пассажиров.
Прочие новости — сплошь по части электроники. Автоматический дальний свет, мониторинг слепых зон, помощник при выезде с парковки, системы предупреждения столкновения и кругового обзора — доселе подобных «плюшек» L200 не знал. В топовых версиях доступна мультимедийка Mitsubishi Connect: штатной навигации в ней нет, но предусмотрена интеграция смартфона через Apple CarPlay или Android Auto.
Новый режим
Со старым 2,4‑литровым дизелем 4N15 теперь дружит шестиступенчатый автомат Aisin, пришедший на смену пятиступке. Полноприводных трансмиссий по-прежнему две: Easy Select с жестко подключаемым передним мостом и ветхозаветная Super Select II. Обе дополнены системой выбора режимов движения. Их четыре — «гравий», «грязь и снег», «песок» и «камни». Последний можно задействовать лишь при включенной понижайке и заблокированном заднем дифференциале.
Наш тест проходил преимущественно вне асфальта, что, в общем, и правильно. Я выбрал потенциально самый популярный вариант с автоматом и трансмиссией Super Select II. Пикап без раздумий срывает все колеса в пробуксовку и уносится на гравийную трассу. С тягой у 181‑сильного дизеля проблем никогда не было, а с лишней ступенью и более плотно «нарезанными» передачами машина стала динамичнее. При первой же возможности проведем инструментальные замеры.
Энергоемкость подвески стала еще выше — чтобы пробить ее, надо постараться. В этом я убедился, когда ехал «штурманом» с легендарным Хироси Масуокой, двукратным победителем «Дакара». Старый Хироси борозды не портит: он от души оторвался на L200, причем в прямом смысле — несколько раз мы как следует подпрыгнули на перегибах трассы. Подвеска и не намекала на пробой. А еще инженеры практически устранили продольную раскачку, ее амплитуда стала существенно меньше. Короче, шпарить по грунтовке теперь приятнее: не нужно отлавливать машину в продольной колее и постоянно гасить скорость.
На тяжелом бездорожье L200 тоже не промах. Диагональное вывешивание, проезд с большим поперечным наклоном, крутые спуски с электронным ассистентом и без него — машина справляется. Впрочем, той же диагоналки не боялся и старый L200.
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БОРТОВОЙ ЮБИЛЕЙ
В этом году пикапы Mitsubishi отмечают сорокалетие. В далеком 1978 году в Японии начались продажи пикапа под именем Forte — с 1,6‑литровым бензиновым двигателем и задним приводом. В 1981 году появилась полноприводная версия. Автомобиль продержался в производстве до 1986 года, когда ему на смену пришел L200. Спустя десять лет, с запуском машины третьей генерации в серию, сборку наладили на заводе в Лаем-Чабанге (Таиланд) — и теперь пикапы Mitsubishi выпускаются только здесь.
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1978–1986: L200 I (Forte)
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1986–1996: L200 II
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1996–2006: L200 III
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2005–2014: L200 IV
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2015...: L200 V
Не лошадь
L200 для Mitsubishi — одна из ключевых моделей на мировом рынке. Каждый год из ворот тайского завода в Лаем-Чабанге выезжает по полторы сотни тысяч машин, которые расходятся по всему миру. На этом фоне российский рынок пикапов — капля в море.
Обновленный L200 приедет очень скоро — в марте. Информации о ценах пока нет, но поднимутся они несильно. К нам будут поставлять полноприводный L200 с пятиместной кабиной — другие версии спросом не пользуются. Пикапы в России по-прежнему воспринимают исключительно как доступную альтернативу внедорожнику, а вовсе не в качестве рабочей лошади.
|Одна из самых красивых моделей Mitsubishi за последние полтора десятилетия
|Дешевых версий у нас не будет
- Большой популярностью у поклонников L200 пользуются автобоксы. Думаем, на обновленном L200 отлично будут смотреться автобоксы BROOMER VENTURE. Покупателям автобоксов мы дарим современные дорожные сумки с логотипом «За рулем».
Фото: Mitsubishi
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